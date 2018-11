GENOMIC VISION : ACCORD DE LICENCE AVEC PHYTENEO SUR SON TEST HPV EN REPUBLIQUE TCHEQUE

BAGNEUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d’applications pour les laboratoires de recherche (LSR), annonce aujourd’hui la signature d’un accord de licence avec Phyteneo pour la commercialisation de son test d’intégration HPV en République tchèque avec la possibilité d’étendre ce partenariat à d’autres pays de l’Europe de l’est.

Phyteneo sera en charge de l’enregistrement auprès de l’agence réglementaire tchèque (SUKL - State Institute for Drug Control). Une fois ce test enregistré, Phyteneo se dotera d’une première plateforme de peignage moléculaire qui sera installée dans un centre clinique clé du pays.

Stéphane Altaba, Vice-président Corporate Development de Genomic Vision, a déclaré : « Nous étions à la recherche d’un partenaire local engagé, doté d’une forte expérience dans l’obtention d’autorisations de mise sur le marché et désireux de lancer notre test en République tchèque où notre solution de diagnostic HPV a été évaluée et appréciée à la fois par le corps médical et les patientes. Avec Phyteneo et Petr Behensky, nous avons le bon partenaire pour bâtir une véritable success story dans ce pays pilote ».

Petr Behensky, Président directeur général de Phyteneo, a ajouté : « Nous avons été impressionnés par les premiers résultats de l’étude clinique EXPL-HPV-002 et nous pensons qu’ils seront extrêmement porteurs pour l’enregistrement et le lancement commercial du test HPV. Les informations recueillies par le test de Genomic Vision sont totalement inédites et les gynécologues sont enthousiastes à l’idée de proposer à leurs patientes un nouveau test leur permettant d’optimiser leur prise en charge et leur suivi médical. Nous avons d’ores et déjà identifié les centres cliniques disposés à utiliser ce test en République tchèque et sommes prêts à le rendre disponible dans d’autres pays voisins ».

Ce partenariat commercial avec Phyteneo intervient juste après la publication, le 29 octobre dernier, des résultats positifs de l’étude clinique EXPL-HPV-002 dans la détection du cancer du col de l’utérus. Les données colligées ont en effet démontré que la valeur médiane de l’intégration virale de souches HPV à haut risque (HPV-HR) chez les patientes présentant des lésions de haut grade est 3 fois supérieure à celle chez les patientes ne présentant aucune lésion.

En République tchèque, 2,2 millions de procédures de dépistage du cancer du col de l’utérus (Pap Smear Test) sont effectuées chaque année et environ 180 000 femmes sont porteuses d’un virus HPV à haut risque.

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions de diagnostic pour le dépistage précoce des cancers et des maladies héréditaires graves et d’applications pour les laboratoires de recherche. Sur la base du peignage moléculaire de l'ADN, une technologie robuste permettant d’identifier les anomalies génétiques, GENOMIC VISION stimule la productivité de la R&D des entreprises pharmaceutiques, des leaders du diagnostic et des laboratoires de recherche.

La Société développe un solide portefeuille de tests de dépistage (cancer du sein, du côlon, myopathies) et d’outils d’analyse clé en main (analyse de la réplication de l’ADN, découverte de biomarqueurs, contrôle qualité de l’édition du génome). Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 50 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable

A PROPOS DE PHYTENEO

A partir d’activités de recherches scientifiques, Phyteneo s’est concentré principalement sur la recherche des effets médicinaux de molécules naturelles. Les résultats ainsi obtenus ont permis à l’entreprise de développer des solutions efficaces et sûres adressant un large éventail de questions de santé. En croissance continue, Phyteneo axe sa stratégie sur des projets à forte valeur ajoutée comme l’enregistrement de médicaments et dispositifs médicaux et la signature d’accord de distribution. L’entreprise compte 30 employés.

