Saif bin Zayed testemunha o endosso da Declaração de Abu Dhabi por líderes religiosos na Wahat Al Karama

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Realizado sob o patrocínio de Sua Alteza Sheik Mohammed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e Subcomandante Supremo das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos, Tenente General Sua Alteza Sheik Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do interior, participou do endosso da "Declaração de Abu Dhabi". A declaração emitida pela Interfaith Alliance For Safer Communities: Child Dignity no Digital World Forum foi endossada e aprovada por líderes religiosos e espirituais que participaram da reunião de dois dias, realizada em Abu Dhabi, nos dias 19 e 20 de novembro, e que prometeram intervir nos artigos da declaração e atingir os objetivos e as obrigações definidas pelos líderes das sete maiores religiões do mundo que participaram do fórum.

Na presença do Sheik Khalifa bin Tahnoon Al Nahyan, diretor executivo do Escritório de Assuntos das Famílias dos Mártires na corte do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, o Sheikh Saif acompanhou os convidados numa visita ao Wahat Al Karama (Oasis of Dignity).

Líderes religiosos e espirituais de todo o mundo enalteceram o Interfaith Alliance for Safer Communities Forum com um divisor de águas no plano de ação global conjunta para sustentar os valores humanitários e proteger as crianças no mundo digital.

A declaração foi ratificada no memorial Wahat Al Karama por líderes religiosos e delegados de todo o mundo, que prometeram juntar esforços para prevenir o abuso e a exploração, ao mesmo tempo contribuindo para desenvolver suas capacidades e seus potenciais físicos, sociais, espirituais e emocionais.

A declaração indicou que manter a dignidade das crianças é fundamental para qualquer progresso e a estabilidade da sociedade, e é reconhecida e garantida por convenções, leis, normas e costumes em vigor.

Quase 4,2 bilhões de pessoas são ativos usuários da internet e as crianças são responsáveis por mais de um quarto dessa população. Milhões de crianças estão sujeitas ao abuso e a exploração sexual online por causa do mau uso das inovações tecnológicas modernas. Para este fim, a Declaração destacou a necessidade de iniciativas concertadas para desenvolver soluções proativas para esses fenômenos censuráveis, a partir da firme crença de que manter a dignidade da criança é uma obrigação ética, religiosa e humanitária.

Os participantes se comprometeram em promover o diálogo e fortalecer as parcerias entre líderes religiosos para prevenir qualquer tipo de abuso e exploração infantil no mundo digital, ao mesmo tempo organizando programas de conscientização para apoiar o direito das crianças à vida e à dignidade humana. Eles concordaram também em declarar 2019 como o "Ano da Dignidade Infantil" para proteger as crianças contra os perigos do mundo digital e esclarecer essa importante questão.

O Fórum Interfaith Alliance For Safer Communities é uma expansão do Child Dignity no Congresso Mundial Digital que aconteceu em outubro de 2017 no Vaticano, e resultou na “Declaração de Roma” endossada pelo Papa Francisco. Durante o congresso, os Emirados Árabes Unidos foram reconhecidos por sua reputação de tolerância e foram escolhidos para sediar um fórum internacional para destacar seu compromisso de desenvolver o diálogo interconfessional. Essas iniciativas resultaram na formação da Interfaith Alliance For Safer Communities, que aborda a questão da dignidade da criança online.

O fórum é apoiado por Al Azhar e realizado em parceria com várias entidades e organizações globais.

