Encerraram-se as atividades de “Fidelidade e lealdade” do Festival Janadria

Scenic view from 33rd Edition of Janadria Festival in Saudi Arabia (Photo: AETOSWire)

Beauty Shots of 33rd Edition of Janadria Festival in Saudi Arabia (Video: AETOSWire)

RIADE, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--Encerrou-se, no dia 9 de janeiro, a 33.ª edição do Festival Nacional de Patrimônio e Cultura Janadria organizado pelo Ministério da Guarda Nacional saudita, tendo sido iniciada na quinta-feira, 20 de dezembro de 2018, sob o patrocínio do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas Rei Salman Bin Abdulaziz Al Saud.

O festival, que tem como lema “Fidelidade e lealdade”, transcorreu durante 21 dias de enorme sucesso, com um sistema integrado de atividades de valorização do patrimônio, culturais, artísticas, esportivas e de entretenimento. Além dos pavilhões de ministérios, agências e instituições, dos pavilhões do Conselho de Cooperação do Golfo e da Indonésia, o país convidado de honra, houve a participação de pavilhões de emirados, governos e diferentes tradições. Todo esse sucesso foi presenciado pelos milhares de visitantes que frequentaram cada dia do festival.

O evento abordou a história do Reino da Arábia Saudita, sua situação, conquistas e culturas diversas, o legado do seu povo e lugar, abrindo uma janela para seu futuro próspero e promissor sob orientação e apoio do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas Rei Salman Bin Abdulaziz Al Saud e de Sua Alteza Real Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, príncipe herdeiro, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa.

O Ministério da Guarda Nacional, em todos os seus setores, empreendeu todos os seus esforços e energias para organizar esse incrível evento anual e apresentá-lo como um aspecto honroso que reflete a cultura e o patrimônio do reino e de sua face civilizada.

A 33.ª edição do Janadria obteve uma cobertura ampla e inédita da mídia, que transmitiu ao vivo detalhes do festival. O evento teve a cobertura de 150 canais de televisão e 5.200 jornais de todo o mundo, que difundiram as notícias do festival.

Essa edição contou com a presença de mais de 150 instituições e setores governamentais por meio de pavilhões, edifícios históricos e exposições artístico-culturais. O festival abrigou os pavilhões das regiões, que apresentaram ao público seu patrimônio cultural, para reviver a herança de pais e avós por meio de programas e eventos especiais, entre eles, apresentações tradicionais, artesanatos, acervos patrimoniais, comidas típicas, seminários e atividades culturais, com a participação de mais de 700 expositores de grupos populares da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Omã.

A edição deste ano foi marcada pela participação dos Emirados Árabes Unidos, do Sultanato de Omã e do Reino de Bahrein, além da Indonésia, país convidado de honra do festival que refletiu seu peso histórico e cultural. Estiveram presentes muitos ministros e embaixadores culturais, escritores e dignitários de diversas partes do mundo.

As atividades ricas e diversificadas oferecidas aos visitantes durante o festival deste ano foram um enorme sucesso e propiciaram experiências e lembranças inesquecíveis de um evento nacional que enalteceu o tecido nacional saudita.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.