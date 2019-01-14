“忠诚和忠实”- Janadria节活动圆满落幕

沙特阿拉伯利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--由沙特阿拉伯国民警卫队组织举办的第33届Janadria全国文化遗产节(National Festival of Heritage and Culture)于1月9日圆满落幕。此次活动是在沙特阿拉伯两圣寺守护者Salman Bin Abdulaziz Al Saud国王的赞助下于2018年12月20日（周四）启动的。

在过去的21天，Janadria节以“忠诚和忠实”(Faithfulness and Loyalty)为主题，取得了巨大的成功，结合了丰富的文化、遗产、艺术、体育和娱乐活动。除了各部门、机构和海湾合作委员会(GCC)的临时场馆以及荣誉嘉宾国印尼的参加之外，活动亦吸引了众多酋长国、地区和各省的积极参与，并设立遗产场馆。每日有数千游客纷纷前来，见证了这一成功。

此次活动回顾了沙特阿拉伯王国的历史、现状、成就、多元的文化，及其人民和所处地区的遗产传承，在两圣寺守护者Salman bin Abdulaziz Al Saud国王以及王储、副首相兼国防大臣Mohammed bin Salman bin Abdulaziz王子殿下的引领和支持下，为沙特阿拉伯光明、繁荣的未来开启了一扇窗。

沙特阿拉伯国民警卫队各部门全力以赴，组织了此次一年一度的伟大节日，将其作为一项光荣的使命来展示沙特阿拉伯王国及其有教养的国民的文化与遗产。

第33届Janadria节得到了众多媒体独一无二的报道，将这一节日的现场盛况传播到世界各地。全球150个电视台和5200家报纸报道了有关这次节日的新闻。

超过150个政府机构和部门通过临时场馆、遗产建筑和文化艺术展览的形式参加了第33届Janadria节。这次节日设有地区场馆，各地区可向游客展示其文化遗产，通过民族展、手工艺、遗产珍藏、民间食品、研讨会和文化活动等特别的项目与活动让祖祖辈辈的历史传承焕发新生，来自沙特阿拉伯、阿联酋、巴林和阿曼颇受欢迎团队的700多家参展机构参加活动。

值得注意的是，阿联酋、阿曼苏丹国和巴林王国参加了今年的节日，荣誉嘉宾国为印尼，体现了该国历史文化的分量。来自世界各地的多位文化部长和大使、作家和名流纷纷出席活动。

今年的节日向游客呈献了一系列丰富多彩的活动，取得了巨大的成功，令游客对沙特阿拉伯这一全国性节日留下了难忘的经历和美好的回忆，增强了沙特阿拉伯国家体系的美学意义。

*来源：AETOSWire

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