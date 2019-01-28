RSM和DSI達成跨國破產策略性聯盟

紐約和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在跨國破產和國際重整專案的成長浪潮中，全球重整行業兩家知名且備受尊敬的公司建立策略性聯盟和國際合作關係，以進一步支援各自的客戶。

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總部位於英國且是稽核、稅務和顧問公司RSM UK一部分的企業重整公司RSM Restructuring Advisory LLP ("RSM")，與總部位於美國的重整公司Development Specialists, Inc. (DSI)宣佈達成協議，將在處理跨國事務方面展開合作並增加各自公司的服務。

RSM合夥人兼重整顧問主管Graham Bushby表示：「我們欣然宣佈將與DSI在跨國專案上展開合作。DSI處理一些重要的跨國案例並為這一領域帶來豐富的經驗，而RSM可以在美國市場以外的國家顯著強化這些經驗。」

DSI執行董事長Bill Brandt以及總裁兼執行長Brad Sharp表示，隨著破產開始在更大的舞臺上進行，這一聯盟應為其各自公司提供巨大的助力。

Brandt表示：「企業已與許多國家相互連結，因此當企業的一部分遇到財務問題時，其影響是深遠而複雜的。這就是為什麼有權取用像海外RSM這類集團的資源將大幅提升我們的業務，並且同時，它們也可以從我們在北美的45年重整經驗中受益。」

Sharp表示：「隨著我們越來越多的工作變得國際化，在歐洲重新建立我們過去經營多年的業務非常有意義。我期待與RSM及其優秀的重整專業團隊建立長期而富有成效的合作關係。」

關於RSM UK：

RSM UK是中型市場首屈一指的稽核、稅務和顧問公司，在英國35個地區擁有近3,500名合作夥伴。在截至2017年3月31日的年度，RSM的收入達3.19億英鎊。RSM UK是全球第六大稽核、稅務和顧問公司網路RSM International的成員公司，該網路遍及120多個國家、800多個辦事處和逾43,000名人員，費用收入超過50億美元。

關於Development Specialist, Inc. (DSI)：

DSI是首屈一指的管理顧問和財務諮詢服務供應商，服務對象是需要營運改善、資產負債表重整或企業重建的公司。DSI因其顧問的豐富經驗和多元化背景而著名。其團隊包括專業會計師、註冊會計師、破產和重整認證顧問、註冊金融法務會計師和註冊內部稽核師。作為美國最早的企業重建公司之一，DSI從其芝加哥總部向全國各地擴張，現已在紐約、洛杉磯、舊金山、南佛羅里達、威明頓和俄亥俄州哥倫布設立了辦事處。欲瞭解更多資訊，請造訪www.dsi.biz。

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