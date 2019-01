P&G sluit zich met 11 huishoudmerken aan bij TerraCycle's Loop - een milieuvriendelijk en handig e-shoppingplatform

The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) today announced the introduction of reusable, refillable packaging on some of its most popular products as part of a new effort that aims to change the world’s reliance on single use packaging and disposable waste. (Photo: Business Wire)

DAVOS, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--The Procter & Gamble Company (NYSE: PG) heeft vandaag de introductie aangekondigd van herbruikbare, hervulbare verpakkingen voor enkele van haar populairste producten, als onderdeel van een nieuwe inspanning die erop gericht is de afhankelijkheid in de wereld van verpakkingen voor eenmalig gebruik en wegwerpafval te veranderen. Bovendien werden als onderdeel van een partnerschap met LoopTM, een circulair e-commerce platform dat is ontwikkeld door de internationale recyclingleider TerraCycle, nieuwe circulaire oplossingen voor 'ophalen en recyclen' geïntroduceerd die helpen een einde te maken aan afval. Veel van de grootste wereldwijde merken van P&G, waaronder PanteneTM, TideTM, CascadeTM en Oral-BTM zullen later dit jaar gaan deelnemen aan dit innovatieve platform.

Loop is een wereldwijde circulaire oplossing voor verpakkingen en winkelen, de eerste in zijn soort, die ten doel heeft betere milieuprestaties en meer gemak te bereiken in vergelijking met de huidige e-commerce oplossingen. Verpakkingen worden ingezameld, gereinigd, nagevuld en hergebruikt. Loop biedt ook de mogelijkheid gebruikte producten op te halen bij de consument voor verdere recycling of hergebruik. P&G is het eerste bedrijf in consumentenproducten dat zich heeft aangesloten bij Loop.

Dit partnerschap, dat werd aangekondigd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, Zwitserland, brengt de duurzaamheidsdoelen van P&G's Ambition 2030 dichterbij en versterkt de voortdurende inzet van het bedrijf om duurzame intenties om te zetten in positieve dagelijks handelen.

Wetenschappers en technici van P&G hebben innovatieve productie-, verpakkings- en distributie-oplossingen ontwikkeld die enthousiast zullen worden ontvangen door consumenten en voor deelnemende consumenten gemakkelijk zullen maken duurzaam te leven. Elf P&G-merken komen beschikbaar in Loop in een van drie formats. Het Loop-systeem zal worden gevalideerd en geoptimaliseerd door middel van leerexperimenten in de markt die medio 2019 in New York en Parijs worden gestart.

Duurzame verpakking

Favoriete huishoudmerken zoals Pantene, Tide, Cascade en CrestTM hebben nieuwe duurzame en navulbare verpakkingen ontworpen met een luxe uitstraling en met nieuwe extra's en functionaliteiten.

Pantene introduceert een unieke fles van lichtgewicht, duurzaam aluminium voor shampoo en conditioner.

introduceert een unieke fles van lichtgewicht, duurzaam aluminium voor shampoo en conditioner. Tide, Amerika's nr. 1 wasmiddel, neemt deel aan Loop met het Tide purclean plantaardige wasmiddel in een nieuwe duurzame fles van roestvrij staal met een simpele draaidop en handige schenktuit.

Amerika's nr. 1 wasmiddel, neemt deel aan Loop met het Tide purclean plantaardige wasmiddel in een nieuwe duurzame fles van roestvrij staal met een simpele draaidop en handige schenktuit. Cascade, voortdurend op zoek naar manieren om het afwassen beter en milieuvriendelijker te maken, heeft een nieuwe, uiterst duurzame verpakking voor Cascade ActionPacs ontwikkeld waarmee consumenten het voorspoelen van de afwas kunnen overslaan.

voortdurend op zoek naar manieren om het afwassen beter en milieuvriendelijker te maken, heeft een nieuwe, uiterst duurzame verpakking voor Cascade ActionPacs ontwikkeld waarmee consumenten het voorspoelen van de afwas kunnen overslaan. Crest bevordert duurzaamheid in mondverzorging door middel van het nieuwe Crest Platinum -mondwater, een unieke formule die zorgt voor frisse adem en vlekkenpreventie in een duurzame, navulbare glazen fles.

bevordert duurzaamheid in mondverzorging door middel van het nieuwe -mondwater, een unieke formule die zorgt voor frisse adem en vlekkenpreventie in een duurzame, navulbare glazen fles. ArielTM en FebrezeTM nemen deel met duurzame, navulbare verpakkingen die ook in de winkel verkrijgbaar zijn en testen een nieuw model voor navullen en hergebruiken direct bij de consument.

Recycling van productnavullingen

Oral-B, al meer dan 50 jaar dé innovator in mondverzorging, gaat circulaire oplossingen testen voor zowel de elektrisch oplaadbare als de handtandenborstels. Oral-B CLIC, een nieuw iconisch ontwerp voor handtandenborstels, is voorzien van een duurzame handgreep met een uniek mechanisme waarmee consumenten de opzetborstel kunnen vervangen. Het Loop-platform zal gebruikte opzetborstels voor zowel hand- als elektrische borstels gaan recyclen.

al meer dan 50 jaar dé innovator in mondverzorging, gaat circulaire oplossingen testen voor zowel de elektrisch oplaadbare als de handtandenborstels. Oral-B CLIC, een nieuw iconisch ontwerp voor handtandenborstels, is voorzien van een duurzame handgreep met een uniek mechanisme waarmee consumenten de opzetborstel kunnen vervangen. Het Loop-platform zal gebruikte opzetborstels voor zowel hand- als elektrische borstels gaan recyclen. GilletteTM en VenusTM gaan premium reisverpakkingen leveren als duurzame verpakking die de consument kan bewaren met de handgreep. De gebruikte onderdelen en mesjes van deze verzorgingsproducten zullen door TerraCycle bij de consument worden opgehaald voor verdere recycling.

Recycling van gebruikte hygiëneproducten

PampersTM en AlwaysTM gaan tests doen met het ophalen van gebruikte hygiëneproducten uit consumentenwoningen testen voor verdere recycling met behulp van baanbrekende eigen technologie die is ontwikkeld door Fater, een joint venture van P&G en Angelini Group. De technologie zet gebruikte absorberende hygiëneproducten om in secundaire grondstoffen voor toepassingen met een hogere waarde.

"We bouwen voort op meer dan 180 jaar innovatie en de beste kennis van de consument om verantwoorde consumptie op grote schaal mogelijk te maken," aldus Virginie Helias, Vice President en Chief Sustainability Officer van P&G. "We zijn trots dat we nu gaan samenwerken met TerraCycle als het eerste CPG-bedrijf dat deel uitmaakt van dit transformatieve programma. Dit is slechts een van de vele manieren waarop we onze Ambition 2030-doelstellingen realiseren om duurzame innovatie te versnellen en circulaire oplossingen te bevorderen.

"Het is nu tijd om in actie te komen. We zetten ons met passie in om het vermogen van ons wereldwijde bereik en de kracht van onze vertrouwde wereldwijde merken in te zetten om duurzamere oplossingen op te schalen. Transformatieve partnerschappen zijn de sleutel tot deze missie, want niemand kan het alleen," vervolgde ze.

"Het doet ons genoegen samen te werken met P&G en andere wereldwijde merken, retailers, infrastructuurbedrijven en het World Economic Forum om een nieuwe weg te creëren naar verantwoorder consumentenproducten," stelde de CEO van TerraCycle, Tom Szaky. "Loop wil niet alleen het idee van verpakkingsafval uit de wereld helpen, maar ook de productbeleving en het winkelgemak sterkt verbeteren. Via Loop kunnen consumenten op verantwoorde wijze producten consumeren in speciaal ontworpen duurzame, herbruikbare of volledig recyclebare verpakkingen. Door de kracht en het bereik van vertrouwde merken zoals die van P&G kunnen we de gewoonten van consumenten veranderen en de schaal bereiken die nodig is om het model zijn doelstellingen te laten bereiken."

Hoe werkt Loop

WINKELEN : consumenten gaan naar de website van Loop of de websites van partnerretailers van Loop en zoeken naar vertrouwde merken die nu opnieuw zijn ontworpen met afvalvrije verpakking.

: consumenten gaan naar de website van Loop of de websites van partnerretailers van Loop en zoeken naar vertrouwde merken die nu opnieuw zijn ontworpen met afvalvrije verpakking. ONTVANGEN : consumenten ontvangen hun duurzame producten in de exclusief ontworpen, ultramoderne verzendtas van Loop. Verpakkingsmateriaal voor eenmalig gebruik, zoals kartonnen dozen, is niet meer nodig.

: consumenten ontvangen hun duurzame producten in de exclusief ontworpen, ultramoderne verzendtas van Loop. Verpakkingsmateriaal voor eenmalig gebruik, zoals kartonnen dozen, is niet meer nodig. GENIETEN : consumenten ervaren elegante producten en gemak, en het idee van het weggooien van verpakkingsafval verdwijnt.

: consumenten ervaren elegante producten en gemak, en het idee van het weggooien van verpakkingsafval verdwijnt. OPHALEN : consumenten hoeven de verpakking niet schoon te maken of weg te gooien; wanner hun hun producten op zijn, doen ze de lege verpakkingen in een van hun Loop-tassen. Loop haalt alles direct bij hen thuis op.

: consumenten hoeven de verpakking niet schoon te maken of weg te gooien; wanner hun hun producten op zijn, doen ze de lege verpakkingen in een van hun Loop-tassen. Loop haalt alles direct bij hen thuis op. REINIGEN : het team van wetenschappers van Loop heeft speciale schoonmaaktechnologieën ontwikkeld, zodat elk product veilig kan worden hergebruikt.

: het team van wetenschappers van Loop heeft speciale schoonmaaktechnologieën ontwikkeld, zodat elk product veilig kan worden hergebruikt. NAVULLEN, RECYCLEN OF HERGEBRUIKEN: Loop vult producten waar nodig bij en retourneert de bijgevulde verzendtassen aan de consument. Terugwinbare gebruikt producten, zoals luiers, pads, scheermesjes of borstelonderdelen, worden verwerkt om opnieuw te worden gebruikt of gerecycled.

P&G-producten verkrijgbaar via Loop Pantene Ons doel is om meer vrouwen meer dagen met geweldige haar te geven en we zijn continu bezig met het innoveren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en verpakkingen. Deze belangrijke oplossing kan verpakkingsafval helpen elimineren, in combinatie met een shampoo- en conditionerfles waarmee we onze passie voor de oceanen en het milieu tot uitdrukking brengen. We werken samen met TerraCycle Loop om afstand te kunnen nemen van wegwerpbare plastic flessen en over te gaan op duurzame flessen en toeleveringsketens met navulsystemen waarbij nooit afval ontstaat. Deze unieke flessen van licht maar duurzaam aluminium, zijn ontworpen om te worden schoongemaakt, nagevuld en hergebruikt als onderdeel van het Loop-systeem en zijn in overeenstemming met onze algehele ambitie en ons streven om voorop te lopen oin onze bedrijfstak. Tide We weten dat schoon zijn van belang is - voor u, uw gezin en onze planeet. Daarom hebben we Tide purclean gecreëerd: het eerste plantaardige wasmiddel met de reinigingskracht van Tide. Deze nieuwe Tide purclean-fles is gemaakt van roestvrij staal, met een simpele duurzame draaidop en handige schenktuit. Als de fles leeg is, doet u deze in uw Loop-tas, waarna deze wordt schoongemaakt, nagevuld en gereed is om opnieuw te worden gebruikt. Tide purclean is ontwikkeld voor uw hele gezin: het bevat geen kleurstoffen en is zacht voor de gevoelige huid. Het wordt geproduceerd op een locatie waar hernieuwbare elektriciteit uit windenergie wordt gekocht en geen productieafval naar de stortplaats gaat. Hiermee is Tide purclean een planeetbewuste keuze die is ontworpen met het oog op onze toekomst. Verminder de milieubelasting met Tide purclean. Cascade Cascade® is voortdurend op zoek naar manieren om u een betere beleving te geven en het milieu te sparenmet onze nieuwe, uiterst duurzame verpakking. Als uw Cascade ActionPacs™ op zijn, doet u de navulbare fles gewoon in uw Loop-tas, waarna deze wordt schoongemaakt, nagevuld en gereed is om opnieuw te worden gebruikt. Cascade Platinum ActionPacs™ maakt voedingsresten die al 24 uur vastzitten zo goed schoon dat voorspoelen van afwas niet meer nodig is. Dit kan tot 60 liter water per vaatwasmachinelading besparen. Vermenigvuldigd met alle gebruikers van vaatwasmachines die de afwas voorspoelen, kan dit alleen al in de VS elk jaar tot 600 miljard liter water besparen. Crest Crest leidt de weg naar een duurzamere innovatie voor mondwater. De alcohol-, peroxide- en parabenenvrije formule van Crest Platinum verfrist uw adem en beschermt uw tanden tegen vlekken. Crest Platinum zal verkrijgbaar zijn in een mooie navulbare glazen fles met daarop een roestvrijstalen dop, beschermd door een siliconenhuls. Navulling direct bij de consument betekent dat het sjouwen met zware mondwaterflessen tot het verleden behoort. Dat is iets om blij van te worden. Ariel We weten dat vlekkeloos schoon in de meest compacte vorm van belang is - voor u, uw gezin en onze planeet. Daarom hebben we Ariel Pods gecreëerd, ons meest innovatieve wasmiddel voor een vlekkeloze reiniging. Nu bieden we een duurzame Ariel Pods-gezinsverpakking die u keer op keer kunt gebruiken. Als uw pods op zijn, doet u de navulbare verpakking gewoon in uw Loop-tas, waarna deze wordt schoongemaakt, nagevuld en gereed is om opnieuw te worden gebruikt. U hoeft wasmiddel niet langer uit de winkel mee te sjouwen en verpakkingen weg te gooien. Ariel 3in1 Pods maken zelfs bij lage temperaturen vlekkeloos schoon. Ariel Pods worden gemaakt in Frankrijk op een locatie waar hernieuwbare elektriciteit uit windenergie gekocht wordt en waar geen productieafval naar de stortplaats gaat. De formule bevat 70% minder water dan het vloeibare wasmiddel van Ariel. Ariel Pods zijn ontwikkeld met het ook op onze toekomst. .Altijd buiten het bereik van kinderen houden. Febreze Febreze laat opnieuw zien dat het zich inzet voor het milieu, en gaat de nieuwste innovatie met de naam Febreze ONE in de VS en Zero% in Europa ook beschikbaar stellen via het Loop-platform. Het product wordt geleverd in verpakkingen die herbruikbaar en recyclebaar zijn. Febreze ONE/Zero% zonder drijfgas en zonder zware parfums kan zowel als luchtverfrisser als op textiel worden gebruikt. Met de op water gebaseerde formule (90%) en een gepatenteerde technologie die gebruik maakt van cyclodextrine, een ingrediënt dat afkomstig is uit maïszetmeel en dat geuren opslaat, maskeert het niet alleen geuren, maar neutraliseert het deze en elimineert het ze uit de lucht. Febreze maakt al deel uit van het TerraCycle-recyclingprogramma dat meer dan 1.000.000 Febreze-verpakkingen heeft gerecycled van stortplaatsen overal ter wereld. *Bron: internetenquête, oktober 2017, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, met 63% van 221 respondenten Oral-B Oral-B, al meer dan 50 jaar dé innovator in mondverzorging, gaat circulaire oplossingen testen voor zowel de elektrisch oplaadbare als handtandenborstels. Het neemt deel aan Loop met een baanbrekende heruitvinding van de categorie handtandenborstels: Oral-B CLIC, een nieuw iconisch ontwerp dat plastic afval vermindert door een duurzame handgreep van een uniek composietmateriaal dat grotendeels is gebaseerd op hoogwaardige mineralen, en voorzien van het unieke ClicFit™-mechanisme waarmee consumenten de opzetborstel kunnen vervangen. Het Loop-platform recyclet gebruikte opzetborstels parallel voor zowel hand- als elektrische borstels. Gillette Al meer dan 115 jaar levert Gillette precisietechnologie en ongeëvenaarde productprestaties die het leven van meer dan 800 miljoen mannen over de hele wereld verbeteren. Bij de Gillette Fusion5™ ProShield-scheermesjes zullen we een premium scheermesreistas aanbieden in plaats van onze traditionele verpakking. Consumenten kunnen deze bewaren naast hun handgreep. Met één scheermesnavulling kan een man zich tot een maand scheren. Zodra mannen aan nieuwe mesjes toe zijn, kunnen ze deze in hun Loop-tas retourneren om te worden gerecycled. Gillette Venus Gillette Venus, 's werelds nummer 1 scheermerk voor vrouwen, neemt een nieuwe stap die het merk dichter brengt bij zijn doelstelling van 100% recyclebare of herbruikbare verpakkingen, en van robuuste en duurzame productoplossingen voor vrouwen over de hele wereld. Gillette Venus moedigt het gebruik van toeleveringsketens voor duurzame scheermeshandgrepen en scheermesjes met ingebouwde recyclingsystemen aan. Introductie van onze nieuwste innovatie: het Venus Platinum Extra Smooth-scheermes. Het is voorzien van de eerste metalen Venus-handgreep, ergonomisch ontworpen om de controle tijdens het scheren te vergroten en te zorgen voor duurzaamheid voor langdurig gebruik in de schoonheidsroutine van elke vrouw. De cartridges zijn gemaakt met 5 hoogwaardige mesjes die worden geleverd in een herbruikbaar metalen blikje. Wanneer ze klaar zijn om te worden vervangen, kunnen de mesjes eenvoudig in de Loop-tas worden geplaatst. Loop haalt ze op en recyclet ze, en vrouwen kunnen nieuwe bestellen. Pampers en Always Pampers en Always zetten zich in voor ecologische duurzaamheid en wij geloven dat we een rol te vervullen hebben bij het verminderen van plastic afval en zo kunnen bijdragen aan een circulaire economie. We nemen het voortouw met een best-in-class recyclingprogramma voor hygiëneproducten, waaronder babyluiers, maandverband en inlegkruisjes, om gebruikte producten een nieuw leven te geven. Pampers en Always zijn 's werelds eerste absorberende hygiënemerken die de nieuwe geavanceerde technologie van Fater gebruiken om luiers te recyclen voor toepassingen met een hogere waarde. Fater is een joint venture van P&G en Angelini en produceert Pampers en Always in Italië. Binnen Loop zullen we deze technologie voor het eerst testen met geselecteerde consumenten in Frankrijk. Een duurzame en herbruikbare bak voor AHP's wordt bij u thuis verzonden met producten van Pampers en Always. De bak is specifiek ontworpen met meerdere functies: hermetisch afgesloten en met een koolstoffilter om de geur tegen te houden, gemakkelijk te hanteren met een handig zwenkbaar deksel en esthetisch ontworpen, zodat hij in elk huis past. Doe er gewoon uw gebruikte luiers en pads in. Wanneer de bak vol is, laatg u hem ophaldn. Uw bak wordt gereinigd en gesteriliseerd en u ontvangt hem terug met nieuwe Pampers- en Always-producten. Uw gebruikte absorberende hygiëneproducten worden naar recyclingfaciliteiten gestuurd voor verwerking.

