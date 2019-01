Teijin verlengt contract om koolstofvezel voor AIRBUS A220 aan Bombardier te leveren

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Teijin Limited heeft vandaag bekendgemaakt dat het een contract toegekend heeft gekregen om zijn koolstofvezelmateriaal Tenax nog zeven jaar, tot 2025, aan Bombardier Aerostructures and Engineering Services te leveren.

Teijin richt zich als een van de groeistrategie├źn in zijn managementplan voor de middellange termijn 2017-2019 op de vliegtuigindustrie en versnelt de ontwikkeling van toepassingen voor halverwege en aan het eind van het productieproces, zoals rendabele koolstofvezels met een grotere sterkte en treksterkte, halffabricaten waaronder Tenax TPUD, carbon fiber thermoplastic consolidated laminate (Tenax TPCL), thermohardende prepregs en niet-krimpende stoffen. Teijin wil in de toekomst zijn positie als producent van koolstofvezel en halffabricaten versterken als een vooraanstaande aanbieder van oplossingen voor luchtvaarttoepassingen, waarbij het naar een jaarlijkse omzet in deze sector streeft van meer dan 900 miljard dollar in 2030.

Teijin kreeg in 2010 een contract van Bombardier toegekend om Tenax te leveren voor belangrijke primaire en secundaire composietstructuren. De koolstofvezel Tenax wordt voor primaire structuurtoepassingen gebruikt, waaronder de vleugels, centrale doosconstructie en staartvlaktoepassingen.

Over de Teijin groep

Teijin (TSE:3401) is een internationale onderneming met een focus op technologie die geavanceerde oplossingen biedt op verschillende terreinen die waarde toevoegen aan het milieu en de omgeving; veiligheid en beveiliging, rampbestrijding, demografische wijzigingen en een verhoogd gezondheidsbewustzijn. Zijn belangrijkste sectoren zijn high-performance vezels zoals aramide, koolstofvezels en composieten, gezondheidszorg, films, hars en plasticverwerking, polyestervezels, productconversie en IT. De groep heeft ongeveer 170 bedrijven en rond 19.000 medewerkers in 20 landen wereldwijd. Voor het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2018 rapporteerde het een omzet van 835 miljard yen (7,6 miljard dollar) en een totale activa van 986,2 miljard yen (9 miljard dollar).

