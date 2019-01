Ras Al-Khaima Silvesterfeuerwerk 2019 beeindruckt die Welt mit atemberaubendem Schauspiel

RAS AL-KHAIMA, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Ras Al-Khaima beeindruckte die Welt mit seinem Silvesterfeuerwerk 2019, das Hunderttausende Besucher im Emirat willkommen hieß. Das von Marjan mit Unterstützung der Regierungsstellen von Ras Al-Khaima organisierte und von Fireworks by Grucci gestaltete Silvesterfeuerwerk von Ras Al-Khaima mit einer Dauer von über 13,20 Minuten erreichte auch zwei Guinness-Weltrekorde für die „Längste Feuerwerkskette“ und die „Längste gerade Linie von Feuerwerken“.

Dieses Jahr war die Feier für Besucher der Insel Al Marjan, dem Veranstaltungsort und Lifestyle-Reiseziel von Marjan, mit mehreren familienorientierten Aktivitäten noch eindrucksvoller. Um das Ereignis unter den globalen Silvesterfeiern zu positionieren, wurde die Veranstaltung von Ras Al-Khaima international ausgestrahlt, und die Bilder sowie Videos wurden in sozialen Medien von Millionen Menschen geteilt.

Eng. Abdulla Al Abdouli, Geschäftsführer und CEO von Marjan, sagte: „Die spektakuläre Veranstaltung bestätigte den Ruf von Ras Al-Khaima als Top-Reiseziel für Silvester. Mit Besuchern aus aller Welt betonte die Veranstaltung die touristische Attraktivität von Ras Al-Khaima und positionierte es als schnell wachsendes Freizeit- und Handelszentrum in der Region. Wir danken der Führung von Ras Al-Khaima für ihre Beratung und Unterstützung bei der Durchführung dieser Veranstaltung und allen Regierungsstellen im Emirat für die hervorragende Teamarbeit. Mit zwei Guinness-Weltrekorden war die Silvestergala 2019 in Ras Al-Khaima wirklich historisch und macht unser Land stolz.“

Die Feier endete mit einer faszinierenden pyrotechnischen Hommage an den verstorbenen Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, den Gründervater des Landes. Als angemessenen Abschluss für das „Jahr von Zayed“ 2018 zu seinem hundertjährigen Geburtstag erwachte der Nachthimmel von Ras Al-Khaima mit einem brillanten Bild von Sheikh Zayed und anschließenden großartigen Feuerwerk zum Leben.

„Mit unserer Hommage an den verstorbenen Scheich Zayed haben wir gezeigt, wie wichtig sein Vermächtnis und sein Name für uns sind – jeden Tag, jede Stunde und jede Sekunde des Tages. Für uns steht Zayed am Anfang von allem, was wir tun. Zayed ist der Anfang jeder neuen Herausforderung. Zayed ist unser Stolz. Wir beginnen das Jahr, erinnern uns erneut an unseren großen Führer und zollen ihm Respekt“, sagte Eng. Al Abdouli.

Die „Längste Feuerwerkskette“

Die erste dem verstorbenen Scheich Zayed gewidmete pyrotechnische Darbietung erhielt den Guinness-Weltrekord für die „Längste Feuerwerkskette“ und bestand aus 11.284 Feuerwerkskörpern. Den früheren Rekord hielt das Viejas Casino & Resort (USA) in Alpine, Kalifornien, USA, mit 10.005 Feuerwerkskörpern am 12. September 2014. Von 52 Orten entlang der Insel Al Marjan und den Wasserstraßen der Küste von Ras Al-Khaima wurden Feuerwerkskörper eingesetzt, wobei die Feuerwerkskette insgesamt länger als 4,6 Kilometer war. Die Show wurde von zwölf internationalen Musikkompositionen begleitet und der Rekord wurde in nur 40 Sekunden aufgestellt.

Die „Längste gerade Linie von Feuerwerken“

Danach folgte ein Drohnen-Countdown zum neuen Jahr. Ein goldener Regen folgte und Ras Al-Khaima erhielt den Guinness-Weltrekord für die „Längste gerade Linie von Feuerwerken“. Die atemberaubende Show erstreckte sich über eine Fläche von 13 Kilometern und übertraf den früheren Rekord von 11,38 Kilometern.

Die Darbietung verwendete mit einem Durchmesser von 600 mm das größte Kaliber von Feuerwerkskörpern, das in den VAE für alle Feuerwerke dieses Silvester eingesetzt wurde. Der Rekord wurde in 12,06 Minuten aufgestellt, mit Feuerwerkskörpern an 13 Orten auf der Insel Al Marjan und den Wasserstraßen entlang der Küste von RAK. Die Show umfasste sieben thematische Kapitel mit internationalen Musikkompositionen. Inspiration für das Feuerwerk war die natürliche Schönheit von Ras Al-Khaima und der Ablauf betonte die schönen Strände und Resorts entlang der Küste des Emirats.

SkyMagic-Drohnenshow

Eine 200-teilige Drohnenshow von SkyMagic wurde in die Feuerwerksgestaltung integriert. Szenen wie die Hommage an Scheich Zayed wurden in einem 100 m großen Bereich am Himmel gezeigt, akzentuiert durch farbenfrohe Feuerwerksstöße. Die Darstellung eines Falken, der seine Flügel ausbreitet, betonte das Erbe des Emirats.

Die Veranstaltung wurde von Phil Grucci, CEO und Creative Director von Fireworks by Grucci, gestaltet und durch einen offiziellen Preisrichter von Guinness World Records für die „Längste Feuerwerkskette“ und die „Längste gerade Linie von Feuerwerken“ verifiziert. Nach der Feuerwerksgala erhielten Eng. Al Abdooli und Phil Grucci vom Preisrichter die Weltrekord-Titel von Guinness.

Marjan arbeitete eng mit den Regierungsstellen von Ras Al-Khaima zusammen, darunter Ras Al-Khaima Public Works, um mehrere öffentliche Zuschauerbereiche auf der Insel Al Marjan zu schaffen. Mehr als 27.000 zusätzliche öffentliche Parkplätze wurden für die Gäste bereitgestellt.

Die Vorbereitungen für das Silvesterfeuerwerk 2019 in Ras Al-Khaima begannen Anfang 2018, unmittelbar nach dem erfolgreichen Guinness-Weltrekord für den „Größten Feuerwerkskörper“ bei der letztjährigen Silvesterfeier auf der Insel Al Marjan.

Über 300 Arbeitsstunden wurden in die Gestaltung der Show investiert. Die Gestaltung umfasste über 41.000 Zeilen Computerprogrammierung zur Steuerung von 20 Computern, um die beeindruckende Darbietung zu zeigen. Die Feuerwerkskörper in einer Größe zwischen 14 und 600 mm wurden exklusiv von Grucci in ihren Betrieben in New York und Virginia in zwei Monaten von Hand gefertigt.

Dieses Mal hat Marjan neue Zuschauerbereiche hinzugefügt, damit mehr Menschen die Show genießen konnten. Die Veranstaltung beinhaltete mehrere Familienaktivitäten, darunter Imbisswagen, Eisdielen, Limonadenstände, bunte Bandauftritte, Kinderschminken und aufblasbare Spiele für Kinder. Stelzenläufer, Pantomimen und Clowns begrüßten die Gäste.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.RAKNYE.com

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.