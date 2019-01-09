FotoFinder Systems：人工智能颠覆皮肤癌检测

德国巴德比尔恩巴赫--(BUSINESS WIRE)--“人工智能”(AI)正风靡一时。专家们认为，各家公司必须专注于AI的三个层面，才能在该课题中发挥领先作用：最新的编程见解、数据的重要性和AI应用于现有的工作流程。FotoFinder Systems现已综合了这三个关键层面。这家先驱性的高科技公司是将AI应用于皮肤癌诊断技术的领先者。凭借新款专业软件Moleanalyzer pro,皮肤科医生能够用AI来评估痣。验证结果证实其正确度相当高。

高科技与专科医生专长的结合

Moleanalyzer pro使医生能够采用各类评估技术来证实其诊断。专科医生的专长首次能够与AI相结合，此外，点击鼠标还能获得来自国际著名的皮肤癌专家的第二意见。

AI用于皮肤镜学

Moleanalyzer pro与深度学习配合：人类从范例和经验中学习的能力移植到电脑中。为了达到该目的，采用包含相应诊断在内的目前最大的皮肤镜影像数据集来训练“卷积神经 网络”(CNN)。归功于多年来全球医生宝贵的合作，对该算法的持久“溃送”（feeding）获得了成功。凭借不断增长的经验及其自身的自主规则，其能够鉴别病灶 是良性还是恶性。该结果以评分呈现，可同时为黑色素瘤细胞及非黑色素瘤细胞皮肤病灶提供风险评估。不久之后，医生将能够在移动设备上查 阅该AI评分。

经过验证的、精准的自我学习

根据代表性研究“人类对决机器”*，该深度学习算法显示了令人印象深刻的高敏感性，可准确识别95%的恶性皮肤肿瘤。而在对照组中，来自17个国家的58 位皮肤科专家识别出86.6%的恶性病灶。该算法同时显示了具有可靠的高特异性，良性痣的准确识别率为82.5%，而专家组的良性识别率为71.3%。

人工智能与人类经验的结合

尽管AI令人瞩目，但在皮肤癌领域无法替代人类经验。最终，还需医生来决断。若有疑问，Moleanalyzer pro可提供来自国际著名皮肤癌专科医生的第二意见，以证实诊断。

关于FotoFinder Systems

这家德国公司创建于1991年，其专长是通过自动化全身成像诊断皮肤癌、数字皮肤镜、毛发诊断、银屑病存档和美容影像学等。公司在意大利、西 班牙、英国和美国设有子公司，并通过一个全球性的伙伴网络来支持公司的全球布局。FotoFinder荣获巴伐利亚出口奖、红点设计奖，并被誉为下巴伐利 亚州最具创新力的公司之一。

* "Man against machine: diagnostic performance of a deep learning convolutional neural network for dermoscopic melanoma recognition in comparison to 58 dermatologists", by H.A. Haenssle et al. Annals of Oncology. doi:10.1093/annonc/mdy166 （“人类对决机器：深度学习脑回神经网络识别皮肤镜下黑色素瘤的诊断效能与58位皮肤科医生的诊断比较”。作者：H.A. Haenssle等。《肿瘤学年刊》doi:10.1093/annonc/mdy166）

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