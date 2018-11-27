雷蛇zGold与Nexon America建立全球合作伙伴关系

香港--(BUSINESS WIRE)--全球玩家生活方式潮流品牌，Razer雷蛇（以下简称“雷蛇”，香港联合交易所股份代码︰1337）今天公布，全球最大的虚拟信用积分平台之一雷蛇zGold与世界领先的游戏公司Nexon America建立全球合作伙伴关系，作为其游戏的全新支付渠道。

雷蛇zGold将为系列游戏大作提供支付服务，包括Nexon America新推出的MMORPG 游戏MapleStory 2。自2018年10月10日在全球推出以来，该游戏在一周内获100万个用户注册，此次合作可让各个市场的玩家通过雷蛇 zGold选购游戏内的产品。雷蛇将与Nexon America合作设计以雷蛇为主题的独家游戏内产品，以吸引玩家使用Razer zGold充值。 除此之外，玩家每花费一个雷蛇zGold，即可获得一个雷蛇zSilver奖赏积分，可用作兑换雷蛇装备、折扣优惠券、及独家产品等。

雷蛇联合创始人兼CEO Min-Liang Tan表示：“我们很高兴看到雷蛇zGold虚拟信用积分业务取得重大进展。通过与Nexon America等世界领先游戏公司的合作，我们进一步巩固了雷蛇zGold作为游戏和内容公司首选合作伙伴的地位。凭借雷蛇的品牌定位、广泛的用户群和庞大销售网络，我们期待为我们的合作伙伴和用户创造更多价值。”

Nexon America总经理Jungsoo Lee表示：“我们很高兴能与雷蛇进一步合作，希望更多的游戏能像MapleStory 2一样在雷蛇zGold平台上得到开放，携手获得更丰厚的成果。”

截至2018年上半年，雷蛇zGold占雷蛇服务业务收益的大部分，赚取收益1700万美元，毛利率达63.4%。

关于Razer（雷蛇）

Razer（雷蛇）是全球玩家生活方式潮流品牌。

Razer三头蛇徽标是全球游戏及电竞领域最广为人知的LOGO之一。粉丝遍布各大洲的Razer设计并打造了全球最大的专为玩家提供硬件、软件和服务的一体化生态系统。

屡获殊荣的Razer硬件产品包括高性能游戏外设、Razer Blade灵刃系列游戏笔记本电脑和广受欢迎的手机Razer Phone。

Razer软件平台拥有超过5000万用户，包括物联网平台Razer Synapse（雷云），专用RGB灯效系统Razer Chroma（幻彩）以及游戏优化与启动软件Razer Cortex（雷游）。

Razer服务体系包括Razer zGold虚拟信用积分服务，这是全球最大的为玩家打造的虚拟信用服务之一；以及专为年轻人及千禧一代设计的电子钱包Razer Pay，和唯一一家为游戏玩家提供奖励的游戏商店Razer Game Store。

Razer创立于2005年，总部设在旧金山和新加坡，Razer在全球各地共设有15个办事机构，在美国、欧洲和中国均被公认为是领先的游戏玩家品牌。Razer现已在香港证券交易所上市（证券代码：1337）。

关于 Nexon America Inc. http://www.nexon.net

Nexon America是NEXON Co. Ltd（“Nexon”）（3659.TO）的子公司，在全球190多个国家营运80多款在线游戏。作为全球在线游戏的领导者， Nexon America在西方市场推出了微交易和免费游戏的商业模式，其无可匹敌的专业知识在在线游戏营运、培育玩家小区均备受赞誉，多年来一直称霸游戏排名榜。Nexon在东京证券交易所上市，并于2017年被列入日经300指数。

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