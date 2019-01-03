諾信EFD發布的全新「優化點膠」影片介紹了活塞如何改善製程控制

羅德島東普羅維登斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--諾信(NASDAQ: NDSN)旗下公司、世界領先的精密流體點膠系統製造商諾信EFD推出全新的Better Dispensing 優化點膠操作系列影片。這四段具有高度指導意義的影片由EFD應用專家Tom Muccino主講，提供了選擇和設定針筒活塞的最佳方案，旨在更加可控的工業流體點膠製程。

Muccino表示：「活塞是成功應用中極其微小但相當重要的組件。它們可防止稠厚流體中出現隧道效應，並有助於更好地控制稀薄流體，從而獲得精確、可重複的膠點。」

諾信EFD生產六種不同類型的Optimum®針筒活塞，旨在改善不同應用的製程控制。瞭解應使用哪一種以及如何使用可以改善點膠結果，從而確保生產順利進行，同時減少重複作業、不良品和流體浪費。

活塞如何改善點膠製程

本影片概述了活塞為何是程序中的重要組成部分且不容忽視。

本影片概述了活塞為何是程序中的重要組成部分且不容忽視。 如何為流體選擇合適的活塞

本影片介紹了各種類型的活塞、其設計方法以及其為不同流體提供的解決方案。

本影片介紹了各種類型的活塞、其設計方法以及其為不同流體提供的解決方案。 如何為稀薄瞬幹膠和含水流體設定藍色活塞

本影片就含水流體和瞬幹膠點膠時如何使用EFD專有的藍色LV Barrier活塞提供指導說明。

本影片就含水流體和瞬幹膠點膠時如何使用EFD專有的藍色LV Barrier活塞提供指導說明。 如何防止氣泡引起跳塞現象

本影片介紹了操作員不知不覺中造成跳塞環境的多種方式，並提供有關如何避免這種情況的實用貼士。

這些全新的Better Dispensing 優化操作影片是諾信EFD的第三個教學系列影片，旨在提供最佳方案，幫助製造商改進點膠製程，進而提升產量，同時減少不良品、重複作業和流體浪費。

瞭解如何為提高生產率選擇合適的點膠針頭並優化桌上型針筒點膠機。

有關更多資訊，請寄送電子郵件至china@nordsonefd.com聯絡諾信EFD，或者致電+86 (21) 3866 9006。

關於諾信EFD

諾信EFD為桌上型裝配流程和自動裝配線設計並製造精密流體點膠系統。EFD點膠系統使製造商每次都能夠將同等數量的接著劑、潤滑劑或其他裝配流體塗敷到每一個組件上，從而幫助眾多產業的公司增加產量、提高品質以及降低生產成本。該公司的其他流體管理能力包括用於包裝單元件和雙元件材料的針筒和卡式膠筒，以及用於在醫療、生物製藥和工業環境下控制流體流量的各種接頭、耦合器和連接器。該公司也是一家電子業點膠和印刷應用領域特種焊膏的領先配方公司。

關於諾信公司

諾 信設計、製造並銷售高品質的產品和系統，用於點膠和加工接著劑、塗層、聚合物、密封劑和生物材料；以及用於管理流體、測試與檢測品質、處理表面和固化。這 些產品均以廣泛的應用專長和全球直接銷售與服務為支援基礎。我們服務於眾多耐用與非耐用消費品及技術終端市場，包括包裝、不織布、電子、醫療、器材、能 源、運輸、建築和施工，以及一般的產品裝配與塗裝。該公司創辦於1954年，總部位於俄亥俄州西湖市(Westlake)，在全球30多個國家設有營運和 支援辦事處。請造訪諾信網頁，網址為：www.nordson.com、www.twitter.com/Nordson_Corp或www.facebook.com/nordson.

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。