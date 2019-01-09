Janadria 33 - 以世界最新技术在传统永续和实时沟通之间取得平衡

沙特阿拉伯利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Janadria全国文化遗产节(National Festival of Heritage and Culture)是在国际层面宣传沙特阿拉伯王国有形及无形文化遗产元素的宝贵机会，尤其是吸引了数百家当地媒体、阿拉伯媒体及国际媒体争相报道本次文化遗产节丰富多彩的活动。

第33届Janadria节已经成为地区性及国际性的一大盛事，引来众多新闻机构、报纸和国际电视台的目光，他们都对这一节日在保护古老沙特遗产方面所发挥的作用而留下深刻印象。

尤为值得一提的是，媒体探讨了Janadria是如何利用组委会提供的最新技术在真正的传统和与世界实现实时沟通之间取得平衡的，而这些技术正是沙特阿拉伯为捍卫国家形象，同时让国民牢记历史及其重要意义所做的其中一部分科技投入。

此外，通过向数百新闻记者提供一流的媒体服务，这次节日还向文化遗产爱好者呈献了一款可用于智能设备的独一无二的应用程序，其中全面介绍了Janadria，提供详细的地图，并通过独具特色的全方位网站每日发布节日的最新新闻。

新闻评论称Janadria是对全球化危机的文化回应，以沙特的遗产和“温和主义”为重点，促进不同文化间的对话，为游客营造一种极具创意的民族氛围。到访的新闻记者表示，Janadria不仅仅是一场文化活动，也是一种重回往昔的思想和战略，沙特阿拉伯一直坚定不移地遵循这一思想，不断崛起、发展并在全球开展了大量独一无二的建筑与文化项目。

Monte Carlo International Network的电台和网络探讨了这一节日所宣扬的独创遗产、文化与价值观；天空新闻台(Sky News)在多个报道中以现场拜访Janadria博物馆的形式回顾了沙特阿拉伯古老的生活方式；而法国新闻媒体则强调Janadria节是在国际层面宣传沙特文化遗产的宝贵机会。

Euro-News网络称，这一节日以独特的方式体现了风俗传统中传承至今的文化，并指出这是沙特阿拉伯规模最大、覆盖最广的节日。意大利报纸《ANSA Economia》撰文称，Janadria节的传统村吸引了数万沙特家庭。西班牙报纸《El Economista》评价Janadria为世界规模最大的文化节之一。

Surabaya Tribun News、Kompas网络及其他印尼媒体纷纷报道了印尼作为荣誉嘉宾国出席节日，并展示了林林总总的印尼遗产。德国报纸《Burs》、美联社(Associated Press)，以及众多巴基斯坦和中国媒体也纷纷提及利雅得在保护遗产方面所扮演的角色。CNN和BBC World等媒体也报道了此次活动。

*来源：AETOSWire

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