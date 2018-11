Mitsubishi Heavy Industries Aero Engine va rejoindre les opérations d’ERR pour les moteurs d’avion PW1100G-JM

MRO of aero engines currently in progress in MHIAEL (Photo: Business Wire)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Mitsubishi Heavy Industries Aero Engine, Ltd. (MHIAEL), une société du Groupe Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) basée dans la préfecture d’Aichi, va participera aux opérations d’entretien, réparation et révision (ERR), des moteurs d’avion PW1100G-JM. MHIAEL a signé un accord avec International Aero Engines LLC (IAE LLC), l’entité à l’origine du développement des moteurs PW1100G-JM, par l’entremise de Japan Aero Engines Corporation (JAEC)*1, qui est une société membre d’IAE. Aujourd’hui, le moteur PW1100G-JM suscite une demande soutenue, en particulier pour les avions à réaction de la série Airbus A320neo, et MHIAEL a choisi de participer à l’accord d’ERR en plus des activités d’ERR que la société fournit actuellement pour les moteurs PW4000 sur les Boeing 747, 767 et autres, ainsi que les moteurs V2500 sur l’A320ceo.

Le moteur PW1100G-JM a été développé par IAE LLC avec la participation de ses sociétés membres, Pratt & Whitney*2 (P&W) aux États-Unis, MTU Aero Engines AG (MTU) en Allemagne, et JAEC.

Les avions à réaction, A320neo, équipés du moteur PW1100G-JM sont entrés en service en 2016. Grâce au dynamisme actuel du marché des avions à réaction, à fuselage étroit, les commandes ont dépassé les prévisions initiales. En conséquence, le moteur PW1100G-JM est en passe de devenir un produit prépondérant pour MHIAEL, qui est responsable de la production des pièces de la chambre de combustion et de l’assemblage des modules de cette même chambre.

En établissant des opérations d’ERR pour le PW1100G-JM, qui constitue la dernière configuration des moteurs aéronautiques commerciaux, MHIAEL entend obtenir des retours d’information utiles sur la conception des pièces et les processus de fabrication, afin de continuer à améliorer ses technologies liées aux nouveaux moteurs d’avion commerciaux.

À l’avenir, MHIAEL va continuer de perfectionner ses capacités techniques et d’améliorer sa fiabilité dans le développement et la production des moteurs d’avion, ainsi que les activités d’ERR connexes, contribuant ainsi de manière continue au développement du marché japonais des moteurs d’avion.

Notes *1 : JAEC est un consortium composé de trois sociétés japonaises : IHI Corporation, Kawasaki Heavy Industries Ltd. et MHIAEL ont plus de 30 ans d’expérience dans la collaboration internationale pour le développement de moteurs commerciaux. *2 : Pratt & Whitney est une division d’United Technologies Corporation.

