Mitsubishi Heavy Industries Aero Engine parteciperà alle operazioni di riparazione, manutenzione e revisione (maintenance, repair and overhaul, MRO) per i motori aeronautici PW1100G-JM

MRO of aero engines currently in progress in MHIAEL (Photo: Business Wire)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Mitsubishi Heavy Industries Aero Engine, Ltd. (MHIAEL), un'impresa del gruppo Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) con sede generale nella Prefettura di Aichi, parteciperà alle operazioni di riparazione, manutenzione e revisione (maintenance, repair and overhaul, MRO) per i motori aeronautici PW1100G-JM. MHIAEL ha sottoscritto un accordo con International Aero Engines LLC (IAE LLC), l'entità che ha sviluppato i motori PW1100G-JM, attraverso Japan Aero Engines Corporation (JAEC)*1, che è una consociata di IAE. Si sta assistendo al momento a una crescita costante della domanda del motore PW1100G-JM, soprattutto per i popolari aviogetti della serie Airbus A320neo, e MHIAEL ha deciso di aderire all'accordo MRO in aggiunta alla fornitura attuale di servizi MRO per i motori PW4000 a bordo dei Boeing 747, 767 e altri e per i motori V2500 a bordo dell'A320ceo.

Il motore PW1100G-JM è stato sviluppato da IAE LLC in collaborazione con la consociata statunitense Pratt & Whitney*2 (P&W), della consociata tedesca MTU Aero Engines AG (MTU) e di JAEC.

Gli aerei a reazione A320neo dotati del motore PW1100G-JM sono stati messi in servizio nel 2016. Grazie anche al fiorente mercato degli aviogetti a fusoliera stretta, gli ordini hanno superato le stime iniziali. Pertanto il motore PW1100G-JM andrà a costituire un prodotto di punta per MHIAEL, la quale è responsabile della produzione dei componenti del combustore e dell'assemblaggio dei moduli per combustore.

Nel mettere a punto le operazioni MRO per il PW1100G-JM, che è l'ultimissima configurazione di motore per aerei commerciali, MHIAEL intende attingere a del feedback utile sulla progettazione dei componenti e sui processi di produzione allo scopo di migliorare ulteriormente le proprie tecnologie per i nuovi motori per aerei commerciali.

MHIAEL continuerà in futuro ad affinare le proprie competenze tecniche e ad accrescere l’affidabilità nello sviluppo, nella produzione e nella prestazione dei servizi MRO per motori aeronautici, apportando in tal modo dei contributi continui allo sviluppo del settore dei motori aeronautici giapponese.

Note *1: JAEC è un consorzio costituito da tre società giapponesi: IHI Corporation, Kawasaki Heavy Industries Ltd. e MHIAEL possiedono più di 30 anni di esperienza nella collaborazione internazionale per lo sviluppo di motori commerciali. *2: Pratt & Whitney è una divisione di United Technologies Corporation.

Informazioni su Mitsubishi Heavy Industries Group

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), con sede a Tokyo, è una delle maggiori aziende industriali al mondo con 80.000 dipendenti a livello di gruppo e un fatturato consolidato annuo di circa 38 miliardi di USD. Da oltre 130 anni l’azienda convoglia grandi risorse di talento in soluzioni innovative ed integrate che fanno girare il mondo. MHI possiede un portafoglio commerciale senza pari che copre terra, mare, cielo e anche lo spazio. MHI produce soluzioni innovative ed integrate in un ampio spettro di settori, dall’aviazione commerciale e i trasporti alle centrali elettriche e alle turbine a gas e da macchinari e infrastrutture, alla difesa integrata e ai sistemi spaziali.

Per maggiori informazioni visitare il sito di MHI: www.mhi.com/index.html

Per la tecnologia, le tendenze e altri apporti, visitare il nuovo media online di MHI SPECTRA: spectra.mhi.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.