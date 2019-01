RSM e DSI concordam em aliança estratégica de insolvência transnacional

NOVA YORK E LONDRES--(BUSINESS WIRE)--As duas empresas conhecidas e respeitadas no setor de reestruturação global formaram uma aliança estratégica e colaboração internacional para apoiar ainda mais seus respectivos clientes em meio à crescente onda de insolvência transnacional e projetos de reestruturação internacional.

A prática de reestruturação com sede no Reino Unido RSM Restructuring Advisory LLP ("RSP"), parte da empresa de auditoria, impostos e consultoria RSM UK, e a empresa de reestruturação com sede nos EUA Development Specialists, Inc. (DSI), anunciaram hoje um acordo para colaborar e aumentar os serviços respectivos de cada firma em lidar com casos transnacionais.

"É uma satisfação anunciar que estaremos colaborando com a DSI nos projetos transnacionais", disse Graham Bushby, sócio e chefe de consultoria de reestruturação da RSM. "A DSI está trabalhando em alguns casos transnacionais significativos e traz uma riqueza de experiências à arena, que a RSM pode aumentar com habilidade nos países fora do mercado dos EUA."

Bill Brandt, presidente executivo da DSI, juntamente com Brad Sharp, seu presidente e diretor executivo, disseram que essa aliança deverá promover um grande incentivo para as suas empresas, já que falências e insolvências estão começando a se desenvolver em um estágio maior.

"As corporações tornaram-se interconectadas em muitos países, então, quando uma parte dos negócios experimenta problemas financeiros, as ramificações são complexas e abrangentes", disse Brandt. "É por isso que ter acesso a recursos de um grupo como a RSM em outros países melhorará muito nossos negócios e, ao mesmo tempo, eles podem se beneficiar de nossos 45 anos de experiência de reestruturação na América do Norte."

"Com nosso trabalho tornando-se cada vez mais internacional, faz muito sentido restabelecer uma presença na Europa, onde já operamos durante muitos anos no passado", disse Sharp. "Estou ansioso por um relacionamento longo e produtivo com a RSM e sua equipe de notáveis profissionais de reestruturação."

Sobre a RSM UK:

A RSM UK é uma empresa líder de auditoria, impostos e consultoria para o mercado médio, com quase 3.500 parceiros e funcionários, operando de 35 locais em todo o Reino Unido. Para o ano encerrado em 31 de março de 2017, a RSM gerou receita de 319 mil libras. A RSM UK é membro da empresa RSM International, a sexta maior rede global de empresas de auditoria, impostos e consultoria. A rede se espalha por 120 países, 800 escritórios e mais de 43.000 pessoas, com receitas das taxas de mais de 5 bilhões de dólares.

Sobre a Development Specialist Inc. (DSI):

A DSI é uma provedora líder de consultoria de gestão e serviços de consultoria financeira para empresas que necessitam de melhorias operacionais, reestruturação de balanço ou gestão de tempo de resposta. A DSI se sobressai devido à extensa experiência e origem diversa de seus consultores. A equipe inclui mestres de contabilidade profissional, contadores públicos certificados, consultores certificados de insolvência e reestruturação, contadores forenses certificados e auditores internos certificados. Como uma das primeiras empresas de tempo de resposta dos Estados Unidos, a DSI expandiu sua sede em Chicago para incluir uma pegada nacional significativa com escritórios em Nova York, Los Angeles, São Francisco, Sul da Flórida, Wilmington e Columbia, Ohio. Para obter mais informações, visite www.dsi.biz.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.