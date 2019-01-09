FotoFinder Systems：人工智慧顛覆皮膚癌檢測

德國巴德比爾恩巴赫--(BUSINESS WIRE)--「人工智慧」(AI)正風靡一時。專家們認為，各家公司必須專注於AI的三個層面，才能在該課題中扮演主要角色：最新的程式設計見解、資料的重要性和AI整合至現有的工作流程。FotoFinder Systems 現已結合這三個關鍵層面。這家先驅性的高科技公司是將AI整合至皮膚癌診斷技術中的領導者。憑藉新款專業軟體Moleanalyzer pro,皮膚科醫師能夠利用AI來評估痣。驗證結果證實其正確度相當高。

高科技與專科醫師專長的結合

Moleanalyzer pro使醫師能夠採用各類評估技術來證實其診斷。專科醫師的專長首次能夠與AI結合，此外，點按滑鼠還能獲得來自國際著名皮膚癌專家的第二意見。

AI用於皮膚鏡

Moleanalyzer pro與深度學習配合：人類從範例和經驗中學習的能力轉移到電腦中。為了達到此一目的，採用包含相應診斷在內的目前最大規模皮膚鏡影像資料蒐集來訓練「卷 積神經網路」(CNN)。歸功於多年來全球醫師的寶貴合作，對該算法的持久「饋送」（feeding）獲得了成功。憑藉不斷增長的經驗及其自身的自主規 則，病變是良性還是惡性能夠得到辨認。該結果以評分呈現，可同時為黑色素細胞及非黑色素細胞皮膚病變提供風險評估。不久之後，醫師將能夠在移動設備上查閱 該AI評分。

經過驗證、精準、自我學習

根據代表性研究「人類對決機器」*，該深度學習算法顯示出令人印象深刻的高敏感性，可準確識別95%的惡性皮膚腫瘤。在對照組中，來自17個國家的58 位皮膚科專家鑑別出86.6%的惡性病變。該算法同時顯示出可靠的高特異性，準確識別出82.5%的良性痣，而專家組識別出71.3%的良性痣。

人工智慧與人類經驗的結合

儘管AI令人矚目，但在皮膚癌領域無法取代人類經驗。最終，還需醫師來決斷。若有疑問，Moleanalyzer pro可提供來自國際著名皮膚癌專科醫師的第二意見，以證實診斷。

關於FotoFinder Systems

這家德國公司創建於1991年，專精於利用自動全身測繪診斷皮膚癌、數位皮膚、毛髮診斷、乾癬記載和美容影像等。公司在義大利、西班牙、英國和 美國設有子公司，並擁有全球夥伴網路來支援公司的全球佈局。FotoFinder榮獲巴伐利亞出口獎、紅點設計獎，並被譽為下巴伐利亞州最具創新力的公司 之一。

* "Man against machine: diagnostic performance of a deep learning convolutional neural network for dermoscopic melanoma recognition in comparison to 58 dermatologists", by H.A. Haenssle et al. Annals of Oncology. doi:10.1093/annonc/mdy166 （「人類對決機器：深度學習卷積神經網路識別皮膚鏡下黑色素瘤的診斷效能與58位皮膚科醫師的診斷比較」。作者：H.A. Haenssle等。《腫瘤學年刊》doi:10.1093/annonc/mdy166）

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