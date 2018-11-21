Saif bin Zayed在Wahat Al Karama見證眾多宗教領袖一致認可《阿布達比宣言》

阿拉伯聯合大公國阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在阿布達比王儲、阿拉伯聯合大公國武裝部隊(UAE Armed Forces)副最高指揮官Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan殿下的資助下，副總理兼內政部長Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan中將殿下出席了支持《阿布達比宣言》的儀式。眾多宗教和精神領袖參加了11月19-20日在阿布達比舉行的為期兩天的會議，認可並批准促進安全社區跨信仰聯盟：數位世界的兒童尊嚴論壇發表的宣言，承諾根據宣言條款採取行動，達成參加論壇的世界七大宗教領袖提出的目標和義務。

在Sheikh Khalifa bin Tahnoon Al Nahyan在場情況下，阿布達比王儲烈士家庭事務辦公室執行主任Sheikh Saif陪同賓客參觀了Wahat Al Karama (Oasis of Dignity)紀念碑。

來自世界各地的宗教和精神領袖稱讚促進安全社區跨信仰聯盟論壇是維護人道主義價值觀和在數位世界保護兒童的全球聯合行動計畫的轉捩點。

來自世界各地的宗教領袖和代表在Wahat Al Karama紀念碑前批准了宣言，承諾共同努力防止虐待和剝削兒童，同時為培育兒童的身體、社會、精神和情感能力和潛力貢獻力量。

宣言指出，維護兒童的尊嚴是任何社會進步和穩定的關鍵，並得到現行公約、法律、條例和習俗的承認和保障。

全球大約有42億活躍的網際網路用戶，兒童占其中的四分之一以上。由於濫用現代科技創新，數百萬兒童在網上受到虐待和性剝削。因此，「宣言」強調全球需要同心協力，針對這些令人反感的現象制定積極主動的解決方案，堅信維護兒童尊嚴是一項道德、宗教和人道主義義務。

與會者承諾促進宗教領袖之間的對話和加強夥伴關係，以防止在數位世界中發生任何形式虐待和剝削兒童的行為，同時籌劃提高民眾認識的方案以支持兒童的生命權和人類尊嚴。他們還同意宣佈2019年為「兒童尊嚴年」，以保護兒童免於來自數位世界的危險並強調這一重要問題。

促進安全社區跨信仰聯盟是數位世界的兒童尊嚴大會的延伸。大會於2017年10月在梵蒂岡舉行，產生的《羅馬宣言》(Rome Declaration)獲得教宗方濟各(Pope Francis)的認可。大會認可阿聯對於包容的國際聲譽，將其選為國際論壇主辦國，突顯其對於發展宗教間對話的承諾。這些努力促成了促進安全社區跨信仰聯盟的成立，該聯盟旨在處理網路上的兒童尊嚴問題。

論壇得到Al Azhar的支持，並與多個全球實體和組織合作舉行。

*來源：AETOSWire

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