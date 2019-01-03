诺信EFD发布的全新“优化点胶”视频介绍了活塞如何改善工艺控制

罗得岛东普罗维登斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--诺信(NASDAQ: NDSN)旗下公司、世界领先的精密流体点胶系统制造商诺信EFD推出全新的Better Dispensing 优化点胶操作系列视频。这四段具有高度指导意义的视频由EFD应用专家Tom Muccino主讲，提供了选择和设置针筒活塞的最佳方案，旨在更加可控的工业流体点胶工艺。

Muccino表示：“活塞是成功的应用中极其微小但至关重要的部件。它们可防止稠厚流体中出现隧道效应，并有助于更好地控制稀薄流体，从而获得精确、可重复的胶点。”

诺信EFD生产六种不同类型的Optimum®针筒活塞，旨在改善不同应用的工艺控制。了解应使用哪一种以及如何使用可以改善点胶结果，从而确保生产顺利进行，同时减少返工、不良品和流体浪费。

活塞如何改善点胶工艺

本视频概述了活塞为何是工艺中的重要组成部分且不容忽视。

本视频概述了活塞为何是工艺中的重要组成部分且不容忽视。 如何为流体选择合适的活塞

本视频介绍了各种类型的活塞、其设计方法以及其为不同流体提供的解决方案。

本视频介绍了各种类型的活塞、其设计方法以及其为不同流体提供的解决方案。 如何为稀薄的瞬干胶和含水流体设置蓝色活塞

本视频就含水流体和瞬干胶点胶时如何使用EFD独一无二的蓝色LV Barrier活塞提供指导说明。

本视频就含水流体和瞬干胶点胶时如何使用EFD独一无二的蓝色LV Barrier活塞提供指导说明。 如何防止气泡引起跳塞现象

本视频介绍了操作员不知不觉中造成跳塞环境的多种方式，并提供有关如何避免这种情况的实用技巧。

这些全新的Better Dispensing 优化操作视频是诺信EFD的第三个教学系列视频，旨在提供最佳方案，帮助制造商改进点胶工艺，进而提升产量，同时减少不良品、返工和流体浪费。

了解如何为提高生产率选择合适的点胶针头并优化桌面式针筒点胶机。

有关更多信息，请发送电子邮件至china@nordsonefd.com联系诺信EFD，或者致电+86 (21) 3866 9006。

关于诺信EFD

诺信EFD为台式装配工艺和自动装配线设计并制造精密流体点胶系统。EFD点胶系统使制造商每次都能够将同等数量的粘合剂、润滑剂或其他装配流体涂敷到每一个部件上，从而帮助众多产业的公司增加产量、提高质量以及降低生产成本。该公司的其他流体管理能力包括用于包装单组件和双组件材料的针筒和卡式胶筒，以及用于在医疗、生物制药和工业环境下控制流体流量的各种接头、耦合器和连接器。该公司也是一家电子行业点胶和印刷应用领域特种焊膏的领先配方公司。

关于诺信公司

诺 信设计、制造并销售高质量的产品和系统，用于点胶和加工粘合剂、涂层、聚合物、密封剂和生物材料；以及用于管理流体、测试与检测质量、处理表面和固化。这 些产品均以广泛的应用专长和全球直接销售与服务为支持基础。我们服务于众多耐用与非耐用消费品及技术终端市场，包括包装、无纺布、电子、医疗、器材、能 源、运输、建筑和施工，以及一般的产品装配与涂装。该公司创办于1954年，总部位于俄亥俄州韦斯特莱克(Westlake)，在全球30多个国家设有运 营和支持办事处。请造访诺信网页，网址为：www.nordson.com、www.twitter.com/Nordson_Corp或www.facebook.com/nordson.

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