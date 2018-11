Energy Vault annonce la disponibilité commerciale de sa innovative technologie industrielle pour le stockage d’énergie à usage commercial, qui permette d’offrir énormes avantages économiques à échelle mondiale

PASADENA, Californie & LUGANO, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault, une entreprise de portefeuille d’Idealab, qui crée des produits de stockage d’énergie renouvelable, a annoncé aujourd’hui la disponibilité commerciale de sa solution révolutionnaire. Basée sur les principes qui sous-tendent les centrales hydroélectriques de pompage basées sur la gravité, la nouvelle technologie combine les éléments fondamentaux de la physique conventionnelle de l’énergie potentielle et cinétique avec une plateforme logicielle exclusive, basée sur le cloud, afin d’exploiter une grue à six bras, qui a été récemment développée. Le fonctionnement de la grue est entièrement automatisé et organise le positionnement de briques en béton massif qui fournissent la base du stockage et de la décharge efficace de l’électricité. L’utilisation innovante de matériaux de rejets de fabrication en béton, à la fois écologiques et à bas coût, permet au système Energy Vault d’atteindre un coût par kilowattheure nettement inférieur, ainsi qu’une forte efficacité aller-retour tout en assurant 30 à 40 ans de durée de vie, sans aucune dégradation de la capacité de stockage. L’entreprise a également annoncé un accord avec The Tata Power Company Limited, le plus important opérateur énergétique indien, visant à déployer, en prévision pour 2019, un premier système Energy Vault de 35 MWh. L’entreprise a de plus annoncé un partenariat technologique et commercial avec CEMEX Research Group AG, une filiale suisse de l’entreprise CEMEX(NYSE : CX), basée au Mexique, lequel sera axé sur les applications matérielles, parmi lesquelles l’optimisation de divers matériaux composites à base de béton qui soutiendront les déploiements de systèmes d’Energy Vault partout dans le monde.

Compte tenu de l’imprévisibilité de la production et de l’intermittence de la fiabilité de facteurs tels que le vent et la lumière solaire, les énergies renouvelables ont eu des difficultés à complétement remplacer l’énergie fournie par des combustibles fossiles. En l’absence d’un stockage plus efficace et rentable, la quantité d’électricité pouvant être livrée au réseau à partir des sources d’énergie renouvelable, même si celles-ci sont désormais largement abordables, s’est avérée limitée.

La technologie révolutionnaire d’Energy Vault a été inspirée par les centrales hydroélectriques de pompage qui s’appuient sur la puissance de la gravité et le mouvement de l’eau afin de stocker et de décharger l’électricité. Bien que la solution de l’entreprise se base sur les mêmes éléments fondamentaux parfaitement compris utilisés dans ces centrales, elle remplace toutefois l’eau par des briques en béton réalisées sur mesure, grâce à une utilisation extrêmement innovante des matériaux à bas coût. Les grandes briques sont combinées avec la conception de système brevetée d’Energy Vault et un logiciel exclusif basé sur un algorithme, qui calibre le stockage énergétique et la décharge d’électricité ultérieure tout en tenant compte de divers facteurs, dont l’approvisionnement énergétique, la volatilité de la demande énergétique, et les conditions météorologiques. L’entreprise peut ainsi fournir tous les avantages d’un système hydroélectrique de pompage, mais à un prix largement inférieur, d’une efficacité aller-retour supérieure et ce, sans la nécessité d’une topographie terrestre spécifique ni les impacts négatifs sur l’environnement ou la faune.

Les spécifications et caractéristiques du système comprennent :

Une capacité énergétique nominale de 35 MWh et une puissance de crête de 4 MW ; peuvent être modulées en fonction des besoins

Temps de réponse par pente en millisecondes avec une pleine puissance à 100 pour cent atteint en 2,9 secondes, prenant en charge les Services accessoires (réserve tournante, réponse de fréquence, redémarrage à froid, etc.)

Efficacité aller-retour de ~90 pour cent ; zéro dégradation du stockage à terme sans perte d’énergie; durée de vie >30 ans avec des cycles illimités

Des données économiques exceptionnelles – ~50 pour cent inférieures aux solutions existantes sur une base de dépenses d’investissement $/kWh, ~80 pour cent inférieures en tenant compte de la durée de vie du système, du coût d’exploitation, de la maintenance et du remplacement sur la base d’un coût de stockage uniformisé (LCOS)

Durabilité environnementale de tous les matériaux tout au long de la durée de vie du produit grâce à l’utilisation de matériaux de débris qui devraient autrement être mis au rebut

Le fait que la conduite de stockage d’Energy Vault - les grandes briques de béton - ne se dégrade pas dans le temps et élimine par conséquent la nécessité d’un équipement de remplacement, est un autre aspect soulignant également ses avantages écologiques par rapport aux solutions de stockage chimiques existantes. Les futurs systèmes doubleront approximativement le volume de capacité de stockage énergétique en MWh et de décharge électrique en période de crête tout en continuant à réduire le coût de manière significative.

La flexibilité de la plateforme est l’un des critères d’investissement les plus critiques pour les fournisseurs d’énergie, et le système Energy Vault a été développé afin de convenir aux applications « avant le compteur » et « après le compteur ». Il peut aussi être associé à la génération d’énergie renouvelable telle que les PV (panneaux photovoltaïques) solaires pour les solutions hors réseau et de micro-réseau, ce qui permet aux clients commerciaux et industriels d’optimiser leur utilisation d’énergie renouvelable et de tenir la promesse d’un approvisionnement fiable 24 heures sur 24 pour les villes et villages isolés des marchés émergents.

« Le monde a besoin de solutions de stockage énergétique évolutives et durables afin de résoudre l’un des problèmes les plus urgents - la nécessité de « décarboniser » notre génération d’énergie - et nous sommes ravis de lancer la technologie unique d’Energy Vault afin d’aider à résoudre ce problème », a déclaré Robert Piconi, président directeur général et co-fondateur d’Energy Vault. « Parallèlement aux avantages écologiques vitaux qu’elle apporte, la réduction radicale du système en termes de $kWh et de coût de stockage globalement uniformisé permet à nos clients, pour la toute première fois, de fournir une électricité mobilisable et de base moins onéreuse que les combustibles fossiles. Nous sommes également très enthousiastes à l’idée d’entamer une collaboration importante avec CEMEX dont l’innovation dans les technologies composites de matériaux et l’empreinte mondiale aideront à accélérer la réalisation de nos objectifs collectifs en matière de durabilité ».

Le nouvel accord de collaboration et de développement technologiques d’Energy Vault avec CEMEX Research Group AG (Suisse) permettra aux équipes technologiques conjointes de se concentrer sur les applications matérielles qui comprennent l’optimisation de divers matériaux composites en béton et terre qui font partie intégrante de la solution de stockage d’Energy Vault. En tenant compte du rôle que le stockage énergétique à usage commercial jouera désormais dans la promotion des diverses technologies d’énergie renouvelable, la collaboration comprend également une spécialisation sur les méthodologies de réduction du carbone et du CO 2 .

« L’équipe d’Energy Vault a développé une plateforme révolutionnaire, et nous sommes heureux de travailler avec leur équipe afin de déployer une solution de stockage énergétique environnementalement efficace et rentable et d’une grande viabilité », a déclaré le Dr Davide Zampini; Président de la R&D et PI Mondiales de CEMEX. « Nous partageons un engagement commun promouvant un avenir dans lequel les ressources sont utilisées de manière responsable, ce qui est d’une importance capitale pour la stratégie de développement durable de CEMEX ».

« L’innovation dans le stockage énergétique constitue l’opportunité la plus vaste et à plus court terme d’accélérer les déploiements des énergies renouvelables et de nous rapprocher du remplacement des combustibles fossiles en tant que principale source de satisfaction de la croissance continue de la demande énergétique mondiale », a indiqué Bill Gross, co-fondateur d’Energy Vault, et fondateur d’Idealab. « Nous sommes heureux de soutenir Energy Vault dans la commercialisation de cette technologie révolutionnaire ».

Dans le cadre de ses efforts visant à commercialiser rapidement les projets, Energy Vault a conclu des arrangements initiaux avec des clients de plusieurs continents.

L’annonce sera faite lors de la conférence Energy Storage North America (ESNA) au cours de laquelle Bill Gross prononcera un discours liminaire plus tard dans la journée.

À propos d’Energy Vault

Energy Vault, une société de portefeuille d’Idealab, est un créateur de produits de stockage d’énergie renouvelable qui révolutionnent l’approche du stockage énergétique longue durée à usage commercial. Appliquant les principes physiques fondamentaux classiques de la gravité et de l’énergie potentielle, le système combine une conception innovante de grue à six bras permettant de lever des briques de béton massif spécialement conçues, et une plateforme logicielle basée sur le cloud qui organise le stockage et la décharge d’électricité. Utilisant des matériaux 100 pour cent écologiques, à des niveaux de coûts inégalés, Energy Vault accélère la transformation vers un monde entièrement renouvelable.

Pour plus d’informations concernant Energy Vault, veuillez consulter le site energyvault.ch

À propos de CEMEX

CEMEX est une société mondiale de matériaux de construction qui fournit des produits de haute qualité, et des services fiables à des clients et collectivités, répartis dans plus de 50 pays. CEMEX s’attache depuis longtemps à améliorer le bien-être de ses clients grâce à ses solutions de construction novatrices, ses avancées en matière d’efficacité, et ses efforts visant à promouvoir un futur durable. Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.cemex.com

À propos de Tata Power

Tata Power est la plus grande entreprise énergétique intégrée en Inde, qui, avec ses filiales et entités sous contrôle conjoint, dispose d’une capacité installée de 10 857 MW. Pionnière sur le terrain, elle bénéficie d’une présence sur toute la chaîne de valeur électrique : la génération d’électricité renouvelable et conventionnelle comprenant l’énergie hydraulique et thermique, la transmission & la distribution, le commerce et le charbon & la logistique de fret. Avec des actifs d’énergie renouvelable dans le solaire et l’éolien représentant 22 % du portefeuille de l’entreprise, Tata Power est un leader de la génération d’énergie propre. Conformément à la perception de l’entreprise sur le développement d’une énergie durable et propre, Tata Power dirige la transformation des services utilitaires en solutions intégrées en se tournant vers une nouvelle croissance commerciale dans le chargement & le stockage de VE, la génération distribuée & les toitures, les micro-réseaux et la domotique & les compteurs intelligents.

L’entreprise a noué des partenariats publics-privés bénéfiques dans la génération, la transmission & la distribution en Inde, à savoir : « Tata Power Delhi Distribution Ltd. » avec Delhi Vidyut Board pour la distribution dans le Nord de Dehli ; « Tata Power Ajmer Distribution Ltd. » avec Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd pour la distribution à Ajmer ; « Powerlinks Transmission Ltd » avec Power Grid Corporation of India Ltd pour l’évacuation de l’électricité de la centrale hydroélectrique de Tala du Bhoutan vers Delhi ; « Maithon Power Ltd. » avec Damodar Valley Corporation pour un projet électrique de grande ampleur (Mega Power Project) de 1 050 MW à Jharkhand. Tata Power sert plus de 2,6 millions de consommateurs de distribution en Inde, et a développé le premier projet électrique de très grande ampleur (Ultra Mega Power Project) de 4 000 MW à Mundra (dans le Gujarat) basé sur une technologie super critique.

Se focalisant de plus en plus au niveau international, la présence mondiale de Tata Power comprend des investissements stratégiques en Indonésie par le biais d’une participation de 30 % dans la compagnie de charbon PT Kaltim Prima Coal (KPC) ; d’une participation de 26 % dans les mines de de PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) ; à Singapour, par l’intermédiaire de Trust Energy Resources ; en Afrique du Sud via une co-entreprise du nom de « Cennergi » visant à développer des projets en Afrique sub-saharienne ; en Zambie grâce à une co-entreprise 50-50 avec ZESCO pour un projet hydroélectrique de 120 MW ; en Géorgie, via AGL, qui est une co-entreprise avec Clean Energy, de Norvège, et IFC pour le développement d’un projet hydroélectrique de 187 MW : au Bhoutan, par un projet hydroélectrique en partenariat avec le Gouvernement royal du Bhoutan.

Fort de ses 103 années de leadership technologique, d’excellence en matière d’exécution de projets, de processus de sécurité de classe mondiale, de souci du client et de pilotage d’initiatives écologiques, Tata Power est en position idéale pour bénéficier d’une croissance à plusieurs chiffres, et s’engage à « éclairer la vie » des générations futures. Veuillez consulter notre site à l’adresse : www.tatapower.com

