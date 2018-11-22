Vineti™與Tessa Therapeutics™合作在全球推廣癌症免疫療法

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- Vineti, Inc.是面向個體化療法的領先的數字“記錄平台”，該公司今天宣布與 Tessa Therapeutics 締結新的伙伴關係，在亞洲及全球推廣實體瘤個體化細胞療法。

Tessa Therapeutics (Tessa)是一家跨國臨床階段生物科技公司，專注於癌症細胞免疫療法的研發，是頭頸癌、宮頸癌等實體瘤個體化T細胞療法的領先開發者。 Vineti提供領先的數字軟件平台可以安全、高效地協調和管理複雜的個體化細胞療法過程。

建立夥伴關係的目標是安全高效地在全球擴展Tessa的各種療法，支持後期臨床階段療法進入市場，以及前期研究進入臨床階段。 Tessa總部位於新加坡，通過在亞洲的運營體系和全球的臨床試驗網絡，匯集了大批國際化人才。

Tessa採用的病毒特異 T 細胞(VST)技術正在癌症治療中顯示出卓越的安全性和有效性。公司正在開展一項多中心鼻咽癌III期試驗，宮頸癌及口咽癌I期試驗將在2019年進入II期。此外，Tessa正利用其VST平台開發多種臨床前產品用於治療肝癌及肺癌等常見癌症。

Tessa首席商務官Jennifer Butler表示：“Tessa是對患者治療深度關切的業界專家團隊，我們了解細胞療法當前的挑戰，通過與Vineti的合作主動應對這些挑戰。應用Vineti平台推廣管理，我們正在向全球推廣邁出重要的一步。”

Vineti平台將支持Tessa構建其療法產品線並為市場化做好準備，其重點是提供數字平台來追踪、記錄、協調和簡化每種療法的個體化運營和後勤鏈背後的複雜進程。 Vineti現在正在超過65家領先醫療中心支持患者和臨床工作者，並正在快速推廣到至亞太區和歐洲。

Vineti執行長Amy DuRoss表示：”Vineti很榮幸能夠支持Tessa開發迫切需要的轉型療法的工作。Vineti平臺旨在支持創新療法的演進和擴展。實體瘤治療進展將為更多患者帶來真正的改變，能夠幫助Tessa在全球擴展其治療方法，我們感到非常振奮.”

Vineti是首家將基於患者的個體化療法大規模安全高效地引進主流醫學的雲端軟件平台。 Vineti平台可配置、基於雲端、安全且可擴展，為下一代醫藥科學研發提供最佳的企業軟件。 Vineti解決方案可協調、管理、整合和簡化細胞及基因療法固有的複雜流程中所有重大步驟和利益相關方，從醫療保健提供者到生物醫藥企業，幫助的每個人都能提高效率控制和優化患者的治療進程。

在此之前，Tessa九月與St. Jude達成研究合作，而Vineti則與德勤達成戰略合作協議。

關於Tessa Therapeutics

Tessa Therapeutics是一家處於臨床試驗階段的生物科技公司，致力於研發新型癌症免疫療法，通過引導病患體內的抗病毒免疫反應來識別並消滅癌細胞。 Tessa的核心病毒特異性T細胞（VST）平台在實體瘤治療中已經取得顯著成效，目前公司正通過結合優質的T細胞平台和其他輔助技術，豐富自身療法組合，治療各類腫瘤。 Tessa領先的鼻咽癌（NPC）免疫療法III期臨床試驗是目前全球規模最大的III期T細胞免疫療法臨床試驗。同時，公司正在進行一項針對宮頸癌和口咽癌的 I 期臨床試驗，預計將於 2019 年進入II期試驗。 Tessa也開發了一系列針對常見癌症，如肝癌和肺癌，的科學研究項目。公司建立起健全的運營和供應鏈系統，並成功地為五個國家和地區的廣大患者提供自體T細胞治療。公司整合各學術、臨床以及商業研究合作夥伴的技術優勢，創造了以免疫療法攻剋癌症的有效方法。

欲知更多Tessa的信息，請瀏覽 www.tessatherapeutics.com。

關於Vineti, Inc.

Vineti是首個商業化的可設定雲端平臺，旨在擴大患者獲取挽救生命的細胞及基因療法的途徑。Vineti由GE與梅奧診所(Mayo Clinic)聯合建立，旨在化解患者、醫療提供者、生物製藥公司和監管部門在個人化療法交付及商業化中面臨的關鍵挑戰。Vineti「記錄平臺」整合了用於個人化療法的後勤、製造和臨床資料，以便協調和安排細胞及基因療法流程，提升產品整體性能。我們可以協助護理人員和製藥先驅更有效更安全地幫助更多患者，隨著時間演變使治療獲得更好的瞭解和改善，最重要的是，有機會向有需求的患者提供更大的健康效益和治癒方法。公司正在快速擴張，Vineti平臺現正用於超過65家領先的醫療中心且這一數字還在增加。欲瞭解進一步資訊，請造訪 www.vineti.com。敬請在https://twitter.com/vinetiworks 上關注@vinetiworks。

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