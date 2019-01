Explanatory video: Artificial intelligence in skin cancer detection (spoken, with subtitles)

BAD BIRNBACH, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--"Artificial Intelligence" (AI) ligt momenteel op ieders lippen. Experts zeggen dat bedrijven zich moeten concentreren op drie aspecten van AI om een leidende rol te spelen in het onderwerp: nieuwste inzichten in programmeren, belang van gegevens en AI-integratie in bestaande workflows. FotoFinder Systems combineert deze belangrijke aspecten vandaag al. Als pionier is het hightechbedrijf een leider in het integreren van AI in technologie voor de diagnostiek van huidkanker. Met de nieuwe expert software Moleanalyzer pro kunnen dermatologen moedervlekken met behulp van AI beoordelen.

