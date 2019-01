Janadria 33: combinando com equilíbrio a sustentabilidade das tradições com a comunicação ao vivo por meio das tecnologias mais recentes do mundo

Strong Media Coverage of the 33rd Edition of Janadria Festival in Saudi Arabia (Photo: AETOSWire)

Scenes from the 33rd Edition of Janadria Festival in Saudi Arabia (Photo: AETOSWire)

Scenes from the 33rd Edition of Janadria Festival in Saudi Arabia (Photo: AETOSWire)

Highlights from the Rich and Diverse Heritage and Culture Initiatives at the 33rd Edition of Janadria Festival in Saudi Arabia (Video: AETOSWire)

Highlights from the Rich and Diverse Heritage and Culture Initiatives at the 33rd Edition of Janadria Festival in Saudi Arabia (Video: AETOSWire)

RIADE, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--O Festival Nacional de Patrimônio e Cultura em Janadria é uma valiosa oportunidade de destacar internacionalmente os elementos do patrimônio cultural tangível e intangível do Reino da Arábia Saudita, especialmente com centenas de meios de comunicação locais, árabes e internacionais demonstrando forte interesse de cobrir seus diversos eventos de grande riqueza.

A 33.ª edição do Janadria acabou se tornando um importante acontecimento regional e internacional que atrai a atenção de agências de notícias, jornais e canais de televisão internacionais impressionados com o papel do festival de preservar o antigo patrimônio saudita.

A mídia debateu particularmente a função do Janadria de equilibrar as tradições autênticas e a comunicação ao vivo com o mundo por meio das mais recentes tecnologias, fornecidas pelo comitê organizador como parte dos investimentos tecnológicos para proteger a identidade nacional e lembrar os cidadãos da importância e do significado da história.

Além disso, ao prestar os melhores serviços de mídia a centenas de jornalistas, o festival apresentou a amantes do patrimônio cultural seu aplicativo exclusivo para dispositivos inteligentes, que contém uma definição completa do Janadria, uma mapa explicativo e notícias do festival atualizadas diariamente pelo site de internet distintivo e abrangente.

A imprensa se referiu ao Janadria como uma resposta cultural aos perigos da globalização ao concentrar-se no patrimônio e na moderação sauditas, e ao promover o diálogo intercultural, destacando a atmosfera popular criativa para os visitantes. Os jornalistas presentes no festival declararam que o Janadria não é apenas um evento cultural, mas um conjunto bem pensado e estratégico para retornar ao passado, o que a Arábia Saudita está seguindo com confiança em sua ascensão, desenvolvimento e realização de projetos arquitetônicos e culturais grandiosos e únicos em todo o mundo.

A rádio e rede internacional Monte Carlo International Network abordou o patrimônio, a cultura e os valores originais revelados pelo festival. A Sky News abordou em diversas reportagens o estilo de vida antigo da Arábia Saudita que pode ser visto nos museus ao vivo de Janadria. A imprensa francesa confirmou que o Festival Janadria é uma valiosa oportunidade de destacar internacionalmente o patrimônio cultural saudita.

A rede Euro-News mencionou que o festival reflete de forma única as culturas herdadas dos costumes e tradições, apontando que se trata do maior e mais importante evento desse tipo na Arábia Saudita. O jornal italiano ANSA Economia comentou que a aldeia tradicional do Festival Janadria atraiu dezenas de milhares de famílias sauditas. O jornal espanhol El Economista considerou o Janadria um dos maiores festivais mundiais dedicados à cultura.

O Surabaya Tribun News, a rede Kompas e outros veículos de comunicação indonésios destacaram a participação da Indonésia como convidada de honra ao apresentar muitos aspectos do patrimônio desse país. O jornal alemão Burs, a American Associated Press e muitos meios paquistaneses e chineses abordaram o papel de Riade na preservação do patrimônio cultural. O evento também contou com a cobertura da CNN e da BBC World, entre diversos outros veículos.

