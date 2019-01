Teijin estende il contratto per la fornitura a Bombardier di fibra di carbonio per l'AIRBUS A220

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Teijin Limited ha annunciato oggi di essersi aggiudicata un contratto per la fornitura del suo materiale a base di fibra di carbonio Tenax a Bombardier Aerostructures and Engineering Services per altri sette anni, ossia fino al 2025.

Teijin si sta concentrando sul settore aeronautico quale una delle strategie di crescita contemplate dal suo piano gestionale a medio termine per il 2017-2019 e sta quindi accelerando considerevolmente le sue attività per lo sviluppo di applicazioni da midstream a downstream, come fibre di carbonio economicamente vantaggiose con una maggior tenacia e un modulo elastico superiore, materiali intermedi, compresi il preimpregnato unidirezionale a matrice termoplastica (TPUD Tenax), il laminato consolidato con fibra di carbonio a matrice termoplastica (Tenax TPCL), il preimpregnato termoindurente e il tessuto non piegato. In futuro, Teijin intende consolidare ulteriormente il suo segmento di attività concernente la fibra di carbonio e i materiali intermedi quale fornitore leader di soluzioni per applicazioni aeronautiche, con un fatturato annuo target in questo segmento di oltre 900 milioni di dollari entro il 2030 circa.

Teijin aveva stipulato un contratto con Bombardier per la fornitura di Tenax per importanti strutture composite primarie e secondarie nel 2010 e la fibra di carbonio Tenax è stata usata per applicazioni strutturali primarie, comprese strutture per ali e per lo scatolato dell'ala centrale e applicazioni per l'assemblaggio di coda.

Informazioni sul gruppo Teijin

Teijin (TOKYO: 3401) è un gruppo di portata globale orientato alla tecnologia che offre soluzioni avanzate nelle aree del valore ambientale, della sicurezza e della mitigazione dei disastri, nonché in quelle del cambiamento demografico e della sanità consapevole. I suoi principali campi operativi sono: fibre ad alte prestazioni come le fibre aramidiche e di carbonio e materiali compositi, sanità, pellicole, lavorazione di resina e plastica, fibre di poliestere, conversione di prodotti e IT. Il gruppo si compone di circa 170 società e impiega approssimativamente 19.000 dipendenti distribuiti in oltre 20 Paesi in diverse regioni del mondo. Esso ha registrato un fatturato consolidato di 835 miliardi di yen (7,6 miliardi di dollari) e un patrimonio totale di 986,2 miliardi di yen (9 miliardi di dollari) nell'esercizio terminato il 31 marzo 2018.

