2019哈伊馬角跨年夜煙火秀精彩繽紛，令全球矚目

阿聯哈伊馬角--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--哈伊馬角2019跨年夜煙火秀不僅迎接數十萬遊客光臨酋長國，還吸引了全世界的關注。哈伊馬角跨年夜煙火秀由Marjan主辦，哈伊馬角政府實體提供支援，並由Fireworks by Grucci負責執行，持續時間超過13.20分鐘，還創下「最長煙火鏈」及「最長直線煙火」等兩項金氏世界紀錄。

今年煙火秀的舉辦場地為Marjan旗艦生活時尚地標阿爾馬里安島，現場安排多項家庭導向的活動，令整個慶祝活動更加難忘。哈伊馬角跨年活動以全球為定位，在國際上進行電視直播，數百萬人在社群媒體上分享了活動照片和影片。

Marjan董事總經理兼執行長Eng. Abdulla Al Abdouli表示：「這項盛大的活動凸顯了哈伊馬角為慶祝跨年夜必訪之地的聲譽。此次活動吸引了來自世界各地的遊客，展現了哈伊馬角的旅遊勝地吸引力，將其定位為本地區快速發展的休閒和商業樞紐。我們感謝哈伊馬角的領導層，感謝他們為成功舉行這一活動提供的指導和支持，感謝酋長國所有政府實體出色的團隊工作。2019哈伊馬角跨年活動創下兩項金氏世界紀錄，增強了我們國家的驕傲感。」

慶祝活動還以美輪美奐的煙火表演向阿拉伯聯合大公國建國之父、已故的Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan致敬。2018年正值紮耶德百年誕辰，因此被訂為「紮耶德年」，哈伊馬角的夜空呈現栩栩如生的紮耶德形象，然後是壯觀的煙火表演，為「紮耶德年」畫下完美句點。

Eng. Al Abdouli表示：「我們向已故的紮耶德致敬，表示每時每刻、每分每秒都牢記他的遺志和英名。對我們而言，紮耶德是我們所做每一件事的開始；紮耶德是每一個新挑戰的開始；紮耶德是我們驕傲感的來源。我們再次懷著對這位偉大領袖的緬懷和尊敬開啟新的一年。」

「最長煙火鏈」

向已故紮耶德致敬的第一幕煙火秀共使用了11,284個裝置，創下「最長煙火鏈」金氏世界紀錄。此前的紀錄於2014年9月12日由美國加州阿爾派恩的Viejas Casino & Resort（USA）締造，共使用10,005個煙火裝置。此次的煙火秀在阿爾馬里安島及哈伊馬角海岸線水道上共設置52個燃放點，煙火鏈總長超過4.6公里。煙火秀配合12首國際音樂作品完成，僅用40秒就創下了紀錄。

「最長直線煙火」

這一幕緊接在無人機跨年倒數之後。金色的煙火漫天傾瀉而下，為哈伊馬角創下「最長直線煙火」的金氏世界紀錄。令人歎為觀止的煙火雨橫跨13公里，超過了此前11.38公里的世界紀錄。

此次煙火秀使用的空中禮花彈最大直徑達600公釐，是阿拉伯聯合大公國在此次跨年活動所有煙火中使用的最大裝置。這項紀錄是在12.06分鐘內締造的，煙火裝置位於阿爾馬里安島及哈伊馬角海岸線水道沿線的13個燃放點。煙火秀分為七個主題篇章，以國際音樂作品為背景。煙火表演的靈感來自哈伊馬角的自然美景，其編排突顯了酋長國海岸線上美麗的沙灘及度假村。

SkyMagic無人機表演

煙火秀的設計還精確融合了200架無人機組成的SkyMagic表演。無人機組合在100公尺的天空空間內展示了向Sheikh Zayed致敬等場景，在絢麗多姿的煙火襯托下更加動人。一隻展翅高飛的獵鷹凸顯了酋長國的傳統。

煙火秀活動由Fireworks by Grucci執行長兼創意總監Phil Grucci設計，經金氏世界紀錄官方評審人員認證而獲得「最長煙火鏈」和「最長直線煙火」兩項榮譽。煙火秀結束後，Eng. Al Abdooli和Phil Grucci獲得評審人員頒發的金氏世界紀錄。

Marjan與包括哈伊馬角公共工程公司(Ras Al Khaimah Public Works)在內的哈伊馬角政府實體密切合作，在阿爾馬里安島建了多個公共觀賞區。此外，主辦單位還提供超過2.7萬個額外公共停車位，以方便遊客前來觀賞。

阿爾馬里安島在去年的跨年慶祝活動成功創下「最大高空禮花彈」金氏世界記錄之後，從2018年初便開始緊鑼密鼓地籌備2019哈伊馬角跨年夜煙火秀。

煙火秀設計耗費超過300小時。整個設計方案共計編寫超過4.1萬行電腦指令，控制20台電腦，呈現整場煙火表演。高空禮花彈的煙火元件大小從14公釐至600公釐不等，全部由Grucci公司在紐約和維吉尼亞的工廠用兩個月的時間手工製作完成。

今年，Marjan增加了新的觀賞區，以容納更多人欣賞煙火秀。會場內還舉行多項家庭活動，包括美食車、冰淇淋沙龍、檸檬汁工坊、繽紛樂隊表演、臉部彩繪和兒童充氣玩具等。高蹺、默劇、小丑表演等共同歡迎各方賓客。

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*來源：AETOSWire

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