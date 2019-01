A P&G 11 márkájával csatlakozik egy környezetbarát és kényelmes e-vásárlási platformhoz, a TerraCycle Loop rendszeréhez

The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) today announced the introduction of reusable, refillable packaging on some of its most popular products as part of a new effort that aims to change the world’s reliance on single use packaging and disposable waste. (Photo: Business Wire)

Oral-B CLIC, a new iconic design for manual toothbrushes features a durable handle equipped with a unique mechanism that allows consumers to only exchange the brush head. (Photo: Business Wire)

Ariel and Febreze are participating with durable, refillable packaging that is also available in stores, testing a new direct-to-consumer refill and reuse model. (Photo: Business Wire)

Crest is driving sustainability in Oral Care through new Crest Platinum mouthwash, a unique formula that delivers fresh breath and stain prevention in a sustainable, refillable glass bottle. (Photo: Business Wire)

Cascade, continually looking for ways to make the dish cleaning experience better and environmentally friendly, has developed a new ultra-durable packaging for Cascade ActionPacs which enable consumers to skip the prewash. (Photo: Business Wire)

Tide, America’s #1 laundry detergent, is participating in Loop with its Tide purclean plant-based laundry detergent in a new durable bottle made from stainless steel with a simple twist-cap and easy pour spout. (Photo: Business Wire)

Pantene is introducing a unique bottle made with lightweight, durable aluminum for its shampoo and conditioner. (Photo: Business Wire)

Davos, Svájc--(BUSINESS WIRE)--A The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) ma bejelentette, hogy legnépszerűbb termékeinek egy része mostantól újrahasználható, újratölthető csomagolásban kerül forgalmazásra annak az erőfeszítésnek az eredményeként, melynek célja, hogy szerte a világon megváltoztassa az emberek hozzáállását az egyszer használatos csomagolásokhoz és a hulladékhoz. Továbbá a vállalat az újrahasznosítási ágazat nemzetközi vezető vállalata, a TerraCycle által kifejlesztett, a termékek csomagolásának körforgását biztosító e-kereskedelmi platformmal, a LoopTM-pal való együttműködés részeként új, a hulladékképződés mérsékléséhez hozzájáruló, "begyűjtésen és újrahasznosításon" alapuló megoldásokat is bevezet. A P&G legnagyobb globális márkái közül több, például a PanteneTM, a TideTM, a CascadeTM és az Oral-BTM is csatlakozik majd ehhez az innovatív platformhoz az év során.

A Loop a világon az első olyan globális termékértékesítő platform, amelynek célja, hogy a jelenlegi e-kereskedelmi megoldásoknál nagyobb mértékben környezetbarát és kényelmesebb termékbeszerzési forrás legyen azáltal, hogy biztosítja a termékek csomagolásának körforgását a csomagolás összegyűjtése, megtisztítása, újratöltése és újrafelhasználása révén. A Loop biztosítja ügyfelei számára a használt termékek begyűjtését az ügyfél lakhelyén, és gondoskodik a begyűjtött termékek újrafeldolgozásáról vagy újrahasznosításáról. A P&G az első fogyasztásitermék-értékesítő vállalat volt, amely csatlakozott a Loophoz.

A Világgazdasági Fórum idei éves találkozóján, a svájci Davos-ban bejelentett együttműködés hozzájárul a P&G 2030-ra kitűzött fenntarthatósági céljait meghatározó, Ambition 2030 elnevezésű program megvalósításához, valamint a vállalat azon kötelezettségvállalásának teljesítéséhez, hogy a fenntarthatósági célokat átültesse a mindennapi gyakorlatba.

A P&G tudósai és mérnökei olyan innovatív gyártási, csomagolási és forgalmazási megoldásokat dolgoztak ki, amelyek a fogyasztók kényelmét szolgálják és megvalósíthatóvá teszik a programban részt vevő vásárlók számára a fenntartható életmódot. A Loop platformon tizenegy P&G márka lesz elérhető három különféle formátumban. A Loop rendszere valós piaci értékesítés során kerül érvényesítésre és optimalizálásra 2019 közepétől New York-ban és Párizsban.

Tartós csomagolás

A háziasszonyok kedvencei, mint a Pantene, a Tide, a Cascade és a CrestTM számára új, tartós és újratölthető csomagolást terveztek, így a termékek mostantól szemet gyönyörködtető, új jellemzőkkel bíró és újfajta módokon használható flakonokban lesznek kaphatók.

- A Pantene hajsamponok és kondicionálók új, egyedi, tartós és pillekönnyű, alumíniumból készült flakonban kerülnek forgalomba.

- A Tide, amely Amerika legkedveltebb mosószermárkája, szintén szerepelni fog a Loop márkái közt: a teljes mértékben növényi alapú Tide purclean mosószer mostantól egy új, tartós, rozsdamentes acélból készült, egyszerű, csavaros kupakkal és az adagolást megkönnyítő kiöntővel rendelkező flakonban vásárolható meg.

- A Cascade, amely folyamatosan kutatja, hogyan lehetne hatékonyabbá és még nagyobb mértékben környezetbaráttá tenni a mosogatást, egy új, rendkívül tartós csomagolást fejlesztett ki a Cascade ActionPacs-hez, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy kihagyják az előmosást.

- A Crest a szájhigiénia terén is törekszik a fenntarthatóságra. Ennek a törekvésnek a kézzel fogható eredménye az a fenntartható, újratölthető palack, amelyben az egyedülálló összetételének köszönhetően friss leheletet biztosító és a foglepedék lerakódását megelőző Crest Platinum szájvíz a jövőben a fogyasztókhoz kerül.

- Az ArielTM és a FebrezeTM tartós, újratölthető csomagolású, kiskereskedelmi elárusítóhelyeken forgalmazott termékekkel vesz részt a programban, egy új, közvetlenül a fogyasztónak való értékesítési és újrahasznosítási modellt tesztelve.

Újrahasznosított termékek, újratöltött csomagolás

- Az Oral-B, amely már több mint 50 éve vezető szerepet játszik a szájápolási termékek innovációja terén, újratölthető elektromos és kézi fogkeféinek újrahasznosítható változatait fogja tesztelni. Az Oral-B CLIC manuális fogkefék, amelyek ma már ikonikusnak számítanak újfajta kialakításuknak köszönhetően, egy különleges mechanizmussal rendelkező tartós nyelet kapnak, amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztó csak a fogkefe fejét cserélje le. A Loop platform pedig újra feldolgozza mind a kézi, mind az elektromos fogkefék használt fejeit.

- A GilletteTM és a VenusTM tartós csomagolásként szolgáló prémiumkategóriás utazócsomagokat alakított ki, amelyekben a fogyasztók tárolhatják a borotvák nyeleit, a termékek használt alkotórészeit és a pengéket pedig a TerraCycle begyűjti a fogyasztóktól újrahasznosítás céljára.

Használt higiéniai termékek újrahasznosítása

- A PampersTM és az AlwaysTM egy, a P&G és az Angelini Csoport vegyesvállalata, a Fater által kifejlesztett, a használt higiéniai termékeknek a fogyasztók lakhelyéről újrafeldolgozás céljára való begyűjtésére szolgáló, úttörőnek számító technológiai megoldást fog tesztelni. A technológia a használt nedvszívó higiéniai termékeket másodlagos alapanyaggá alakítja át, amelyet azután egyéb, magasabb értékű termékekben használnak fel.

"Több mint 180 éves újítói múltunkra és a fogyasztókra vonatkozó globális tapasztalatainkra és ismereteinkre építve azon munkálkodunk, hogy lehetővé tegyük a felelősségteljes fogyasztást" - magyarázta Virginie Helias, a P&G alelnöke és fenntarthatóságért felelős vezetője. "Büszkék vagyunk arra, hogy ennek az ágazatokat átformáló programnak a végrehajtása céljából a CPG (azaz csomagolt fogyasztási cikkeket gyártó) vállalatok közül elsőként létesítettünk partnerségi kapcsolatot a TerraCycle-lel, részeként annak a számos egyéb tevékenységet felölelő stratégiának, mely Ambition 2030 célkitűzéseinknek megfelelően a fenntartható innováció felgyorsítását és az ún. "körkörös" megoldások bevezetését szolgálja.

"Eljött az ideje annak, hogy cselekedjünk. Mindent megteszünk azért, hogy a globális piaci jelenlétünk biztosította hatókört és megbízható, globális márkáink erejét kiaknázva egyre több fenntartható megoldást dolgozzunk ki. Az átalakulást, változást szolgáló partnerségi kapcsolatok kulcsfontosságúak ennek a küldetésnek a teljesítése szempontjából, mivel a siker csak összefogással érhető el" - folytatta.

"Nagy örömünkre szolgál, hogy együttműködhetünk a P&G-vel és más globális márkákkal, kiskereskedőkkel, az alapvető infrastruktúrát biztosító vállalatokkal és a Világgazdasági Fórummal a felelősségteljesebb termékfogyasztás új módozatainak kidolgozása érdekében" - nyilatkozta a TerraCycle vezérigazgatója, Tom Szaky. "A Loop célja nem pusztán a csomagolási hulladékok kiküszöbölése, hanem a termékfogyasztási élmény fokozása és a vásárlás megkönnyítése. A Loop segítségével a fogyasztóknak a különleges kialakítású, tartós, újrahasználható és teljes mértékben újrahasznosítható csomagolásnak köszönhetően lehetősége nyílik a felelősségteljes termékhasználatra. A P&G-hez hasonlóan megbízható márkák erejének és hatókörének kiaknázásával képesek leszünk elérni a modell megfelelő működéséhez és céljainak eléréséhez szükséges méretet és szintet, és így megváltoztatni a fogyasztási szokásokat."

Hogyan működik a Loop?

- VÁSÁRLÁS: A fogyasztók a Loop vagy a Loop kiskereskedő partnereinek weboldalán keresztül a megbízható márkák termékeit immár újratervezett, fenntartható csomagolásban vásárolhatják meg.

- KISZÁLLÍTÁS: A megvásárolt, tartós csomagolású termékek a fogyasztókhoz a Loop egyedi tervezésű, modern szállítótáskájában kerülnek kiszállításra, amelynek bevezetésével szükségtelenné válnak az olyan egyszer használatos csomagolóeszközök, mint például a kartondobozok.

- VÁSÁRLÓI ÉLMÉNY: A fogyasztók kényelmesen, könnyedén intézhetik vásárlásaikat, és a megvásárolt árut elegáns, tartós és újrahasználható csomagolásban kapják meg, amelynek köszönhetően nem marad hátra kidobandó csomagolóanyag.

- BEGYŰJTÉS: A termék felhasználása után a fogyasztóknak nem kell foglalkozniuk a csomagolás tisztításával vagy kidobásával: mindössze annyi a dolguk, hogy azt beleteszik egy Loop szállítótáskába, amelyet azután a Loop közvetlenül a fogyasztók otthonából begyűjt.

- TISZTÍTÁS: A Loop tudósokból álló csapata olyan egyedi tisztítási technológiákat fejlesztett ki, amelyeknek alkalmazásával a termékek biztonságosan újrahasznosíthatók.

- ÚJRATÖLTÉS, ÚJRAFELDOLGOZÁS VAGY ÚJRAHASZNOSÍTÁS: A Loop szükség szerint, késedelem nélkül újratölti a termékek csomagolását és a szállítótáskákban visszajuttatja az újratöltött flakonokat/palackokat a fogyasztóhoz. A Loop gondoskodik az olyan begyűjtött, újrafeldolgozható termékek, mint például a pelenkák, intimbetétek, borotvapengék vagy fogkefefejek újrafeldolgozásáról és újrahasznosításáról is.

A P&G Loopon keresztül elérhető termékei

Pantene

Célunk az, hogy minél több nő számára minél több "Szuper frizura" napot biztosítsunk, és ezért folyamatosan megújítjuk és továbbfejlesztjük termékeinket és azok csomagolását is. Ez a fontos megoldás segíthet kiküszöbölni a csomagolási hulladékok termelődését, és ugyanakkor lehetővé teszi egy olyan hajsampon- és kondicionáló-flakon bevezetését, amellyel kifejezhetjük az óceánok és a környezet iránti szeretetünket. A TerraCycle Loop platformjával való együttműködésünk célja, hogy az egyszer használatos, eldobható műanyag flakonok helyett tartós flakonok használatára térjünk át, és olyan ellátási láncot építsünk ki, amelyben a flakonok újratöltésének köszönhetően nem képződik hulladék. Ezeket a különleges, könnyű és mégis tartós alumíniumból készült flakonokat úgy alakítottuk ki, hogy a Loop rendszerében megtisztíthatók, újratölthetők és újrahasználhatók legyenek, és így hozzájáruljanak annak a törekvésünknek és célunknak az eléréséhez, hogy az ágazat egyik vezető, követendő példának számító vállalata legyünk.

Tide

Tudjuk, hogy a tisztaság fontos - Önnek, a családjának és a bolygónknak is. Ezért alkottuk meg a Tide purcleant, az első növényi alapú mosószert, amely a Tide-éval azonos tisztító hatással rendelkezik. Az új Tide purclean flakon rozsdamentes acélból készül, amely egyszerű, tartós, csavaros kupakkal és az adagolást megkönnyítő kiöntővel rendelkezik. Ha a flakonból kifogy a mosószer, Önnek csak annyi a dolga, hogy betegye a flakont a Loop szállítótáskába; a Loop ezután gondoskodik annak megtisztításáról, újratöltéséről és visszajuttatásáról, így azt Ön máris újból használhatja. Az egész család számára kialakított Tide purclean nem tartalmaz színezéket, és érzékeny bőrűek ruháinak tisztítására is tökéletesen alkalmas. A termék olyan gyártóüzemben készül, amely megújuló szélenergiát vásárol villamosenergia-szükségletének kielégítéséhez, és ahol egyáltalán nem képződik hulladéklerakókba kerülő gyártási hulladék. A Tide purclean olyan környezettudatos választás, amelyet a jövőnk szem előtt tartásával terveztünk. Könnyítsen bolygónk terhein a Tide purclean használatával!

Cascade

A Cascade® folyamatos kutatást végez annak érdekében, hogy egyre jobbá tegye termékeit, és azokat új, környezetbarát, rendkívül tartós csomagolásban hozza forgalomba. Ha a flakonból kifogy a Cascade ActionPacs™, egyszerűen tegye az újratölthető flakont a Loop szállítótáskába! A flakont a Loop megtisztítja, sterilizálja és újratölti, így az rövid időn belül készen áll az újbóli használatra. A Cascade Platinum ActionPacs™ még a 24 órával korábban az edényekbe ragadt ételmaradékot is olyan tökéletesen eltávolítja, hogy a fogyasztónak nincs szüksége az előmosásra, és így akár 15 gallon (mintegy 60 liter) vizet is megtakaríthat egy mosogatógép-program alatt. Ha ezt a számot megszorozzuk az összes előmosó programot használó mosogatógép-használó számával, a vízmegtakarítás egyedül az Amerikai Egyesült Államokban évente 150 milliárd gallonra (mintegy 568 milliárd liter) rúg.

Crest

A Crest ágazatvezető a fenntartható szájvizek kifejlesztését célzó innováció terén. A Crest alkohol-, peroxid- és parabénmentes Platinum szájvize felfrissíti a leheletet és segít megvédeni a fogakat a lepedékképződéstől. A Crest Platinum hamarosan egy gyönyörű, újratölthető, rozsdamentes acélból készült, szilikonbélésű kupakkal zárható palackban lesz elérhető. Mivel az újratöltött palackok közvetlenül a fogyasztók lakhelyére kerülnek kiszállításra, többé már nem kell a cipelni a nehéz szájvizes palackokat a szelektívhulladék-gyűjtőbe. Ez valóban ok a mosolyra.

Ariel

Tudjuk, hogy fontos a kifogástalan tisztaság, és az is, hogy az a lehető legkevesebb mosószer felhasználásával legyen elérhető - Önnek, a családjának és a bolygónknak egyaránt. Ezért alkottuk meg az Ariel Pod mosókapszulát, amely a legmodernebb, tökéletes tisztaságot biztosító mosószer. Az Ariel Pod mosókapszulákat most új, családi csomagolásban kínáljuk, amelyet kifejezetten tartós használatra fejlesztettünk ki. Ha elfogy a mosószere, egyszerűen tegye be az újratölthető dobozt a Loop szállítótáskába, és a Loop gondoskodik annak megtisztításáról, sterilizálásáról, újratöltéséről és Önnek való kiszállításáról. Többé már nincs szükség arra, hogy hazacipelje a mosószert az üzletből és nem kell kidobnia a mosószeres dobozt, ha kifogy belőle a mosószer. Az Ariel 3 az 1-ben Pod mosókapszulákkal még alacsony mosási hőmérsékleten is az Ariel mosószerektől megszokott, kifogástalan tisztaságot érheti el. A termék Franciaországban készül, egy olyan gyártóüzemben, amely megújuló szélenergiát vásárol villamosenergia-szükségletének kielégítéséhez, és ahol egyáltalán nem képződik hulladéklerakókba kerülő gyártási hulladék. Az Ariel Pod mosókapszulák a bolygó vízkészletének megóvása és jövőnk biztosítása érdekében 70%-kal kevesebb vizet tartalmaznak, mint a folyékony Ariel mosószerek. A termék gyermekek elől elzárva tartandó.

Febreze

A környezetvédelem iránti folyamatos elkötelezettségének jegyében a Febreze legújabb fejlesztésű, az Amerikai Egyesült Államokban Febreze ONE, Európában pedig Zero% néven forgalmazott termékét elérhetővé teszi a Loop platformon keresztül is, mivel a termék újrahasználható és újrahasznosítható csomagolásban kerül kiszerelésre. A hajtóanyag nélküli, nehéz illatanyagoktól mentes Febreze ONE/Zero% mind légfrissítésre, mind textíliák (szövetek) szagmentesítésére használható. A kukoricakeményítőből kivont ciklodextrint alkalmazó, 90%-ban vízalapú, szabadalmaztatott technológiájú készítmény nem pusztán elfedi, hanem semlegesíti és el is távolítja a levegőből a kellemetlen szagokat. A Febreze már régebb óta résztvevője a TerraCycle újrahasznosítási programjának, amelynek eredményeként ez idáig 1000000 darab Febreze csomagolás került előállításra hulladéklerakókból származó csomagolóanyagokból szerte a világon.

*Forrás: Internetes felmérés, 2017. október, Franciaország és Egyesült Királyság, a 221 válaszadó 63%-a

Oral-B

Az Oral-B, amely már több mint 50 éve vezető szerepet játszik a szájápolási termékek innovációja terén, újratölthető elektromos és kézi fogkeféinek újrahasznosítható változatait fogja tesztelni. Az Oral-B a kézi fogkefék egy úttörő jellegű átalakításával létrejött terméket, az Oral-B CLIC fogkefét kínálja majd a Loop platformon. A ma már ikonikusnak számító újfajta kialakításnak köszönhetően csökken a műanyag hulladék mennyisége, mivel a fogkefék nyele egy tartós, egyedi, prémium minőségű ásványi anyagokon alapuló kompozit anyagból készül, és egy különleges ClicFit™ mechanizmussal rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy a fogyasztó csak a fogkefe fejét cserélje le. A Loop platform gondoskodik mind a kézi, mind az elektromos fogkefék használt fejeinek újrafeldolgozásáról.

Gillette

A Gillette több mint 115 éve biztosít precíziós technológiával készült, kiemelkedő teljesítményt nyújtó termékeket, több mint 800 millió férfi életét könnyítve meg termékeivel szerte a világon. A Gillette Fusion5™ ProShield borotvát a hagyományos csomagolás helyett a Gillette mostantól egy prémium minőségű utazócsomagban kínálja, így fogyasztók nem csak a nyelet, hanem az utazócsomagot is hosszú ideig használhatják. A borotvapenge egy hónapon át használható, és amikor az uraknak új pengére van szükségük, a használt pengét a Loop szállítótáskába teszik, és azt a Loop újrafeldolgozza.

Gillette Venus

A Gillette Venus, amely a világ elsőszámú női borotvamárkája, egy újabb lépést tesz a márka azon céljának elérése érdekében, hogy termékeinek csomagolása 100%-ban újrahasznosítható vagy újrafelhasználható legyen, illetve olyan tartós és fenntartható termékmegoldásokat dolgozzon ki, amelyek világszerte tetszésre találnak a nők körében. A Gillette Venus ösztönzi a tartós borotvák használatát, és támogatja az újrahasznosító rendszereket magukban foglaló ellátási láncok kiépítését. Bemutatjuk legújabb innovációnkat, a Venus Platinum Extra Smooth borotvát. Ez az első fém nyéllel rendelkező Venus borotva, amely ergonomikus kialakítása révén megkönnyíti a borotvafej irányítását a borotválkozás során, és hosszú távon, tartósan használható a nők mindennapos szépségápolási céljaira. Az 5 darab kiváló minőségű pengét tartalmazó doboz újrahasznosítható fémből készül. Amikor az összes penge elhasználódik, a dobozt egyszerűen be kell tenni a Loop szállítótáskába, amelyet a Loop elszállít, és gondoskodik a pengék újrahasznosításáról, a fogyasztóknak pedig kiszállítja a megrendelt új pengéket.

Pampers és Always

A Pampers és az Always elkötelezettek a környezeti fenntarthatóság iránt, és úgy gondoljuk, szerepet kell vállalnunk a műanyag hulladékok mennyiségének csökkentésében és a körkörös gazdaság létrehozásában. Úttörő szerepet töltünk be egy kategóriájában a legjobbnak számító, higiéniai termékeket (beleértve a pelenkákat és a női tisztasági betéteket) újrahasznosító program bevezetésében annak érdekében, hogy az elhasznált termékeket "újjáélesszük". A Pampers és az Always a világ első pelenkákat és nedvszívó higiéniai terméket gyártó márkája, amely a Fater új, modern technológiáját alkalmazza a pelenkák magasabb értékű termékekben való újrafelhasználására. A Fater a P&G és az Angelini Csoport vegyesvállalata, a Pampers és Always termékek olaszországi gyártója. A Loop platformon cégünk első alkalommal fogja tesztelni ezt a technológiát előre kiválasztott franciaországi fogyasztók bevonásával. A nedvszívó higiéniai termékek gyűjtése céljára egy tartós és újrahasználható tárolót szállítunk ki a fogyasztó lakhelyére, amelyben Pampers és Always termékek találhatók. A tárolót kifejezetten úgy alakítottuk ki, hogy több célra is használható legyen - légmentesen záródik, a szagok kiszivárgásának megakadályozása céljából szénszűrővel van felszerelve, könnyen kezelhető, billenő tetővel rendelkezik, és esztétikus kialakítása révén bármilyen otthonba jól illik. Egyszerűen tegye bele a használt pelenkákat és betéteket, és amikor a tároló megtelik, kérje az elszállítását! A tárolót a Loop megtisztítja, sterilizálja, feltölti új Pampers és Always termékekkel, majd visszaszállítja Önnek, az Ön által elhasznált nedvszívó higiéniai termékeket pedig eljuttatja az újrafeldolgozó üzemekbe.

