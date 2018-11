Earth Networks Selecionada para Proteger Operações do Espaço Aéreo e Aeroportos da Argentina

GERMANTOWN, Md.--(BUSINESS WIRE)--Earth Networks anunciou hoje que foi selecionada para fornecer serviços de detecção de raios, aviso antecipado de mau tempo e alertas a aeroportos à Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Autoridade de Aviação Civil da Argentina. O anúncio foi feito antes do Encontro de Cúpula dos Líderes do G20 em Buenos Aires, Argentina.

A parceria regional da Earth Networks, Mardet S.R.L. assinou um contrato com a agência para fornecer uma rede de detecção de raios, que será utilizado pelos operadores de centros de controle de aeroportos a fim de emitir alertas sobre mau tempo e ameaças de raios, que têm o potencial de afetar operações, equipes em terra, abastecimento e aeronaves.

Com 5 centros regionais de controle, 47 aeródromos e aeroportos bem como uma amplo espaço aéreo, a EANA precisa encontrar a melhor fonte de informação sobre o mau tempo. Além de fornecer monitoramento de raios em tempo real e informações sobre o clima para 26 aeroportos da EANA, a implantação de 50 sensores adicionais para raios permitirá o alerta audível e visual de proximidade de raios ao ar livre nos 8 principais aeroportos nas regiões norte e central da Argentina.

"Desde que assumiu o controle total do espaço aéreo argentino há dois anos, estabelecemos como nossa prioridade principal a segurança de nossas operações, equipes e passageiros", disse Daniel Antonio Cortés, Diretor de Meteorologia na EANA. "A Earth Networks e a Mardet estão resolvendo nossos mais complexos desafios meteorológicos com dados derivados de surgimento de raios, sendo que já mostraram seu compromisso com uma rápida implementação, incluindo treinamento e suporte no local."

Jim Anderson, Vice-Presidente Sênior de Vendas Globais na Earth Networks, disse, "Estamos muito satisfeitos em contribuir com o conhecimento meteorológico, ferramentas e tecnologias que irão aumentar em muito a segurança e a eficácia operacional na região, reforçando a posição da EANA e da Argentina dentro da indústria mundial de aviação. Estamos orgulhosos de implementar com sucesso este serviço em uma programação acelerada antes do Encontro de Cúpula do G20 e durante o auge da temporada de condições climáticas desfavoráveis."

"Esta parceria com a Earth Networks é um exemplo de como podemos trabalhar em conjunto para abrir inúmeras novas oportunidades a fim de fornecer dados cruciais sobre o clima ao setor de aviação e outras indústrias na Argentina e fora dela", acrescentou Ruben Cababie, Diretor Executivo da Mardet S.R.L. "Estamos entusiasmados em poder expandir nossa rede e nos alinhar com uma parceria que compartilha esta prioridade."

Com a nova tecnologia no local, a EANA terá acesso a um conjunto avançado de alertas sobre o clima e ferramentas de rastreamento da Earth Networks, incluindo:

Rede de Detecção Total de Raios

Operando em mais de 1.700 sensores em 90 países, a Earth Networks Total Lightning Network é a mais avançada rede de detecção de raios no mundo. Sua capacidade de monitorar de forma abrangente raios nas nuvens, além de relâmpagos que atingem o solo permite alertas mais rápidos de tempestades localizadas, de modo os meteorologistas possam avisar sobre outras formas de mau tempo como grandes correntes de ar, chuvas intensas e ventos fortes. A detecção de raios e rastreamento de celulares permite a criação de alertas mais rápidos das condições climáticas desfavoráveis, alternativas a radares derivadas da presença de raios e excelente visualização de tormentas.

Alertas Instantâneos Visíveis e Audíveis de Raios com o Outdoor Alerting Solution (OAS)

Earth Networks OAS é o primeiro sistema comercialmente disponível de notificação de massas de ar a ser integrado com a tecnologia de detecção de raios líder de mercado da Earth Networks - representando uma nova geração em sistema de alertas e sirenes unidirecionais.

Quando raios são detectados dentro de um raio pré-definido em torno de uma instalação, uma sirene soa e uma luz estroboscópica é ativada, alertando partes envolvidas e pessoal chave que é hora de se abrigar e se preparar para um perigoso mau tempo que está por vir. O sistema OAS também pode ser programado para fornecer um sinal "totalmente claro", uma vez que o alerta tenha sido desativado e o mau tempo tenha passado.

Visualização do Clima em Tempo Real e Alertas com Sferic Maps e Sferic Mobile

Sferic Maps e seu aplicativo associado Sferic Mobile oferecem a controladores de emergência, equipes de aeroportos, controladores de instalações e centros de operações, acesso baseado em web com as melhores tecnologias de detecção meteorológica do mercado. Por si só, o Sferic Maps mostra o radar ao vivo junto com relâmpagos detectados pela Earth Networks Total Lightning Network® — a primeira a capturar de modo abrangente raios em nuvens e relâmpagos que atingem o solo.

Notificações Mais Rápidas de Mau Tempo com o Dangerous Thunderstorm Alerts

Exclusivo da Earth Networks, o Dangerous Thunderstorm Alerts (DTA) fornece notificação avançada do potencial de mau tempo, incluindo quedas de raios, chuva intensa, granizo, ventos fortes e aumento da ameaça de tornados.

Altos índices de raios em nuvens servem como indicadores precursores do potencial de mau tempo em atividade. Ao rastrear o aumento de índices de raios em nuvens e emitir estes alertas, a Earth Networks pode dar o aviso antecipado do potencial de mau tempo em até 30 minutos, fornecido por aparelhos celulares e email.

Uma Alternativa Exclusiva ao Radar: PulseRad

Enquanto o radar provou ser uma ferramenta inestimável na previsão do tempo, alertas e pesquisas, muitas áreas do mundo não têm os recursos financeiros e experiência técnica para implantar, operar e manter uma solução por radar.

PulseRad — a primeira alternativa prática ao radar com capacidade de cobertura em escala nacional e continental — se assemelhando visualmente ao radar, é concebido para proporcionar benefícios similares ao radar com um custo mais baixo e atualizações mais rápidas que o mesmo, podendo ser acessado diretamente no painel de visualização meteorológica do Sferic Maps da Earth Networks.

Enquanto o radar tradicional é limitado em cobertura a menos de 300 milhas dos locais com radar baseados em terra, o PulseRad também é capaz de detectar tempestades sobre oceanos, próximo a ilhas e dentro de regiões montanhosas, fornecendo informações cruciais não capturadas por um radar tradicional.

Sobre a Earth Networks

Earth Networks desenvolveu parcerias em muitos países nos últimos anos para trazer tecnologias de observação do tempo, previsões e alertas, que são de baixo custo e fáceis de implantar e manter. A empresa está comprometida em proporcionar ao mundo melhores redes de observação do tempo e de raios, ferramentas de visualização e tecnologias de aviso antecipado com alertas. Escolas, aeroportos, equipes esportivas, serviços de utilidade pública e agências governamentais contam com nossas soluções de aviso antecipado para proteger vidas, se preparar para eventos de mau tempo e otimizar operações. Empresas em todas os setores utilizam nossos dados sobre o clima para automatizar decisões referentes a gestão de riscos, continuidade de negócios e proteção de ativos.

