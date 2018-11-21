Saif bin Zayed在Wahat Al Karama见证众多宗教领袖一致认可《阿布扎比宣言》

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在阿布扎比王储、阿联酋武装部队(UAE Armed Forces)副最高指挥官Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan殿下的资助下，副总理兼内政部长Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan中将殿下出席了《阿布扎比宣言》发布仪式。众多宗教和精神领袖参加了11月19-20日在阿布扎比举行的为期两天的会议，认可并批准促安全社区跨信仰联盟：数字世界中的儿童尊严论坛发布的宣言，承诺根据宣言条款采取行动，实现参加论坛的世界七大宗教领袖提出的目标和义务。

在Sheikh Khalifa bin Tahnoon Al Nahyan在场情况下，阿布扎比王储烈士家庭事务办公室执行主任Sheikh Saif陪同客人参观了Wahat Al Karama (Oasis of Dignity)纪念碑。

来自世界各地的宗教和精神领袖称赞促安全社区跨信仰联盟论坛是维护人道主义价值观和在数字世界保护儿童的联合全球行动计划的转折点。

来自世界各地的宗教领袖和代表在Wahat Al Karama纪念碑前批准了宣言，承诺共同努力防止虐待和剥削儿童，为发展儿童的身体、社会、精神和情感能力和潜力做出贡献。

宣言指出，维护儿童的尊严是任何社会进步和稳定的关键，并得到现行公约、法律、条例和习俗的承认和保障。

全球大约有42亿活跃的互联网用户，儿童占其中的四分之一以上。由于滥用现代技术创新，数百万儿童在网上受到虐待和性剥削。因此，“宣言”强调全球需要协同努力，针对这些令人反感的现象制定积极的解决办法，坚信维护儿童尊严是一项道德、宗教和人道主义义务。

与会者承诺促进宗教领袖之间的对话和加强伙伴关系，以防止在数字世界中发生任何形式虐待和剥削儿童行为，同时组织提高民众认识的方案，支持儿童的生命权和人的尊严。他们还同意宣布2019年为“儿童尊严年”，以保护儿童免受来自数字世界的危险并强调这一重要问题。

促安全社区跨信仰联盟是对数字世界的儿童尊严大会的延伸。大会于2017年10月在梵蒂冈举行，产生的《罗马宣言》(Rome Declaration)获得教宗方济各(Pope Francis)的认可。大会认可阿联酋对于包容的国际声誉，将其选为国际论坛主办国，体现了其对于发展宗教间对话的承诺。这些努力促成了促安全社区跨信仰联盟的成立，该联盟旨在处理网上的儿童尊严问题。

论坛得到Al Azhar的支持，与多个全球实体和组织合作举行。

*来源：AETOSWire

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