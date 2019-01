Le rideau se lève sur les activités du festival Janadria sous le slogan "Fidélité et Loyauté"

Scenic view from 33rd Edition of Janadria Festival in Saudi Arabia (Photo: AETOSWire)

RIYADH, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--Le Festival National du Patrimoine et de la Culture Janadria, dans sa 33ème édition, organisé par le ministère de la Garde nationale, et lancé sous le patronage du Gardien des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman Bin Abdulaziz Al Saud, le jeudi 20 décembre 2018, a pris fin le 9 janvier dernier.

Le festival, sous le slogan "Fidélité et Loyauté", a connu un grand succès depuis 21 jours, grâce à un système intégré comprenant des activités culturelles, patrimoniales, artistiques, sportives et divertissantes. Outre les pavillons des ministères, des agences, des institutions et du CCG, ainsi que la participation de l’invité d’honneur l'Indonésie, ont été également présents au festival les pavillons des émirats, des régions, des gouvernorats et des patrimoines. En effet, des milliers de visiteurs sont venus chaque jour pour être témoins du succès de ce festival.

L’événement a passé en revue l’histoire de l'Arabie saoudite, son statut, ses exploits, ses cultures diverses, le patrimoine de son peuple et sa place, ouvrant une fenêtre sur son avenir prometteur et prospère, et ce sous la direction et le soutien du Gardien des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud et Son Excellence Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Prince héritier, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense.

Le Ministère de la Garde nationale, dans tous ses secteurs, a mobilisé tous ses efforts et toutes ses capacités pour organiser ce grand événement annuel, qui s'est revêtu d'un aspect honorable reflétant la culture et le patrimoine du Royaume saoudien et sa facette civilisée.

La 33ème édition de Janadria a témoigné une large couverture médiatique extrêmement unique selon laquelle les détails concernant le festival ont été diffusés en direct. L’événement a été couvert par 150 chaînes de télévision et 5200 journaux du monde entier qui ont retransmis toutes les actualités du festival.

Plus de 150 institutions et secteurs gouvernementaux ont assisté à cette édition à travers les pavillons, les bâtiments patrimoniaux et les expositions d'art culturel. Le festival a accueilli les pavillons des régions qui partagent leur patrimoine dans le but de faire revivre le patrimoine de leurs parents et leurs grands-parents, et ce par le biais des programmes et des événements spéciaux, y compris les spectacles folkloriques, les travaux d'artisanat, les collections des patrimoines, les plats traditionnels, les séminaires et les activités culturelles, avec la participation de plus de 700 exposants des équipes populaires de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn et d'Oman.

Le festival de cette année a été marqué aussi par la participation des Émirats arabes unis, du Sultanat d'Oman et du Royaume de Bahreïn, et de l'invité d'honneur, l'Indonésie, reflétant ainsi le poids historique et culturel du pays. De nombreux ministres et ambassadeurs de la culture, écrivains et dignitaires du monde entier ont été également présents.

Les activités riches et diversifiées proposées aux visiteurs ont couronné le festival de cette année de succès, et ont laissé une expérience et des souvenirs inoubliables, visualisant ainsi un événement national qui a parvenu à renforcer les aspects esthétiques du tissu national de l’Arabie saoudite.

*Source: AETOSWire