Corsair Infrastructure Partners宣布涉及DP World Australia的交易

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Corsair Capital (“Corsair”)全球基础设施投资业务部Corsair Infrastructure Partners (“CIP”)今天宣布，CIP管理的投资基金Gateway Infrastructure Investments (“Gateway”)以及若干其他金融投资者已就向DP World以及CIP管理的新投资基金出售其持有的DP World Australia (Holding) Pty Ltd (“DPWA”) 全部股权签订协议。本交易的达成取决于监管部门的审批。

此交易完成之后，DPWA原本的母公司DP World将持有该公司的多数股权，CIP管理的基金将持有大量少数投资。

Corsair董事总经理兼CIP主管Hari R. Rajan表示：“我们很高兴Gateway退出对DPWA的投资，同时通过继续为DP World管理大笔投资与之保持密切的关系。我们认为这种新的股东结构将进一步利用DP World的全球实力，并支持DPWA集装箱码头和其他业务的持续增长和发展。”

关于DP World Australia

DP World Australia是澳大利亚领先的集装箱码头装卸公司，业务遍及墨尔本、悉尼、布里斯班和弗里曼特尔。该公司是衔接供应链的关键环节，并侧重于向船运公司、进口商、出口商和更广泛社区提供一流的服务，同时继续强化与政府、港口业主和其他重要利益相关方之间的关系。

关于Corsair Capital和Corsair Infrastructure Partners

Corsair Capital成立于1992年，是一家全球领先的专业投资公司。Corsair拥有一个备受好评的私募股权平台，该平台向金融服务行业的所有次级行业投入大量资金，包括财富和资产管理、支付和金融技术、服务、保险以及银行和专业金融。自成立起，该公司已主导和联合主导80亿美元的私募股权投资。该公司还拥有一个全球基础设施股权赞助和投资管理业务部Corsair Infrastructure Partners，后者成立于2015年并管理着29亿美元的基础设施基金。如需了解有关Corsair Infrastructure Partners的更多信息，请访问www.corsair-infrastructure.com。

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