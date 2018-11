Lancement de la première initiative We Care par la GSMA au Kenya, axée sur la protection d l’enfant sur Internet

NAIROBI, Kenya--(BUSINESS WIRE)--Les opérateurs de téléphonie mobile, les régulateurs et le gouvernement du Kenya se sont rassemblés pour soutenir l'initiative majeure lancée par la GSMA visant à garantir un environnement sécurisé pour les enfants et les jeunes citoyens, utilisateurs d'Internet au Kenya. Airtel Kenya, Jamil Telecommunications, Safaricom et Telkom Kenya vont devenir aujourd’hui les signataires de la nouvelle Charte de la Protection de l’enfance en ligne (COP), qui constitue la première étape de la campagne We Care lancée par la GSMA en Afrique. La Charte est également appuyée par l'Autorité des communications du Kenya et le ministère des Technologies de l'information et de la Communication. Les différentes parties se réuniront aujourd'hui pour signer ladite Charte lors d'un événement tenu à Nairobi.

"Par leur adhésion à la Charte de la COP, les opérateurs de téléphonie mobile au Kenya visent à démontrer leur volonté de travailler ensemble pour offrir aux jeunes citoyens du pays une expérience numérique plus sécurisée et plus fiable", a déclaré Akinwale Goodluck, Responsable de la GSMA en Afrique Subsaharienne.

Protéger les jeunes Kenyans utilisateurs de l'Internet

En vertu de cet accord, le secteur de téléphonie mobile au Kenya collaborera avec le régulateur du pays afin de promouvoir une culture d'usage plus sécurisé et responsable de l'Internet et des autres Technologies de l'information et de la communication (TIC) par le biais de programmes d'éducation et de sensibilisation. Celles-ci visent à intégrer les considérations relatives aux droits des enfants dans les politiques et les processus de gestion des entreprises, et soutenir le gouvernement, les organismes d'application de la loi, la société civile et d'autres parties prenantes, afin de lutter contre les abus auxquels sont confrontés les enfants sur Internet. Les mesures consistent à organiser des ateliers de renforcement des capacités à l'intention des autorités chargées de mettre en place un service d'assistance téléphonique pour les jeunes citoyens à la recherche d'informations ou d'assistance urgente en matière de sécurité sur Internet.

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation, les opérateurs vont coopérer avec l'Autorité des communications du Kenya pour produire un livret d’informations destiné aux jeunes du Kenya. La campagne sera également promue par le biais du parrainage des festivals nationaux de musique et de théâtre consacrés à la sécurité sur Internet.

Soutenir les objectifs de développement durable

A travers l’initiative We Care lancée par la GSMA, les opérateurs prennent des mesures pour garantir que leurs clients puissent profiter des avantages transformateurs de la technologie mobile dans un environnement sécurisé et fiable. Il existe cinq domaines d'intervention essentiels liés à l'initiative We Care, elles consistent en : promouvoir l’inclusion numérique ; assurer la protection des enfants ; protéger l’environnement (par exemple, la gestion des déchets électroniques) ; répondre aux situations désastreuses ; contribuer à la sécurité publique ; et s'attaquer au vol des téléphones mobiles.

We Care a été lancé en Amérique latine en 2014, et dirige actuellement 14 campagnes dans la région en collaboration avec des opérateurs locaux. Ces campagnes soutiennent les objectifs de développement durable des Nations Unies, permettant ainsi au secteur de la téléphonie mobile de laisser un impact au niveau local. La charte de la Protection de l'enfance en ligne dans ce secteur au Kenya est la première de son genre, faisant partie de l'initiative We Care déployée en Afrique.

-FIN-

À propos de la GSMA

La GSMA représente les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde entier. Elle réunit plus de 750 opérateurs et plus de 350 sociétés appartenant à l'écosystème mobile élargi, dont des fabricants de téléphones et d’appareils, des éditeurs de logiciels, des fournisseurs d’équipements, des sociétés Internet et des organismes œuvrant dans des secteurs d’activité connexes. La GSMA produit également les événements MWC, leaders du secteur, qui se tiennent chaque année à Barcelone, Los Angeles et Shanghai, ainsi que la série Mobile 360 de conférences régionales.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web institutionnel de la GSMA à l'adresse www.gsma.com. Suivez la GSMA sur Twitter : @GSMA / @GSMAAfrica

