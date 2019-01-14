「忠誠和忠實」- Janadria節活動圓滿落幕

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--由沙烏地阿拉伯國民警衛隊主辦的第33屆Janadria全國文化遺產節(National Festival of Heritage and Culture)於1月9日圓滿落幕。此次活動是在沙烏地阿拉伯兩聖寺守護者Salman Bin Abdulaziz Al Saud國王的贊助下於2018年12月20日（週四）展開的。

在過去的21天，以「忠誠和忠實」(Faithfulness and Loyalty)為主題的Janadria節大獲成功，結合了豐富的文化、遺產、藝術、體育和娛樂活動。除了各部門、機構和海灣合作委員會(GCC)的臨時場館以及榮譽嘉賓國印尼的參加之外，該活動亦吸引了眾多酋長國、地區和各省的積極參與，並設立遺產場館。每日有數千名遊客前來見證這一成功。

此次活動回顧了沙烏地阿拉伯王國的歷史、現狀、成就、多元的文化，及其人民和所處地區的遺產傳承，在兩聖寺守護者Salman bin Abdulaziz Al Saud國王以及王儲、副首相兼國防大臣Mohammed bin Salman bin Abdulaziz王子殿下的引領和支持下，為沙烏地阿拉伯光明、繁榮的未來開啟了一扇窗。

沙烏地阿拉伯國民警衛隊各部門全力以赴，主辦了此次一年一度的偉大節日，將其作為一項光榮的使命來展示沙烏地阿拉伯王國及其有教養國民的文化與遺產。

第33屆Janadria節得到眾多媒體獨一無二的報導，將這一節日的現場盛況傳播到世界各地。全球150個電視臺和5200家報紙報導了有關這次節日的新聞。

超過150個政府機構和部門透過臨時場館、遺產建築和文化藝術展覽的形式參加第33屆Janadria節。這次節日設有地區場館，各地區可向遊客展示其文化遺產，透過民俗展、手工藝、遺產珍藏、民間食品、研討會和文化活動等特別的節目與活動，讓祖祖輩輩的歷史傳承重獲新生，並有來自沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林和阿曼頗受歡迎團隊的700多家參展機構參加活動。

值得注意的是，阿聯、阿曼王國和巴林王國參加了今年的節日，榮譽嘉賓國為印尼，反映出該國歷史文化的分量。來自世界各地的多位文化部長和大使、作家和名流紛紛出席活動。

今年的節日為遊客提供一系列多彩多姿的活動，大獲成功，令遊客對沙烏地阿拉伯這一全國性節日留下難忘的經歷和美好的回憶，增強了沙烏地阿拉伯國家體系的美學意義。

*來源：AETOSWire

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