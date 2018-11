ArborGen e Gerdau firmam Acordo de Licenciamento de Clones de Eucalipto

RIDGEVILLE, S.C. e CAMPINAS, BRASIL--(BUSINESS WIRE)--A ArborGen, líder mundial no desenvolvimento e comercialização de tecnologias que melhoram a produtividade das árvores, acaba de firmar um acordo com a Gerdau, que lhe proporciona direitos exclusivos para desenvolver e comercializar clones de eucalipto geneticamente melhorados no Brasil. A parceria irá expandir os produtos que a ArborGen pode oferecer aos seus clientes e possibilitará sua expansão para novos mercados. A empresa começará a comercializar as mudas de clones da Gerdau em novembro de 2018.

A ArborGen é uma das maiores comercializadoras de mudas de eucalipto e pinus no Brasil. Já possui os direitos exclusivos para comercializar os clones de eucalipto da International Paper no Brasil e está desenvolvendo seus clones de marca própria. Trabalhando principalmente através de viveiros contratados, os produtos de eucalipto da ArborGen já estão disponíveis nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. “Este novo acordo com a Gerdau permite que a ArborGen amplie sua atuação para mercados importantes, como Minas Gerais e Bahia. Os clones desenvolvidos pela Gerdau apresentam alta densidade básica, tornando-os ideais para os mercados de carvão e energia” disse Gabriela Monnerat, diretora da ArborGen Brasil.

A indústria florestal brasileira é uma das que mais cresce atualmente e o Brasil é o maior produtor e exportador de celulose de eucalipto do mundo. O mercado de mudas de eucalipto utiliza aproximadamente 700 milhões de mudas por ano.

Sobre a ArborGen

A ArborGen está revolucionando a produtividade na silvicultura comercial. Atualmente é a maior fornecedora global de mudas e uma fornecedora líder de tecnologias melhoradas para a indústria florestal comercial. Através de inovações no cultivo convencional, melhoria genética e emergentes avanços em biotecnologia, a ArborGen está desenvolvendo produtos de alto valor que melhoram significativamente a rentabilidade econômica e a produtividade de um determinado hectare de terra. Estes produtos permitem que os clientes da ArborGen plantem árvores que geram mais madeira por hectare com maior consistência e qualidade em um curto período de tempo. O trabalho da ArborGen é melhorar a sustentabilidade das florestas, ajudando a atender a crescente necessidade do mundo por madeira, fibra e energia. Para obter mais informações, visite www.arborgen.com e www.arborgen.com.br.

Sobre a Gerdau

A Gerdau é uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais do mundo. No Brasil, também produz aços planos e minério de ferro, atividades que ampliam o mix de produtos oferecidos ao mercado e a competitividade das operações. Além disso, é a maior recicladora da América Latina e, no mundo, transforma, anualmente, milhões de toneladas de sucata em aço, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável das regiões onde atua. As ações das empresas Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri.