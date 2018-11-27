雷蛇zGold與Nexon America建立全球合作夥伴關係

香港--(BUSINESS WIRE)--全球領先的玩家生活潮流品牌Razer（「雷蛇」或「公司」，港交所股份代號︰1337）今天公佈，全球其中一個最大的虛擬信用積分平台雷蛇zGold與世界領先的遊戲公司Nexon America建立全球合作夥伴關係，作為其遊戲的全新支付渠道。

雷蛇zGold為包括Nexon America新推出的MMORPG 遊戲MapleStory 2提供支付服務。自2018年10月10日在全球推出以來，MapleStory 2在一周內獲100萬個用戶註冊，合作可讓各個市場的玩家利用雷蛇 zGold選購遊戲內的產品。雷蛇將與他們合作設計以雷蛇為主題的獨家遊戲內產品，以吸引玩家使用Razer zGold充值。 除此之外，玩家每花費一個雷蛇zGold，即可獲得一個雷蛇zSilver獎賞積分，可用作兌換雷蛇裝備、折扣優惠券、及獨家產品等。

雷蛇聯合創辦人兼行政總裁陳民亮表示：「我們很高興看到雷蛇zGold虛擬信用積分業務取得重大進展。 通過與Nexon America等世界領先遊戲公司的合作，我們進一步鞏固雷蛇zGold作為遊戲和內容公司首選合作夥伴的地位。 憑藉雷蛇的品牌定位、廣泛的用戶群和龐大銷售網絡，我們期待為我們的合作夥伴和用戶創造更多價值。」

Nexon America總經理Jungsoo Lee表示：「我們很高興能與雷蛇作進一步合作，希望能藉著MapleStory 2等遊戲採用雷蛇zGold平台，我們能一起獲得更豐厚的成果。」

截至2018年6月30日止六個月，雷蛇zGold佔雷蛇服務業務收益的大部分，賺取收益17.0百萬美元，毛利率達63.4%。

關於Razer（雷蛇）

Razer™（雷蛇）是全球領先的玩家生活潮流品牌。

Razer三頭蛇商標在全球遊戲和電競社區中是最廣為人知的標誌之一。Razer的粉絲遍佈於各大洲，公司已成功設計及打造了全球最大規模、以玩家為主的硬件、軟件和服務生態系統。 屢獲殊榮的Razer硬件產品包括高性能個人電腦與遊戲主機的外置產品、Razer Blade靈刃系列遊戲筆記本電腦以及Razer Phone。Razer的軟件平台擁有超過5,000萬名註冊用戶，其中包括物聯網平台Razer Synapse雷雲、RGB燈光技術系統Razer Chroma以及遊戲優化及啟動程式Razer Cortex雷遊。Razer的服務包括zGold 虛擬信用積分服務，zGold是全球最大的虛擬信用積分分銷網絡之一。Razer Pay是專為年輕人及千禧一代而設的電子錢包。Razer Game Store是唯一一家為遊戲玩家提供獎勵的遊戲商店。

Razer（股份代號 1337）創立於2005年，雙總部分別設於三藩市及新加坡，在全球各地擁有15個辦事處，在美國、歐洲和中國被譽為領先的遊戲品牌，並已在香港聯合交易所主板上市。

關於 Nexon America Inc. http://www.nexon.net

Nexon America是NEXON Co. Ltd（“Nexon”）（3659.TO）的子公司，在全球190多個國家營運80多款線上遊戲。作為全球線上遊戲的領導者， Nexon America在西方市場推出了微交易和免費遊戲的商業模式，其無可匹敵的專業知識在線上遊戲營運、培育玩家社區均備受讚譽，多年來一直稱霸遊戲排名榜。Nexon在東京證券交易所上市，並於2017年被列入日經300指數。

Razer –「始於玩家，賦予玩家」