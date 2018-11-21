IDEMIA将为韩国SK电讯提供符合GMSA标准的智能互联解决方案，以激活和管理eSIM设备生命周期

法国库尔布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--增强身份识别领域的全球领导者IDEMIA很自豪已被韩国第一大电信运营商SK电讯(SK Telecom)选中，推出首款基于GSMA 消费者(GSMA Consumer)标准的嵌入式SIM卡(eSIM)互联手表。

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作为电信领域的领军企业，IDEMIA不仅处于数字革命的最前沿，而且致力于为移动运营商客户提供受保护的便捷体验。依托其行业领先地位和对创新的孜孜渴求，IDEMIA将为SK电讯提供符合GSMA标准的解决方案。该技术基于IDEMIA的Smart Connect（智能互联）订阅管理解决方案，也称为远程SIM配置，可远程将智能手表的eSIM卡连接到SK电讯网络，无需插入实体SIM卡。此外，该技术还符合最新的GSMA标准，可确保互操作性。该解决方案可在支持eSIM卡的无线设备中对移动运营商的订购配置文件进行远程和生命周期管理。

借助这项技术，用户：

无需安装实体SIM卡

无需随身携带手机

无论身在何处，都可以与其手表实现无缝连接，并可轻松管理订阅

受益于智能手表连接带来的更强的安全性

保持原有的通信习惯，拨打电话，从智能手表发送短信。

SK电讯称：“得益于IDEMIA的解决方案、其在短时间内部署解决方案的能力及其专家的响应度，SK电讯已成为韩国首家有能力提供基于GSMA Consumer Phase 2的eSIM卡互联手表的移动网络运营商(MNO)。这款解决方案将为消费者提供安全连接和便利。”

IDEMIA移动运营商活动执行副总裁Fabien Jautard补充道：“IDEMIA非常自豪能被韩国最大的移动网络运营商SK电讯选中，为其提供最新的eSIM卡管理平台以远程连接手表。借助其eSIM卡生命周期解决方案，IDEMIA拥有在全球部署的经验，能够提供最佳技术，确保为互联消费者提供无缝体验。”

关于IDEMIA

OT-Morpho现已更名为IDEMIA，是增强身份识别领域的全球领导者，立志为市民和消费者等提供安全的环境，使其能够在现实和数字空间开展日常的重要活动（如支付、联网、旅游和投票）。

确保自身的身份安全已成为我们今天所生活的时代的关键任务。通过支持增强身份，我们重塑了我们对于这种资产的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体均是如此。除了确保隐私和信任，我们还为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供安全、经身份验证和可验证的交易保障。

IDEMIA由欧贝特科技(Oberthur Technologies, OT)与赛峰身份与安全公司(Safran Identity & Security, Morpho)合并而成。IDEMIA在全球拥有约14,000名员工，为180个国家的客户提供服务，营业收入近30亿美元。

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