Vineti™与Tessa Therapeutics合作在全球推广癌症免疫疗法

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- Vineti, Inc.是面向个体化疗法的领先的数字“记录平台”，该公司今天宣布与Tessa Therapeutics缔结新的伙伴关系，在亚洲及全球推广实体瘤个体化细胞疗法。

Tessa Therapeutics (Tessa)是一家跨国临床阶段生物科技公司，专注于癌症细胞免疫疗法的研发，是头颈癌、宫颈癌等实体瘤个体化T细胞疗法的领先开发者。Vineti提供领先的数字软件平台可以安全、高效地协调和管理复杂的个体化细胞疗法过程。

建立伙伴关系的目标是安全高效地在全球扩展Tessa的各种疗法，支持后期临床阶段疗法进入市场，以及前期研究进入临床阶段。Tessa总部位于新加坡，通过在亚洲的运营体系和全球的临床试验网络，汇集了大批国际化人才。

Tessa采用的病毒特异 T 细胞(VST)技术正在癌症治疗中显示出卓越的安全性和有效性。公司正在开展一项多中心鼻咽癌III期试验，宫颈癌及口咽癌I期试验将在2019年进入II期。此外，Tessa正利用其VST平台开发多种临床前产品用于治疗肝癌及肺癌等常见癌症。

Tessa首席商务官Jennifer Butler表示：“Tessa是对患者治疗深度关切的业界专家团队，我们了解细胞疗法当前的挑战，通过与Vineti的合作主动应对这些挑战。应用Vineti平台推广管理，我们正在向全球推广迈出重要的一步。”

Vineti平台将支持Tessa构建其疗法产品线并为市场化做好准备，其重点是提供数字平台来追踪、记录、协调和简化每种疗法的个体化运营和后勤链背后的复杂进程。Vineti现在正在超过65家领先医疗中心支持患者和临床工作者，并正在快速推广到至亚太区和欧洲。

Vineti首席执行官Amy DuRoss表示：“Vineti很荣幸能够支持Tessa开发迫切需要的转型疗法的工作。Vineti平台旨在支持创新疗法的演进和扩展。实体瘤治疗进展将为更多患者带来真正的改变，能够帮助Tessa在全球扩展其治疗方法，我们感到非常振奋。”

Vineti是首家将基于患者的个体化疗法大规模安全高效地引进主流医学的云端软件平台。Vineti平台可配置、基于云端、安全且可扩展，为下一代医药科学研发提供最佳的企业软件。Vineti解决方案可协调、管理、整合和简化细胞及基因疗法固有的复杂流程中所有重大步骤和利益相关方，从医疗保健提供者到生物医药企业，帮助的每个人都能提高效率控制和优化患者的治疗进程。

在此之前，Tessa九月与St. Jude达成研究合作，而Vineti则与德勤达成战略合作协议。

关于Tessa Therapeutics

Tessa Therapeutics是一家处于临床试验阶段的生物科技公司，致力于研发新型癌症免疫疗法，通过引导病患体内的抗病毒免疫反应来识别并消灭癌细胞。Tessa的核心病毒特异性T细胞（VST）平台在实体瘤治疗中已经取得显著成效，目前公司正通过结合优质的T细胞平台和其他辅助技术，丰富自身疗法组合，治疗各类肿瘤。Tessa领先的鼻咽癌（NPC）免疫疗法III期临床试验是目前全球规模最大的III期T细胞免疫疗法临床试验。同时，公司正在进行一项针对宫颈癌和口咽癌的 I 期临床试验，预计将于 2019 年进入II期试验。Tessa也开发了一系列针对常见癌症，如肝癌和肺癌，的科学研究项目。公司建立起健全的运营和供应链系统，并成功地为五个国家和地区的广大患者提供自体T细胞治疗。公司整合各学术、临床以及商业研究合作伙伴的技术优势，创造了以免疫疗法攻克癌症的有效方法。

欲知更多Tessa的信息，请浏览www.tessatherapeutics.com。

关于Vineti, Inc.

Vineti是首个商业化的可配置云端平台，旨在扩大患者获取挽救生命的细胞及基因疗法的途径。Vineti由GE与梅奥诊所(Mayo Clinic)联合建立，旨在化解患者、医疗提供者、生物制药公司和监管部门在个体化疗法交付及商业化中面临的关键挑战。Vineti“记录平台”整合了用于个体化疗法的后勤、制造和临床数据，以便协调和安排细胞及基因疗法流程，提升产品整体性能。我们可以助力护理人员和制药先驱更有效更安全地帮助更多患者，随着时间推移使治疗获得更好的了解和改善，最重要的是，有机会向有需求的患者提供更大的健康收益和治愈方法。公司正在快速扩张，Vineti平台现正用于超过65家领先的医疗中心且这一数字还在增加。欲了解进一步信息，请访问www.vineti.com。敬请在https://twitter.com/vinetiworks上关注@vinetiworks。

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