CARBIOS et CARBIOLICE concluent un accord de co-développement avec NOVOZYMES pour la production et l’approvisionnement d’enzymes à échelle industrielle

CARBIOS (Paris:ALCRB), société pionnière dans le domaine de la bioplasturgie, et sa filiale CARBIOLICE, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de co-développement avec le leader mondial de la production d’enzymes NOVOZYMES.

Accord de co-développement

Selon les termes de cet accord mondial et pluriannuel, NOVOZYMES produira à l’échelle industrielle l’enzyme propriétaire développée par CARBIOS et s’engage à devenir, sur le long terme, fournisseur exclusif de CARBIOLICE. Cette collaboration inédite dans le domaine de la bioplasturgie doit permettre de proposer une solution compétitive et respectueuse de l’environnement pour la biodégradation des plastiques à usage unique.

Déploiement industriel

CARBIOLICE, co-entreprise créée par CARBIOS, Limagrain Céréales Ingrédients et Bpifrance, va produire et commercialiser une nouvelle génération de produits permettant aux plastiques à usage unique d’être entièrement biodégradables dans des conditions domestiques.

Les marchés ciblés couvrent des applications commerciales telles que les sacs de caisse et de vente au détail, les emballages rigides et souples, la vaisselle jetable et les films de paillage agricole. Cette technologie innovante, qui apporte une solution éco-responsable pour la fin de vie des plastiques à usage unique, donne à CARBIOLICE l’opportunité de se positionner comme leader sur le marché.

Le lancement commercial prévu en 2020 générera pour CARBIOS des premiers revenus de licences versés par CARBIOLICE.

Un engagement commun pour préserver notre planète

CARBIOS, CARBIOLICE et NOVOZYMES unissent aujourd’hui leurs efforts pour lutter contre l’impact environnemental lié à la fin de vie des plastiques. Ensemble, ils ambitionnent d’apporter une solution révolutionnaire permettant une biodégradation « zéro déchet » des plastiques à usage unique.

Jens KOLIND, Vice-Président Industries Techniques au sein de NOVOZYMES commente : « Nous sommes ravis de faire partie de cette collaboration pour créer ensemble des solutions biologiques répondant à l’un des plus grands défis de notre temps. »

Jean-Claude LUMARET, Directeur Général de CARBIOS ajoute : « Le marché des plastiques à usage unique soulève des préoccupations environnementales majeures et notre approche durable et inventive constitue une véritable opportunité pour répondre à la demande des industriels et des consommateurs. Nous sommes fiers de ce partenariat avec le leader mondial de la production d’enzymes NOVOZYMES, qui nous permet de lancer à grande échelle la solution écologique la plus avancée pour la biodégradation des plastiques à usage unique. »

Nadia AUCLAIR, Directrice Générale de CARBIOLICE commente : « Cet accord majeur avec NOVOZYMES sécurise sur le long-terme notre approvisionnement en enzymes pour faire évoluer les procédés traditionnels de fabrication vers des solutions durables qui répondent à une forte demande du marché. Aujourd'hui, nous sommes fiers de faire de notre solution une réalité industrielle et commerciale. »

A propos de CARBIOS

CARBIOS est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011, la Société a développé deux bioprocédés industriels dans le domaine de la biodégradation et du biorecyclage des polymères. Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques. Le modèle de développement économique de CARBIOS s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. A ce titre, CARBIOS a créé en septembre 2016, la joint-venture CARBIOLICE, en partenariat avec Limagrain Céréales Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont CARBIOS assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par CARBIOS en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés. Depuis sa création, CARBIOS est soutenue par Truffle Capital, acteur européen du capital-investissement. CARBIOS bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Pour en savoir plus : www.carbios.fr

CARBIOS est éligible au PEA-PME

A propos de CARBIOLICE :

Née en 2016 de l’ambition commune et complémentaire entre CARBIOS - société de chimie verte qui conçoit et développe des procédés enzymatiques innovants-, le fond d’investissement SPI opéré par Bpifrance, et LIMAGRAIN CEREALES INGREDIENTS - filiale du groupe coopératif de renommée mondiale LIMAGRAIN, CARBIOLICE est une joint-venture riche de sens.

CARBIOLICE est une entreprise française experte dans le développement et la production de bioplastiques 100% compostables et 100% biodégradables.

CARBIOLICE s’engage dans le développement durable et l’économie circulaire pour concevoir, produire et commercialiser des solutions de biodégradation permettant de repenser le cycle de vie des plastiques à usage unique, des emballages … afin d’atteindre le zéro déchet.

CARBIOLICE est co-signataire du communiqué de la Fondation Ellen MacArthur qui vise à bannir les packagings en plastiques OXO dégradable, au niveau mondial.

Pour en savoir plus : www.carbiolice.com

A propos de NOVOZYMES :

NOVOZYMES est le leader mondial de solutions biologiques. En collaboration avec nos clients, nos partenaires et la communauté mondiale, nous améliorons la performance industrielle tout en préservant les ressources de la planète pour contribuer à bâtir une vie meilleure. En tant que fournisseur numéro 1 mondial des technologies enzymatiques et microbiennes, notre bio-innovation permet l’’augmentation des rendements agricoles, le lavage à basse température, la production écoénergétique, les carburants renouvelables et de nombreux autres avantages sur lesquels nous comptons aujourd'hui et demain.

Nous appelons cela repenser demain. www.novozymes.com