IDEMIA fornece à SK Telecom na Coreia do Sul uma solução de conexão inteligente compatível com GSMA para ativar e gerenciar os ciclos de vida de dispositivos eSIM

COURBEVOIE, França--(BUSINESS WIRE)--A IDEMIA, líder global em Identidade Aumentada, tem o orgulho de ter sido selecionada pela SK Telecom, a operadora de telecomunicações número um da Coreia do Sul, para lançar o primeiro relógio eSIM Connected baseado nos padrões GSMA Consumer.

Como principal agente no campo das telecomunicações, a IDEMIA está na vanguarda da revolução digital e comprometida em trazer experiências práticas e seguras para os clientes das operadoras de telefonia móvel. Aproveitando sua liderança industrial e seu apetite por inovação, a IDEMIA fornecerá à SK Telecom sua solução em conformidade com a GSMA. Com base na solução de gerenciamento Smart Connect Subscription da IDEMIA, também conhecida como provisionamento remoto de SIM, a tecnologia conecta remotamente o eSIM do relógio inteligente à rede da SK Telecom sem necessidade de inserir um cartão SIM físico. Esta tecnologia também atende aos padrões mais recentes da GSMA, garantindo a interoperabilidade. A solução permite o gerenciamento remoto e durante a vida útil dos perfis de assinatura da operadora de telefonia móvel em dispositivos sem fio compatíveis com eSIM.

Com esta tecnologia, os usuários:

Não precisam de um cartão SIM físico

Não precisam ter seu celular com eles

Possuem conectividade perfeita com seus relógios onde quer que estejam e podem gerenciar sua assinatura facilmente

Beneficiam-se de uma melhor segurança para a conexão do relógio inteligente

Aproveitam os mesmos hábitos de comunicação, realizam chamadas e enviam mensagens de texto a partir de seus relógios inteligentes.

“Graças à solução da IDEMIA, seus recursos para implementar a solução em um curto espaço de tempo e a reatividade de seus especialistas, a SK Telecom pôde ser a primeira operadora de telefonia móvel na Coreia do Sul a oferecer um relógio conectado por eSIM baseado na GSMA Consumer Phase 2. A solução permite conectividade segura e conveniência para o consumidor”, declarou a SK Telecom.

“A IDEMIA está muito orgulhosa por ter sido escolhida pela SK Telecom, a maior operadora de rede móvel da Coreia do Sul, para fornecer sua mais recente plataforma de gerenciamento eSIM a fim de conectar os relógios de forma remota. A IDEMIA tem uma experiência mundial e a capacidade de fornecer a melhor tecnologia para garantir uma experiência perfeita para os consumidores conectados, graças à sua solução de ciclo de vida eSIM”, acrescentou Fabien Jautard, vice-presidente executivo de atividades de Operadoras Móveis da IDEMIA.

Sobre a IDEMIA

OT-Morpho é agora IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, com a ambição de proporcionar um ambiente seguro que permita aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias essenciais (como pagar, se conectar, viajar e votar), tanto no meio físico como no espaço digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão essencial no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos esse recurso, seja para indivíduos ou para objetos. Garantimos a privacidade e a confiança, além de transações seguras, autenticadas e verificáveis para clientes internacionais dos setores financeiros, de telecomunicações, de identidade, de segurança pública e de IOT.

OT (Oberthur Technologies) e Safran Identity & Security (Morpho) se uniram para formar a IDEMIA. Com cerca de US$ 3 bilhões em receitas e 14 mil funcionários no mundo inteiro, a IDEMIA atende a clientes em 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com / Siga @IdemiaGroup no Twitter

