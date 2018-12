AM Best Retira de Sob Revisão com Implicações Em Desenvolvimento e Afirma Ratings de Crédito da AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros S.A.

OLDWICK, N.J.--(BUSINESS WIRE)--A AM Best retirou de sob revisão com implicações em desenvolvimento e afirmou a Classificação (Rating) de Força Financeira (FSR) B++ (Bom) e o Rating de Crédito de Longo Prazo do Emissor “bbb” da AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros S.A. (AXA CS Latam) (Brasil). A perspectiva dos Ratings de Crédito (ratings) é estável.

Em março de 2018, os ratings da AXA CS Latam foram colocados sob revisão com implicações em desenvolvimento como consequência do anúncio pela AXA S.A. (AXA ou grupo) em que o grupo entrou em um acordo para adquirir 100% do XL Group Ltd (XL), pelo valor em dinheiro de USD 15,3 bilhões. A ação de rating é consequência da conclusão desta transação em 12 de setembro de 2018 e da avaliação pela AM Best do impacto nos fundamentos de crédito do grupo e suas subsidiárias classificadas. Na opinião da AM Best, o risco de execução associado à aquisição foi parcialmente aliviado, uma vez que a conclusão da transação e sua integração até o momento estão de acordo com as expectativas. Além disso, embora a transação tenha resultado em um aumento na alavancagem financeira para a AXA, a AM Best espera que esta situação seja temporária, uma vez que o grupo apresentou um plano claro para reduzir a alavancagem nos próximos anos. Espera-se que a AXA mantenha um balanço patrimonial muito forte, com forte desempenho operacional, embora as atividades da XL tenham potencial para introduzir alguma volatilidade, um perfil de negócios muito favorável e uma gestão de risco da empresa muito forte.

Os ratings de crédito refletem a solidez do balanço patrimonial da AXA CS Latam, categorizada pela AM Best como adequada, bem como desempenho operacional adequado, perfil empresarial neutro e gestão de risco da empresa apropriada.

Os ratings levam em consideração os benefícios que a AXA CS Latam recebeu por ser integrada ao segmento de soluções corporativas da AXA, liderado pela AXA CS Assurance S.A. A AXA é uma organização global sólida com forte reconhecimento de marca, ampla oferta de produtos, sistemas globais e sólida infraestrutura de gerenciamento de riscos. Os ratings também levam em consideração a importância estratégica da AXA CS Latam para a AXA, através do acesso à maior economia da América Latina. Os ratings também refletem suporte de capital por meio de aumentos de capital e suporte através de contratos de resseguro intragrupo providos a AXA CS Latam, protegendo o balanço patrimonial e a capitalização ajustada ao risco da mesma. Apesar dos recursos significativos e do plano de negócios do grupo, a AXA CS Latam terá o desafio de expandir suas operações no mercado de (res)seguro altamente competitivo no Brasil. Além disso, o Brasil ainda enfrenta condições econômicas e políticas desafiadoras, o que poderia aumentar o risco operacional e de execução se as reformas necessárias não forem instituídas em um prazo razoável.

Fatores que podem ter impacto positivo nos ratings da AXA CS Latam são lucratividade estável e sustentada, aumento na capitalização ajustada ao risco ou suporte adicional pela controladora final da empresa.

Fatores que podem ter impacto negativo nos ratings da AXA CS Latam incluem falta de suporte da controladora final, volatilidade material e sustentada no desempenho operacional ou deterioração na capitalização ajustada ao risco. Outros fatores que potencialmente podem ter um impacto negativo nos ratings são a incapacidade da empresa em atingir suas metas de lucratividade ou um rebaixamento do nível de risco país do Brasil.

