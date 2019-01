A Octo Telematics continua a expansão de Mercado no México; Continues Market Expansion in Mexico; Parceiros com a maior seguradora de automóveis para linhas comerciais de telemática

NEWTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Octo Telematics, fornecedora líder global de soluções de telemática e análise de dados para a indústria de seguros de automóveis, anunciou que continua expandindo sua presença em todo o mercado mexicano e fez parceria com a Qualitas, a maior seguradora de automóveis do México, com operações em todo o México, América Latina e Estados Unidos. A Qualitas, com mais de quatro milhões de veículos segurados, trabalhará com a Octo para desenvolver o mercado de telemática no México aproveitando a analítica de comportamento de condução da Octo no espaço das linhas comerciais.

A Octo continua a liderar o crescente mercado global de seguros baseado em uso, que a Ptolemus recentemente reportou que havia crescido 40 por cento em um ano, para 21,6 milhões de políticas ativas até o final de junho de 2018. A principal participação de mercado da Octo nas políticas ativas de seguros baseados em uso, combinado com a sua capacidade comprovada de fornecer dados e informações acionáveis para o setor de seguros, permitirá que a Qualitas continue sua posição de liderança em seguros. A Octo fornecerá à Qualitas a telemática da frota ao expandir suas ofertas comerciais em todo o México com um novo programa, disponível para seus clientes no início de 2019. O programa incluirá gerenciamento de risco e utilização de ativos, aproveitando os dados de comportamento do motorista e os clientes da frota comercial da Qualitas poderão rastrear veículos em todos os momentos, servir melhor os clientes com logística precisa e inteligente, melhorar a segurança do motorista e evitar acidentes.

“Como a maior seguradora de automóveis do México, a Qualitas foi uma opção natural para nós como parceira, pois continuamos a liderar o crescimento dos seguros baseados no uso e da telemática no país,” disse Geoff Werner, Gerente Nacional da Octo Telematics na América. “Os anos de coleta, gerenciamento e entrega de dados da Octo, a compreensão da seguradora quanto ao relacionamento seguro em diferentes países - e como expandir a proposta de valor de uma seguradora - significa que podemos integrar e implantar rapidamente um programa que atenda às necessidades deles. Estamos felizes em saber como isso expande sua proposta de valor para os segurados.”

O Markets and Markets informa que a Internet das Coisas e a telemática levaram a uma onda de conectividade e que, coletivamente, estão promovendo mudanças profundas na indústria automobilística global, incluindo uma oportunidade crescente no setor para atores do ecossistema de seguros ligados a automóveis. A Qualitas reconheceu isso e queria um parceiro que entendesse o setor e seus desafios, além de oferecer uma ampla variedade de recursos, incluindo serviços de pontuação, análise e detecção avançada de colisões.

“A capacidade de permitir que nossos clientes de automóveis comerciais cuidem melhor de seus funcionários e frotas é uma proposta interessante que se encaixa em nossa missão de oferecer-lhes mais vantagens - incluindo garantia de qualidade e eficiência,” disse Margarito Villas, Diretor de Prevenção de Riscos na Qualitas. “A renomada liderança global da Octo na coleta e análise de dados de telemática para melhorar as operações das seguradoras, lucro e proposta de valor foi muito atraente para nós. Com a Octo, continuaremos a melhorar a fidelidade, confiança e retenção de clientes. A Octo foi a escolha óbvia para as nossas necessidades e estamos confiantes de que nossos clientes adotarão rapidamente este programa e verão valor adicional em nós como seguradora.”

Na “Agenda de CIOs de 2019: A percepção do setor de seguros,” um artigo de pesquisa publicado recentemente pela Gartner, os analistas indicaram que os dados e análises continuam a ser a tecnologia de mudança de jogo mais comumente mencionada entre os CIOs de seguros. Os dados da Octo Telematics permitirão que a Qualitas melhore a eficiência e a produtividade das frotas de seus clientes: reduzindo o consumo de combustível, limitando a utilização não autorizada de ativos e melhorando a segurança do motorista. O console de gerenciamento de frota da Octo fornece dados sobre o comportamento do veículo e do motorista no segmento de frota individual ou no nível da frota holística. O console de gerenciamento permitirá que os gerentes de frota localizem veículos, monitorem o desempenho e suportem os drivers em tempo real com os dados de localização, uso e saúde do veículo.

“A pegada digital da indústria de tecnologia em seguros está se tornando mais ampla e nos consideramos líderes de mercado neste impulso inovador,” disse Pilar Moreno, Diretor técnico, Qualitas. “Trabalhar com parceiros líderes de mercado, como a Octo Telematics, garante que tenhamos a melhor tecnologia para oferecer suporte aos nossos clientes, já que a Internet das Coisas, dados e análises continuam a mudar o jogo para nossos clientes. Estamos confiantes em trabalhar com a Octo, de acordo com seu histórico nessas áreas.”

Sobre a Qualitas

Qualitas, que significa qualidade em latim, é mais do que apenas o nome comercial da empresa, é uma atitude que prevalece em toda a organização e permitiu que a Qualitas alcançasse um crescimento rápido e sólido. Fundado por Lic. Joaquín Brockman Lozano, em 9 de dezembro de 1993 na Cidade do México, a primeira apólice foi emitida em 22 de março de 1994 e até o final do ano a empresa tinha crescido para 115 agentes e 2.970 veículos segurados. Hoje, depois de mais de 24 anos, a Qualitas é a seguradora mexicana líder no mercado automotivo, com mais de 12.000 agentes e mais de 3,6 milhões de carros segurados. A Qualitas oferece produtos para todos os tipos de veículos, de carros e motos a equipamentos pesados e serviços públicos. Nosso compromisso com o atendimento de qualidade e atendimento personalizado nos consolidou como a seguradora número um do setor. Saiba mais em http://www.qualitas.com.mx/.

Sobre a Octo Telematics

A Octo é a fornecedora global número 1 de soluções de telemática e análise de dados para a indústria de seguros de automóveis. Fundada em 2002, a Octo é uma das pioneiras da indústria de telemática de seguros. Hoje, a Octo é a maior e mais experiente empresa de telemática de seguros do mundo, transformando o seguro de automóveis por meio de análises comportamentais, contextuais e de direção para mais de 100 parceiros de seguros.

A Octo tem mais de 5,6 milhões de usuários conectados e o maior banco de dados global de dados de telemática, com mais de 228 bilhões de quilômetros de dados coletados e 456.000 crashes e eventos de seguros analisados (em 30 de dezembro de 2018). A Octo aplica algoritmos proprietários a esse banco de dados líder de mercado para fornecer novas percepções sobre o risco do motorista, informando as soluções que beneficiam tanto as empresas de seguro de automóveis quanto os segurados.

A Octo aplica algoritmos proprietários a esse banco de dados líder de mercado para fornecer novas percepções sobre o risco do motorista, informando as soluções que beneficiam tanto as empresas de seguro de automóveis quanto os segurados.

A empresa está sediada em Roma, com escritórios em Boston, Londres, Stuttgart, Madri, México e São Paulo.

http://www.octousa.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.