Orano : Signature du contrat stratégique de la filière nucléaire

Orano se félicite de la signature ce jour du contrat stratégique de la filière nucléaire. Fort de ses 13 000 salariés en France, Orano contribue activement au développement d’une industrie nucléaire pérenne, innovante, pourvoyeuse d’emplois à forte technicité dans les territoires, génératrice d’innovations techniques et contribuant à la lutte contre le dérèglement climatique.

En matière d’emploi, pour assurer le renforcement régulier de ses compétences et répondre aux besoins de ses sites principalement localisés dans le Cotentin, la Drôme et la région parisienne, le groupe a recruté en un an plus de 800 nouveaux talents et investit fortement dans la formation et les parcours professionnalisants. Tout en privilégiant sa politique de diversité et de parité, et en complément des nombreux partenariats noués avec les établissements d’enseignement supérieur longs ou professionnels, le groupe aura accueilli plus de 500 nouveaux alternants en 2018.

Sur le volet de l’innovation, Orano intègre les nouvelles technologies numériques dans ses installations industrielles et ses modes de travail en vue d’accélérer le développement de solutions innovantes pour ses clients : une transformation digitale qui dessine le futur du cycle du combustible nucléaire grâce aux applications industrielles de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée au service de l’usine 4.0. Déployées au sein du groupe, ces technologies permettent par exemple de préparer des intervenants à des opérations complexes, ou encore de valider la conception de nouveaux équipements sans recours à des maquettes physiques.

Cette capacité d’innovation du groupe est reconnue et a été récompensée lors du WNE (World Nuclear Exhibition), événement international de la filière nucléaire. Orano a remporté à cette occasion un premier prix dans le domaine de l’innovation.

Le groupe investit également pour l’usine nucléaire du futur en modernisant son outil industriel. Avec les installations de Georges Besse II et de Philippe Coste, Orano dispose désormais au Tricastin et à Malvési des usines les plus modernes du monde dans les domaines de l’enrichissement et de la conversion. Orano consacre également 200 millions d’euros d’investissement par an pour la sûreté et la pérennité de son site de recyclage à la Hague.

Sur le volet relatif à l’économie circulaire au sein de la filière, Orano y contribue activement en recyclant les combustibles nucléaires usés dans ses usines de la Hague et de Melox. Cette solution permet de réduire la quantité et la radioactivité des déchets. Le recyclage permet également d’économiser les matières premières. En France, près d’une ampoule sur dix fonctionne grâce à des matières nucléaires recyclées. Avec le recyclage de l’uranium et des combustibles MOX usés, c’est 20 à 30 % d’économie de matières premières qui pourraient être atteints.

