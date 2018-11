Mitsubishi Heavy Industries Aero Engine gaat over op MRO-operaties voor PW1100G-JM Aero Engines

MRO of aero engines currently in progress in MHIAEL (Photo: Business Wire)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Mitsubishi Heavy Industries Aero Engine, Ltd. (MHIAEL), een groepsvennootschap van Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), gestationeerd in Aichi Prefecture, zal zich gaan ontfermen over de onderhouds-, herstel- en revisiewerkzaamheden (MRO) voor de PW1100G-JM vliegtuigmotoren. MHIAEL heeft een overeenkomst getekend met International Aero Engines LLC (IAE LLC), de entiteit die de PW1100G-JM motoren ontwikkelt, via Japan Aero Engines Corporation (JAEC)*1, dat als bedrijf lid is van IAE. Momenteel trekt de PW1100G-JM-motor een constante vraag aan, in het bijzonder voor de populaire Airbus A320neo-vliegtuigen. Daarom, heeft MHIAEL besloten om zich bij de MRO-regeling te voegen in aanvulling op de huidige levering aan MRO van PW4000-motoren voor de Boeing 747, 767 en andere en V2500-motoren voor de A320ceo.

De PW1100G-JM-motor werd ontwikkeld door IAE LLC met hulp van diens verwante ondernemingen, Pratt & Whitney*2 (P&W) van de U.S., MTU Aero Engines AG (MTU) in Duitsland en JAEC.

De A320neo jets met de PW1100G-JM-motor werden in 2016 in gebruik genomen. Dankzij een boost van de hedendaagse bruisende markt voor smalle vliegtuigen, zijn er meer orders dan volgens de voorspellingen verwacht. Daarom wordt de PW1100G-JM-motor een van de hoofdproducten van MHIAEL, dat verantwoordelijk is voor de productie van branderonderdelen en de montage van verbranders.

Met het opbouwen van MRO-activiteiten voor de PW1100G-JM, met de nieuwste configuratie van commerciële vliegtuigmotoren, zoekt MHIAEL naar bruikbare feedback betreffende het ontwerp van onderdelen en productieprocessen om de technologieën omtrent commerciële vliegtuigmotoren verder te verbeteren.

In de toekomst zal MHIAEL zijn technische vaardigheden verder polijsten en zijn betrouwbaarheid in de ontwikkeling, productie en MRO van vliegtuigmotoren verbeteren, en zo een voortdurende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Japanse vliegtuigmotorenindustrie.

Opmerkingen *1: JAEC is een consortium, bestaande uit drie Japanse bedrijven: IHI Corporation, Kawasaki Heavy Industries Ltd. en MHIAEL hebben meer dan 30 jaar ervaring in internationale samenwerking voor commerciële motorontwikkeling. *2: Pratt & Whitney is een onderdeel van United Technologies Corporation.

Over Mitsubishi Heavy Industries Group

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), met hoofdkantoor in Tokio, is wereldwijd een van de leidende industriële ondernemingen met 80.000 werknemers in de groep en een jaarlijkse opbrengst van 38 miljard Amerikaanse dollars. Al meer dan 130 jaar zet het bedrijf groots denken om in innovatieve en geïntegreerde oplossingen die de wereld vooruit helpen. MHI is eigenaar van een unieke bedrijfsportfolio die land, zee, lucht en zelfs ruimte omvat. MHI levert innovatieve en geïntegreerde oplossingen over een breed scala van industrieën, van commerciële luchtvaart en transport tot en met energiecentrales en gasturbines, en van machineparken en infrastructuur tot en met geïntegreerde defensie- en ruimtevaartsystemen.

