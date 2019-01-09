Janadria 33 - 以世界最新科技在傳統永續和即時溝通之間取得平衡

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Janadria全國文化遺產節(National Festival of Heritage and Culture)是在國際層面宣傳沙烏地阿拉伯王國有形及無形文化遺產元素的寶貴機會，尤其是吸引了數百家當地媒體、阿拉伯媒體及國際媒體爭相報導本次文化遺產節多彩多姿的活動。

第33屆Janadria節已經成為地區及國際的一大盛事，吸引眾多新聞機構、報紙和國際電視臺的注意，他們都對這一節日在保護古老沙烏地遺產方面所扮演的角色留下深刻印象。

尤為值得一提的是，媒體探討了Janadria如何利用籌委會提供的最新科技，而在真正的傳統和與世界即時溝通之間取得平衡，而這些科技正是沙烏地阿拉伯為捍衛國家形象，同時讓國民牢記歷史及其重要意義所做的科技投資的一部分。

此外，經由向數百位新聞記者提供一流的媒體服務，這次節日還為文化遺產愛好者提供一款可用於智慧型裝置的獨特應用程式，其中包含對Janadria的全面介紹、詳細的地圖，並透過獨具特色的全方位網站，每日發佈節日的最新新聞。

新聞評論稱Janadria是對全球化危機的文化回應，以沙烏地的遺產和「溫和主義」為重點，並促進不同文化間的對話，為遊客營造極具創意的民族氛圍。到訪的新聞記者表示，Janadria不僅僅是一場文化活動，也是重回往昔的思想和策略，沙烏地阿拉伯一直堅定不移地遵循這一思想，不斷崛起、發展並在全球進行大量獨一無二的建築與文化專案。

Monte Carlo International Network的電臺和網路探討了這一節日所宣揚的獨創遺產、文化與價值觀；天空新聞台(Sky News)在多個報導中以現場走訪Janadria博物館的形式，回顧沙烏地阿拉伯古老的生活方式；而法國新聞媒體則強調Janadria節是在國際層面宣傳沙烏地文化遺產的寶貴機會。

Euro-News網路提到，這一節日以獨特的方式反映出風俗傳統中傳承至今的文化，並指出這是沙烏地阿拉伯規模最大、最全面性的節日。義大利報紙《ANSA Economia》撰文稱，Janadria節的傳統村吸引了數萬沙烏地家庭。西班牙報紙《El Economista》評價Janadria為全世界規模最大的文化節之一。

Surabaya Tribun News、Kompas網路及其他印尼媒體紛紛報導印尼以榮譽嘉賓國身分出席節日，並展示了林林總總的印尼遺產。德國報紙《Burs》、美聯社(Associated Press)，以及眾多巴基斯坦和中國媒體也紛紛提及利雅德在保護遺產方面所扮演的角色。CNN和BBC World等媒體也報導了此次活動。

*來源：AETOSWire

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