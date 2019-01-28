RSM和DSI达成跨国破产战略联盟

纽约和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在跨国破产和国际重组项目的增长浪潮中，全球重组行业两家知名且备受尊敬的公司建立了战略联盟和国际合作关系，以进一步支持其各自的客户。

此新闻稿包含多媒体内容。完整新闻稿可在以下网址查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20190123005735/en/

总部位于英国、是审计、税务和咨询公司RSM UK一部分的重组企业RSM Restructuring Advisory LLP ("RSM")，已与总部位于美国的重组公司Development Specialists, Inc. (DSI)宣布达成协议，将在处理跨国事务方面开展合作并增加各自公司的服务。

RSM合伙人兼重组顾问主管Graham Bushby表示：“我们很高兴宣布将与DSI在跨国项目上开展合作。DSI处理一些重要的跨国案例并为这一领域带来丰富的经验，而RSM可以在美国市场以外的国家显著强化这些经验。”

DSI执行董事长Bill Brandt以及总裁兼首席执行官Brad Sharp表示，随着破产开始在更大的舞台上展开，这一联盟应为其各自公司提供巨大的推动力。

Brandt表示：“各公司已与许多国家相互联系，因此当企业的一部分遇到财务问题时，其影响是深远而复杂的。这就是为什么有权访问像海外RSM这样的集团的资源将极大增强我们业务的原因，并且同时，它们也可以从我们在北美的45年重组经验中受益。”

Sharp表示：“随着我们越来越多的工作变得国际化，在欧洲重新建立我们过去经营多年的业务非常有意义。我期待与RSM及其优秀的重组专业团队建立长期而富有成效的合作关系。”

关于RSM UK：

RSM UK是中间市场一家领先的审计、税务和咨询公司，在英国35个地区拥有近3,500名合作伙伴。在截至2017年3月31日的年度，RSM实现收入3.19亿英镑。RSM UK是全球第六大审计、税务和咨询公司网络RSM International的成员公司，该网络覆盖120多个国家、800多个办事处和43,000余人，费用收入超过50亿美元。

关于Development Specialist, Inc. (DSI)：

DSI是一家领先的管理咨询和财务咨询服务供应商，服务于需要实现运营改进、资产负债表重组或企业重建的公司。DSI因其顾问的丰富经验和多元化背景而著名。其团队包括专业会计师、注册会计师、破产和重组认证顾问、注册金融法务会计师和注册内部审计师。作为美国最早的企业重建公司之一，DSI从其芝加哥总部向全国各地扩展，现已在纽约、洛杉矶、旧金山、南佛罗里达、威尔明顿和俄亥俄州哥伦布设立了办事处。欲了解更多信息，请访问www.dsi.biz。

原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20190123005735/en/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。