Corsair Infrastructure Partners宣佈涉及DP World Australia的交易

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Corsair Capital (“Corsair”)全球基礎設施投資業務部Corsair Infrastructure Partners (“CIP”)今天宣佈，CIP管理的投資基金Gateway Infrastructure Investments (“Gateway”)以及若干其他金融投資者已就向DP World以及CIP管理的新投資基金出售其持有的DP World Australia (Holding) Pty Ltd (“DPWA”) 全部股權簽訂協定。本交易的達成取決於監管部門的批准。

此交易完成之後，DPWA原本的母公司DP World將持有該公司的多數股權，CIP管理的基金將持有大量少數投資。

Corsair董事總經理兼CIP主管Hari R. Rajan表示：「我們很高興Gateway退出對DPWA的投資，同時透過繼續為DP World管理大筆投資而與之保持密切的關係。我們認為這種新的股東結構將進一步利用DP World的全球實力，並支持DPWA貨櫃碼頭和其他業務的持續成長和發展。」

關於DP World Australia

DP World Australia是澳洲首屈一指的貨櫃碼頭裝卸公司，業務遍及墨爾本、雪梨、布里斯班和費里曼圖。該公司是銜接供應鏈的關鍵環節，並專注於為船運公司、進口商、出口商和更廣泛社區提供一流的服務，同時繼續強化與政府、港口業主和其他重要利害關係者之間的關係。

關於Corsair Capital和Corsair Infrastructure Partners

Corsair Capital成立於1992年，是全球首屈一指的專業投資公司。Corsair擁有備受好評的私募股權平臺，該平臺對金融服務業的所有次級部門投入大量資金，包括財富和資產管理、支付和金融科技、服務、保險以及銀行和專業金融。自成立起，該公司已主導和共同主導80億美元的私募股權投資。該公司還擁有全球基礎設施股權贊助和投資管理業務部Corsair Infrastructure Partners，後者成立於2015年並管理29億美元的基礎設施基金。如欲瞭解有關Corsair Infrastructure Partners的更多資訊，請造訪www.corsair-infrastructure.com。

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