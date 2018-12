AM Best Asigna Calificaciones de Crédito a AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor de largo plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb+” a AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. (AVLA) (Chile). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de AVLA reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

AVLA es una aseguradora chilena; originalmente constituida en 2013 como AVALCHILE. En 2016, la compañía cambió su nombre a AVLA. La compañía es propiedad mayoritaria de Inversiones AVLA Seguros SA (90.27%) y el 9.73% restante pertenece a la matriz principal del grupo, AVLA S.A. La compañía se especializa en garantías financieras, seguros de crédito y fianzas, ocupando el primer lugar en fianzas y garantías financieras y tercero en seguros de crédito en Chile.

El perfil de negocios se considera neutral para la calificación; desde su creación en 2013, AVLA se ha convertido con éxito en uno de los principales participantes en el mercado de seguros de crédito y garantías financieras de Chile. La reciente creación de la empresa y el desarrollo actual de su nicho de mercado aún deja espacio para el riesgo de implementación, que, en opinión de AM Best, se ve mitigado en parte por la exitosa implementación de su plan de negocios.

El desempeño operativo de la empresa se considera adecuado a pesar de su reciente creación. AVLA ha podido promocionar sus productos de una manera rentable y mantener métricas de suscripción adecuadas; sin embargo, la operación sigue siendo pequeña y necesita converger a una estructura de costos adecuada y menos volátil. La experiencia en reclamaciones ha sido buena, respaldada por un fuerte panel de reaseguradores con excelente security.

La evaluación del balance de AVLA Seguros es fuerte dada su sólida base de capital para los riesgos que asume, como se refleja en su fuerte capitalización ajustada por riesgos. Sin embargo, el apalancamiento financiero a nivel de su compañía matriz limita la visión de AM Best sobre la solidez del balance general de AVLA, dada su relevancia para su compañía matriz en términos de ingresos y ganancias. La evaluación de fuerte también reconoce la disposición y el historial comprobado de las contribuciones de capital hechas por sus accionistas para apoyar el crecimiento de AVLA.

La perspectiva estable en las calificaciones se basa en la perspectiva de que la compañía continúe desarrollando su nicho de mercado de manera rentable. En consecuencia, las perspectivas también reconocen la disposición de sus accionistas a continuar apoyando el crecimiento de la compañía con aportes de capital.

Se podrían llevar a cabo acciones positivas de calificación si la compañía continúa desarrollando su nicho de mercado de una manera rentable que permita que su base de capital crezca. Las acciones negativas de calificación podrían llevarse a cabo si la capitalización ajustada por riesgos de la compañía cae por debajo de los niveles que respaldan las calificaciones actuales, ya sea por un crecimiento excesivo sin aportes de capital adicionales o por pérdidas significativas que afectan la posición de capital de la compañía.

