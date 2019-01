Les feux d'artifices du réveillon du Nouvel An 2019 à Ras Al Khaimah captivent le monde dans un spectacle à couper le souffle

Ras Al Khaimah, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Ras Al Khaimah a captivé le monde grâce aux jeux de feu d’artifices lancés au réveillon du Nouvel An 2019, accueillant ainsi des centaines de milliers de visiteurs dans l’Emirat. Organisés par Marjan, avec le soutien des entités gouvernementales de Ras Al Khaimah et rassemblés par la société Fireworks by Grucci, les feux d'artifices du Nouvel An lancés à Ras Al Khaimah, sur une durée de plus de 13,20 minutes, ont également remporté deux records Guinness mondiaux pour la "plus longue chaîne de feux d'artifices" et "la plus longue ligne droite de feux d'artifices" au monde.

Cette année, les célébrations étaient plus impressionnantes pour les visiteurs grâce à l'île Al Marjan, le lieu consacré à l'événement et la destination vedette en matière de style de vie de Marjan, accueillant plusieurs activités destinées aux familles. Le plaçant sur la carte mondiale des célébrations pour le Nouvel An, l’événement de Ras Al Khaimah a été diffusé à travers le monde, et les images et vidéos en relief ont été partagés par des millions de personnes sur les réseaux sociaux.

L'ingénieur Abdulla Al Abdouli, directeur général et PDG de Marjan, a déclaré : "Cet événement spectaculaire a mis en valeur la réputation de Ras Al Khaimah, la destination à visiter absolument pour célébrer le Nouvel An. Grâce aux visiteurs venus du monde entier, cet événement a permis de mettre en valeur l'attrait touristique de Ras Al Khaimah comme le centre commercial et de loisirs en pleine expansion dans la région. Nous remercions les dirigeants de Ras Al Khaimah pour leur orientation et leur soutien en vue de réaliser cet événement, ainsi que toutes les entités gouvernementales de l'Emirat pour leur travail d'équipe exceptionnel. Avec deux records du Guinness mondiaux établis, la soirée Gala du Nouvel An 2019 de Ras Al Khaimah est véritablement historique, et sert de valeur ajoutée à la fierté de notre pays".

Les célébrations ont été marquées par un fascinant hommage pyrotechnique au défunt regretté Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, père fondateur de la nation. En guise de conclusion digne pour "l’Année de Zayed", marquée en 2018 pour coïncider avec son centenaire, le ciel nocturne de Ras Al Khaimah a été illuminé avec une image étincelante de Cheikh Zayed, suivie d’une magnifique performance des jeux de feu d’artifices.

"Par notre hommage au regretté Cheikh Zayed, nous voulons affirmer l'importance de son héritage et son nom pour nous - tous les jours, toutes les heures et toutes les secondes. Pour nous, Zayed est le début de tout ce que nous faisons. Zayed est le début de chaque nouveau défi. Zayed est notre sens de fierté. Et nous voulons commencer l’année, encore une fois, en nous souvenant de notre grand leader et en lui rendant hommage", a ajouté l'ingénieur Al Abdouli.

La "plus longue chaîne de feux d’artifices"

Remportant les records Guinness mondiaux pour "la plus longue chaîne de feux d'artifices", la première performance pyrotechnique, rendant hommage au regretté Cheikh Zayed, a utilisé 11284 dispositifs de jeux de feu d’artifices. Le record précédent concernait le déploiement de 10005 dispositifs pour les jeux de feu d'artifice installés le 12 septembre 2014 par Viejas Casino & Resort (États-Unis) à Alpine, Californie, aux États-Unis. Les jeux de feu d'artifices ont été déployés à partir de 52 sites situés le long de l'île Al Marjan, et sur les voies navigables le long du littoral de Ras Al Khaimah. Avec une chaîne de longueur totale supérieure à 4,6 kilomètres. Le spectacle des jeux d'artifices a été conçu pour 12 compositions musicales internationales, et le record a été établi en seulement 40 secondes.

La "plus longue ligne droite de feux d’artifices"

Un compte à rebours a annoncé le début du nouvel an. Une couverture de traînées dorées a accompagné cela, et Ras Al Khaimah a remporté les Records Guinness mondiaux pour la "plus longue ligne droite de feux d’artifices". La magnifique performance a couvert une zone de 13 kilomètres de long, battant le record précédent établi sur une distance de 11,38 kilomètres.

La performance a présenté une couverture de feux d'artifices aérienne d'un grand calibre à 600 mm de diamètre, la plus grosse utilisée dans les Émirats Arabes Unis parmi tous les spectacles de feux d'artifices exposés pendant le réveillon du Nouvel An. Le record a été établi en 12,06 minutes, avec des feux d'artifices installés dans 13 sites situés sur l'île Al Marjan et sur les voies navigables le long du littoral de RAK. Il y avait sept chapitres thématiques destinés au spectacle, qui ont été organisés pour les compositions musicales internationales. Les feux d’artifices ont été inspirés par la beauté naturelle de Ras Al Khaimah, qui a été chorégraphiée pour mettre en valeur les magnifiques plages et stations balnéaires situées le long du littoral de l’Emirat.

Spectacle de drones par SkyMagic

Un spectacle de 200 drones par SkyMagic est intégré avec précision dans la conception des feux d'artifices. Des scènes telles que l'hommage rendu à Cheikh Zayed ont été présentées dans un espace de 100 m dans le ciel, accentuées par des éclats colorés de feu d'artifices. Un large spectacle de faucon déployant ses ailes soulignait également l'héritage de l'Emirat.

Conçu par Phil Grucci, PDG et directeur artistique de Fireworks by Grucci, l'événement a été vérifié par un arbitre officiel envoyé par les Records Guinness mondiaux pour vérifier la "plus longue chaîne de feux d'artifices" et la "plus longue ligne droite de feux d'artifices". A l'issue de la soirée gala des feux d'artifices, l'ingénieur Al Abdooli et Phil Grucci ont reçu les titres des Records Guinness mondiaux de l’arbitre.

Marjan a travaillé en étroite collaboration avec les entités gouvernementales de Ras Al Khaimah, y compris le Département des Travaux et Services publics de Ras Al Khaimah, pour créer plusieurs zones publiques panoramiques sur l’île Al Marjan. Plus de 27000 places de stationnement supplémentaires publiques ont été aussi aménagées pour accueillir les invités.

Les préparatifs des feux d'artifices pour le réveillon du Nouvel An 2019 à Ras Al Khaimah ont commencé début 2018, immédiatement après le succès du record Guinness mondial réalisé pour la "plus grosse couverture aérienne" présentée depuis l’île Al Marjan lors des célébrations du réveillon du Nouvel An de l’année dernière.

Plus de 300 heures ont été consacrées à la conception du spectacle. La conception a abouti à la programmation de plus de 41000 lignes d'instructions informatiques permettant à 20 ordinateurs d'afficher ces larges performances. Les composants des jeux d’artifices utilisés dans les couvertures aériennes, d’une taille allant de 14 à 600 mm, ont été fabriqués exclusivement à la main par Grucci dans leurs usines à New York et en Virginie pendant deux mois.

Cette fois-ci, Marjan avait ajouté de nouvelles zones panoramiques pour que davantage de personnes puissent profiter du spectacle. Plusieurs activités familiales ont été organisées sur le site, y compris des camions-restaurants, des salons pour déguster des glaces, des coins consacrés à des stands pour siroter de la limonade, des performances présentées par des groupes de musique diversifiés et des activités pour enfants telles que la peinture sur visages et les jeux gonflables. Les marcheurs sur échasses, les artistes mimes et les clowns ont reçu les visiteurs.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant : www.RAKNYE.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source : AETOSWire