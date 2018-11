La recharge sans fil fait ses débuts mondiaux à bord des trains de la South Western Railway au Royaume-Uni

The Aircharge - Baker Bellfield mobile phone wireless charging solution for trains (Photo: Business Wire)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Baker Bellfield, l'un des principaux fournisseurs britanniques de solutions commerciales d’aménagement intérieur pour le secteur ferroviaire et Aircharge, le leader mondial des solutions de recharge sans fil à usage contractuel, ont annoncé aujourd’hui le lancement du premier système au monde de recharge inductive pour téléphones mobiles adapté aux chemins de fer. Les passagers pourront commencer à utiliser ce service à bord des rames rénovées et réaménagées 444 Siemens Desiro EMU à cinq voitures de la South Western Railway (SWR) sur le trajet Londres Waterloo – Southampton – Bournmouth – Weymouth à partir de novembre 2018. Au terme du programme de rénovation, les 172 rames Desiro de SWR seront équipées de cette nouvelle fonctionnalité.

Les appareils mobiles satisfont de nombreux besoins personnels et professionnels, notamment au moyen des applications d'enregistrement et de paiement mobiles et sont ainsi devenus d’excellents compagnons de voyage: les voyageurs ont donc plus que jamais besoin d'un moyen sûr et pratique de garder leur batterie entièrement chargée pendant leurs déplacements.

La solution de recharge sans fil Aircharge-Baker Bellfield est intégrée directement dans les tables des wagons de première classe de SWR à titre de service complémentaire offert aux passagers, ce qui leur permet de recharger leur téléphone mobile simplement en le plaçant sur le chargeur, sans avoir besoin d’un câble. Le système, basé sur la norme universelle de chargement sans fil Qi, est directement compatible avec plus de 130 modèles de smartphones certifiés Qi, y compris les derniers iPhone d’Apple et le Galaxy de Samsung.

Les chargeurs sans fil Aircharge-Baker Bellfield sont les premiers à être fabriqués spécifiquement pour les trains. Ils sont conformes à toutes les applications et normes ferroviaires obligatoires, notamment les normes EN501121‐3‐2‐2016, EN50155: 2017 et GMRT 2100. Ils sont également certifiés IP55, ce qui signifie qu’ils sont protégés contre l'eau et la poussière.

La solution de recharge sans fil Aircharge-Baker Bellfield peut être installée en surface ou en sous-surface, ce qui permet de l’intégrer aux tables, tablettes de dossiers de sièges, panneaux dado, panneaux de fenêtre, barres d’accrochage, et même aux parois latérales alvéolées des rames de métro, ce qui signifie que le système pourra être étendu aux wagons de classe standard et aux autres véhicules ferroviaires dans un proche avenir.

"En matière de recharge des appareils mobiles, la recharge inductive représente l’avenir et notre partenariat avec Aircharge nous permettra de créer une nouvelle norme pour le secteur ferroviaire et bien d’autres secteurs", a déclaré Robert Wilkin, directeur du développement commercial chez Baker Bellfield.

Équiper les trains fait partie du plan de croissance d’Aircharge qui vise à étendre son écosystème de recharge sans fil aux transports publics, en plus de sa présence établie depuis longtemps déjà dans les lieux publics. Steve Liquorish, PDG et fondateur d’Aircharge, a déclaré: “À ce jour, nous avons déjà déployé notre solution dans les bus et dans plusieurs aéroports et gares du réseau ferroviaire britannique, en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Son expansion dans les trains consolide notre position de principal fournisseur du secteur des transports, renforce notre proposition de solutions pour l’espace public et offre aux utilisateurs un moyen de recharge pratique lorsqu'ils ont le plus besoin de garder leurs téléphones mobiles chargés.” Aircharge fournit déjà le plus vaste écosystème de recharge sans fil déployé dans des lieux publics du monde entier, tels que hubs de transport, chaînes de restaurants et de restauration rapide, cafés, hôtels, magasins et bureaux.

