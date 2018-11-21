IDEMIA將為韓國SK電訊提供符合GMSA標準的智慧互聯解決方案，以啟動和管理eSIM裝置生命週期

法國庫爾布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--增強身份識別領域的全球領導者IDEMIA很榮幸已被韓國第一大電信營運商SK電訊(SK Telecom)選中，推出首款採用GSMA 消費者(GSMA Consumer)標準的嵌入式SIM卡(eSIM)互聯手錶。

作為電信領域的領軍企業，IDEMIA不僅居於數位革命的最前線，而且致力於為行動營運商客戶提供受保護的便捷體驗。利用其業界領先地位和對創新的孜孜渴求，IDEMIA將為SK電訊提供符合GSMA標準的解決方案。該技術以IDEMIA的Smart Connect（智慧互聯）訂閱管理解決方案為基礎，也稱為遠端SIM配置，可在遠端將智慧型手錶的eSIM卡連接到SK電訊網路，無需插入實體SIM卡。此外，該技術還符合最新的GSMA標準，可確保相互操作性。該解決方案可在支援eSIM卡的無線裝置中對行動營運商的訂購設定檔進行遠端和生命週期管理。

借助這項技術，用戶：

無需安裝實體SIM卡

無需隨身攜帶手機

無論身在何處，都可以與其手錶無縫連結，並可輕鬆管理訂閱

受益於智慧型手錶連結的更佳安全性

保持原有的通訊習慣，可從智慧型手錶撥打電話、發送簡迅。

SK電訊表示：「受益於IDEMIA的解決方案、其在短時間內部署解決方案的能力及其專家的回應度，SK電訊已成為韓國首家有能力以GSMA Consumer Phase 2為基礎來提供eSIM卡互聯手錶的行動網路營運商(MNO)。這款解決方案將為消費者提供安全連結和便利。」

IDEMIA行動營運商活動執行副總裁Fabien Jautard補充道：「IDEMIA非常榮幸能被韓國最大的行動網路營運商SK電訊選中，為其提供最新的eSIM卡管理平臺以遠端連結手錶。借助其eSIM卡生命週期解決方案，IDEMIA擁有在全球部署的經驗，也有能力提供最佳技術以確保為互聯消費者提供無縫體驗。」

關於IDEMIA

OT-Morpho現已更名為IDEMIA，是增強身份識別領域的全球領導者，立志為人民和消費者等提供安全的環境，使他們能夠在實體和網際空間從事日常的重要活動（如支付、聯網、旅遊和投票）。

確保自身的身份安全已成為我們現今生活環境中的關鍵任務。透過支援增強身份，我們重塑了對於這種資產的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體均是如此。除了確保隱私和信任，我們還為金融、電信、身份識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供安全、經身份驗證和可驗證的交易保障。

IDEMIA由歐貝特科技(Oberthur Technologies, OT)與賽峰身份與安全公司(Safran Identity & Security, Morpho)合併而成。IDEMIA在全球擁有約14,000名員工，為180個國家的客戶提供服務，營業收入近30億美元。

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