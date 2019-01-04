2019哈伊马角跨年夜烟花秀精彩纷呈，令全球瞩目

阿联酋哈伊马角--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--哈伊马角2019跨年夜烟花秀不仅迎接数十万游客光临酋长国，还吸引了全世界的关注。哈伊马角跨年夜烟花秀由Marjan组织，哈伊马角政府实体提供支持，并由Fireworks by Grucci负责实施，持续时间超过13.20分钟，还创下“最长烟花链”及“最长直线烟花”等两项吉尼斯世界纪录。

今年烟花秀的举办场地为Marjan旗舰生活时尚地标阿尔马里安岛，现场安排多项面向家庭的活动，令整个庆祝活动更加难忘。哈伊马角跨年活动的定位面向全球，在国际上进行电视直播，数百万人在社交媒体上分享了活动照片和视频。

Marjan董事总经理兼首席执行官Eng. Abdulla Al Abdouli表示：“这项盛大的活动凸显了哈伊马角作为跨年夜庆祝必去之地的地位。此次活动吸引了来自世界各地的游客，展现了哈伊马角作为旅游胜地的吸引力，将其定位为本地区快速发展的休闲和商业枢纽。我们感谢哈伊马角的领导层，感谢他们为成功举行这一活动提供的指导和支持，感谢酋长国所有政府实体出色的团队工作。2019哈伊马角跨年活动创下两项吉尼斯世界纪录，增强了我们国家的自豪感。”

庆祝活动还通过美轮美奂的烟花表演向阿联酋建国之父、已故的Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan致敬。2018年正值扎耶德百年诞辰，因此被定为“扎耶德年”，哈伊马角的夜空呈现栩栩如生的扎耶德形象，然后是壮观的烟花表演，为“扎耶德年”画下完美句号。

Eng. Al Abdouli表示：“我们通过向已故的扎耶德致敬，表明每时每刻、每分每秒都牢记他的遗志和英名。对我们而言，扎耶德是我们所做每一件事的开始；扎耶德是每一个新挑战的开始；扎耶德是我们自豪感的来源。我们再次怀着对这位伟大领袖的缅怀和尊敬开启新的一年。”

“最长烟花链”

致敬已故扎耶德的第一幕烟花秀共使用了11,284个装置，创下“最长烟花链”吉尼斯世界纪录。此前的纪录于2014年9月12日由美国加州阿尔派恩的Viejas Casino & Resort（USA）创造，共使用10,005个烟花装置。此次的烟花秀在阿尔马里安岛及哈伊马角海岸线水道上共设置52个燃放点，烟花链总长超过4.6公里。烟花秀配合12首国际音乐作品完成，仅用40秒就创下了纪录。

“最长直线烟花”

这一幕紧接在无人机跨年倒数之后。金色的烟花漫天倾泻而下，为哈伊马角创下“最长直线烟花”的吉尼斯世界纪录。令人叹为观止的烟花雨横跨13公里，超过了此前11.38公里的世界纪录。

此次烟花秀使用的空中礼花弹最大直径达600毫米，是阿联酋在此次跨年活动所有烟花中使用的最大装置。这项纪录是在12.06分钟内创造的，烟花装置位于阿尔马里安岛及哈伊马角海岸线水道沿线的13个燃放点。烟花秀分为七个主题篇章，以国际音乐作品为背景。烟花表演的灵感来自于哈伊马角的自然美景，其编排突出了酋长国海岸线上美丽的沙滩及度假村。

SkyMagic无人机表演

烟花秀的设计还精确融合了200架无人机组成的SkyMagic表演。无人机组合在100米的天空空间内展示了向Sheikh Zayed致敬等场景，在绚丽多姿的烟花衬托下更加动人。一只展翅高飞的猎鹰凸显了酋长国的传统。

烟花秀活动由Fireworks by Grucci首席执行官兼创意总监Phil Grucci设计，经吉尼斯世界纪录官方评审人员认证获得“最长烟花链”和“最长直线烟花”两项荣誉。烟花秀结束后，Eng. Al Abdooli和Phil Grucci获得评审人员颁发的吉尼斯世界纪录。

Marjan与包括哈伊马角公共工程公司(Ras Al Khaimah Public Works)在内的哈伊马角政府实体密切合作，在阿尔马里安岛建了多个公共观赏区。此外，主办方还提供超过2.7万个额外公共停车位，以方便游客前来观赏。

阿尔马里安岛在去年跨年庆祝活动成功创下“最大高空礼花弹”吉尼斯世界记录之后，便于2018年初紧锣密鼓地开始筹备2019哈伊马角跨年夜烟花秀。

烟花秀设计耗费超过300小时。整个设计方案共计编写超过4.1万行计算机指令，控制20台电脑，呈现整场烟花表演。高空礼花弹的烟花元件大小从14毫米至600毫米不等，全部由Grucci公司在纽约和弗吉尼亚的工厂用两个月的时间手工制作完成。

今年，Marjan增加了新的观赏区，以容纳更多人欣赏烟花秀。会场内还举行多项家庭活动，包括美食车、冰淇淋沙龙、柠檬汁工坊、缤纷乐队表演、脸部彩绘和儿童充气玩具等。高跷、哑剧、小丑表演等共同欢迎各方宾客。

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*来源：AETOSWire

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