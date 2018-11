iCard et myPOS autorisent l'acceptation de JCB Contactless en Europe

SOFIA, Bulgarie et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--JCB International, Co., Ltd. (JCBI), la filiale d'exploitation internationale de JCB Co., a annoncé le lancement de l'acceptation de JCB Contactless* avec iCard, un fournisseur de monnaie électronique autorisé et myPOS Europe Ltd, un établissement de monnaie électronique autorisé par la FCA (Londres). iCard est l'acquéreur des transactions derrière le service myPOS, et l'accord combiné facilite l'acceptation des solutions de paiement de JCB, JCB Contactless, auprès des vendeurs partout en Europe.

Les titulaires de cartes JCB pourront payer biens et services chez les commerçants recevant les paiements via les terminaux myPOS à interface sans contact, en passant leur carte ou smartphone à proximité. Il s'agit d'une étape importante dans le développement mondial du sans contact de JCB, car la société étend la couverture d'acceptation à travers l'Espace économique européen (EEE) et la Suisse pour ses 117 millions détenteurs de carte JCB.

M. Tsuyoshi Notani, Managing Director, JCB International (Europe) Ltd., a déclaré : « Il s'agit d'un partenariat significatif pour la solution avancée de paiement sans contact de JCB car nous allons collaborer avec des acquéreurs et des PSP visionnaires et promouvoir l'acceptation pour tous nos titulaires de carte à travers l'Europe. iCard et myPOS sont tous deux à l'avant-garde de l'industrie et offrent une grande valeur ajoutée aussi bien aux commerçants qu'aux consommateurs. La méthode de paiement additionnelle qu'apporte cet accord va créer une expérience de paiement rationnalisée pour les titulaires de carte JCB souhaitant utiliser le sans contact pour améliorer leur expérience d'achat. »

M. Yavor Petrov, CEO de iCard a déclaré, « Nous assistons à l'essor des paiements sans contact – l'acceptation du sans contact s'élargit chaque jour avec de plus en plus de commerçants équipés de terminaux POS avec interface sans contact et avec la popularité croissante de ce type de paiements et des portefeuilles portables et numériques auprès des consommateurs finaux. Les gens deviennent particulièrement sensibles au sujet de leur temps et de leur commodité. Avec ces tendances sur le devant de la scène, iCard et JCB sont au sommet de la vague en lançant l'acceptation de JCB sans contact en Europe. »

M. Christo Georgiev, fondateur de iCard et myPOS a conclu, « En tant que fournisseurs de paiement, notre mission consiste à offrir de l'innovation, des tarifs abordables et un usage étendu tant pour les commerçants acquéreurs que pour les servies de cartes de paiement. Notre partenariat avec JCB remonte à 2004 et nous sommes particulièrement ravis d'avoir contribué à l'acceptation de JCB en Europe. »

*JCB Contactless: la solution de paiement sans contact de JCB conforme aux spécifications des protocoles de communication NFC et EMV®. (EMV est une marque déposée ou une marque de EMVCo LLC aux États-Unis et dans d'autres pays)

A propos de iCard

Fondée en 2007, iCard est aujourd'hui un des plus importants émetteurs de monnaie électronique européen et un processeur de paiement de l'UE, agrée suivant la directive sur les services de paiement (PSD 2007/64 EC) et la directive des émetteurs de monnaie électronique (2009/110/EC), détentrice des droits de passeport UE pour tous les pays de l'EEE et des services transfrontaliers en Suisse. Participant au SEPA et SWIFT, la société est également membre principal et directement intégrée avec tous les systèmes de cartes principaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.icard.com.

A propos de myPOS

myPOS Europe Ltd est une société autorisée et réglementée par l'Autorité britannique de bonne conduite financière (FCA, Financial Conduct Authority) en tant qu'établissement de monnaie électronique, en vertu de la directive 2009/110/CE relative à la monnaie électronique (la « DME »), du règlement britannique relatif à la monnaie électronique de 2011, ainsi que du règlement britannique relatif aux services de paiement de 2017. La société offre des services de monnaie électronique et de paiement au sein de l'EEE.

Le package myPOS comprend un terminal de PDV intelligent, un compte myPOS gratuit avec une carte VISA Affaires et un accès à des services supplémentaires aux commerçants.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mypos.com

A propos de JCB

JCB est une grande marque internationale de paiement et l’un des leaders japonais de l’émission et de l’acquisition de cartes bancaires. Créée en 1961 au Japon, JCB a commencé à se développer à l’international à partir de 1981. Dans le cadre de sa stratégie de croissance internationale, JCB a formé des alliances avec plusieurs centaines de grandes banques et institutions financières mondiales en vue d’élargir son réseau de commerçants et de développer sa clientèle de porteurs de cartes. Fournisseur de solutions de paiement de A à Z, JCB s’engage à proposer des produits et services évolutifs et de qualité à ses clients du monde entier. Les cartes JCB sont actuellement acceptées dans le monde entier et émises dans 24 pays et territoires.

Pour plus d'information, rendez-vous sur : www.global.jcb/en ou www.jcbeurope.eu

